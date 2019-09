Miles de personas despiden a Blanca Fernández Ochoa

Publicada el 07/09/2019 a las 16:27 Actualizada el 07/09/2019 a las 17:18

José Guirao destaca que Blanca Fernández Ochoa "abrió el camino del deporte femenino" en España

Aguado da el pésame a la familia de Blanca Fernández Ochoa, "una mujer valiente que rompió muchos techos"

Personalidades y amigos se despiden Blanca Fernández Ochoa

Los familiares y amigos de Blanca Fernández Ochoa se despiden este sábado de ella en el tanatorio de Cercedilla. La capilla ardiente de la deportista estará abierta desde las. La familiauna vez se levante la capilla ardiente instalada desde la noche del viernes en el tanatorio de Cercedilla, ha informado el portavoz de la familia y cuñado de Blanca, Adrián Federidghi, y recoge Europa Press.Según ha explicado a los medios, no les han facilitado de momentopracticada estos días al cadáver de la medallista y solo les han confirmado que se trata de ella. El juez les ha dado autorización para la incineración, que se realizará en un acto íntimo solo con la familia más cercana. Desde primera hora de la mañana se han acercado al lugar toda la familia y mucha gente que quiere dar su último adiós a la deportista. "Estamos todos rotos. Ha sido un proceso largo porque la hemos buscado con mucha ilusión y luego lo hemos pasado mal. Han sido unos días muy largos y duros", ha manifestado.La familia de Blanca Fernández Ochoa estáque la empresa funeraria ha habilitado al afecto. Por ello, está preparando un comunicado para dar las gracias a todo el mundo por el cariño recibido estos días.El ministro de Cultura y Deportes,, ha visitado este sábado la capilla ardiente de Blanca Fernández Ochoa para homenajear a una persona que ", que es hoy una de nuestras grandes esperanzas y donde hemos avanzado muchísimo"."Estamos aquí para rendirle un penúltimo homenaje. Estamos muy apenados y entristecidos por cómo ha sido lo que ha pasado estos días, su desaparición y cómo se ha resuelto finalmente., una deportista extraordinaria., llevó el deporte de invierno junto a su hermano a una cotas de popularidad y reconocimiento que nunca había tenido en España", ha añadido.Guirao ha destacado que quieren rendirle este homenaje en nombre del Gobierno de España y trasladarle su emoción a la familia, "que son quienes más han sufrido y sufrirán su muerte". De hecho, ha confirmado que leEl ministro también ha queridoy de manera especial a todos los voluntarios y gente anónima "que de corazón se involucró en la búsqueda, que era un reconocimiento a su persona".Por su parte, la secretaria de Estado para el Deporte,, exesquiadora, ha destacado que con la muerte de Blanca Fernández Ochoa España ha perdido "una gran figura". "Es una pena muy grande porque ha aportado muchísimo al deporte español", ha añadido. "y para nosotros ha sido una gran pérdida. Ha sido una referente para una esquiadora como yo, y para todas las que veníamos detrás. El papel de la mujer no era fácil aquel entonces y conseguir una medalla nos hizo soñar a muchas mujeres", ha relatado."Su figura ha sido muy grande y nos ha aportado muchísimo a nivel de motivación y a poner en el país el esquí al nivel más alto. Tenía trato personal con ella. Cuando ella salía en la selección yo entraba. Luego nos hemos visto en la trayectoria y coincidíamos porque su hija estaba en la selección de rugby. Siempre iba con una sonrisa, agradable y la vamos a echar mucho de menos", ha concluido la secretaria de Estado.El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha transmitido esta mañana en persona el, "una mujer valiente que rompió muchos muros y techos que existían en los años 90 y después". "Son unos. Perder una persona como Blanca es una triste noticia, una mujer que fue olímpica, que nos dio grandes alegrías", ha dicho a los medios a las puertas del tanatorio de Cercedilla, donde se está velando a la deportista.El también consejero de Deportes y portavoz del Gobierno regional ha trasladado a la familia "todo el apoyo, cariño y ánimo de parte de la Comunidad, "por supuesto de la presidenta y todos los madrileños que nos hemos sentido afectados por la noticia". "He transmitido a sus hermanos y sus hijos que la Comunidad va a estar ahí, que queremos, que su legado quede reflejado en la educación de nuestros hijos dando el nombre a un instituto y que estamos a su disposición para lo que puedan necesitar", ha añadido. ". Son días duros y queremos acompañar a la familia en este trance", ha concluido.También han acudido otras personaliades como, que ha declarado que, para él, la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa fue "la pionera en el esquí" y que. Asimismo, ha señalado que Blanca, a quien la conoció durante sus primeras carreras, era "una tía genial, simpática, agradable y cariñosa".Por su parte, el presentador de televisióntambién ha dedicado unas palabras a Blanca, a quien ha calificado como. Prat ha destacado una anécdota, que para él "le dejó huella". En la carrera de Calgary, la deportista consoló "uno a uno" a todas las personas que acudieron a este lugar, donde ella estaba cerca de la victoria cuando sufrió una caída en el último descenso. "Apenas se permitió un par de lágrimas cuando se dio cuenta del abatimiento tan terrible que había a su alrededor", ha explicado el presentador. "Blanca era grande y siempre va a permanecer en la cumbre de nuestro recuerdo", ha concluido el periodista.El exjugador de baloncestotambién se ha acercado a la capilla y ha visto a la familia de Blanca. Ha declarado que "el mundo del deporte lógicamente está muy triste", y que "detrás de Blanca estamos todos" los del deporte y que ella permanecerá "hasta que estemos nosotros".La, amiga desde hace muchos años de Blanca Fernández Ochoa, la ha definido como. "Estamos aquí para despedir a mi amiga Blanca, acompañar a la familia y disfrutar con un montón de anécdotas que hemos recordado entre todos y estar muy cerca de la familia en estos momentos. Gracias por estar aquí. Estamos muy tristes", ha manifestado a los periodistas. Bistuer ha señalado que todos van a. "Le daba igual quien fuera porque tenía una buena palabra para todo el mundo. Blanca era muy limpia de alma para todo el mundo", ha concluido.