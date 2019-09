Wyoming propone rebautizar Avalmadrid: “Tú tranquila, ya si eso me lo devuelves cuando puedas Madrid”

Publicada el 17/09/2019 a las 10:28 Actualizada el 17/09/2019 a las 10:56

"A ver, Sandra Sabatés, si te he entendido bien, la empresa de la familia de Díaz Ayuso pidió un crédito de dinero público mintiendo sobre la finalidad a la que iba a ser destinado".resumía así en el programa de El Intermedio del pasado lunesy que ha revelado. “Esto me recuerda a cuando iba a la universidad y les pedía dinero a mis padres para las fotocopias. Lo que no sé es cómo tragaron, si en aquella época todavía no se había inventado la imprenta”, añadía el humorista con el habitual tono jocoso que le caracteriza.Minutos antes de transformarse en Díaz Ayuso, en un proceso similar al que siguió el creador del vídeo en el que el actor Bill Hader se convierte en Tom Cruise​​​​​​, la periodista: “En teoría, el dinero debía emplearse para financiar la compra de material médico, cumpliendo así con una adjudicación que la empresa de los padres de Díaz Ayuso había recibido, supuestamente, del servicio vasco de salud. Pero, según ha destapado, esa relación contractual ya no existía en ese momento”, explicó Sabatés.El crédito en cuestión, concedido por Avalmadrid, fue concedido a la empresa de la familia de Ayuso en 2011, pero Avalmadrid no trató de recuperarlo hasta 2019, cuando el caso saltó a en la prensa. Por eso, Wyoming sugirió en el programa del lunes rebautizar a la entidad semipública como“Si una conclusión podemos sacar de este caso es que. Antes había que esperar años a que les descubrieran una irregularidad; Ayuso apenas lleva un mes y ya está metida en una posible estafa”, concluyó Wyoming.