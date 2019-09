Semana negra de violencia machista: asesinada una mujer alemana por su pareja en Mallorca

Publicada el 22/09/2019 a las 13:28 Actualizada el 22/09/2019 a las 13:29

Reacciones

El horror de la #ViolenciaDeGénero deja una nueva víctima en Mallorca. Tenía 59 años y ha muerto apuñalada por su pareja. Mi cariño y solidaridad para su familia y seres queridos.



No pararemos hasta erradicar la #violenciamachista que humilla, golpea y mata a las mujeres. pic.twitter.com/goES49KDyP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 22, 2019

Semana negra de violencia machista. Se elevan a seis, aunque sólo cuatro –tres en el mes de septiembre– figurarán en las estadísticas oficiales, el número de víctimas por razón de género tras el asesinato este domingo de una mujer de 59 años en Mallorca. Se suma a las tres fallecidas en la localidad pontevedresa de Valga –pero sólo una figura en los registros oficiales de la Delegación del Gobierno – , la de Madrid la conocida este sábado de Viladecans (Barcelona) , que murió en el mes de junio y que, por tanto, no entrará en las cifras de septiembre.La última víctima de esta semana negra se trata de una mujer de 59 años de nacionalidad alemana quetras ser agredida por su pareja, que le provocó cinco heridas con un arma blanca en el tórax y el abdomen en la Colonia de Sant Jordi, en Mallorca.Según ha informado el SAMU 061, los hechos ocurrieron sobre las 08:30 horas de este domingo. Hasta el lugar se han desplazado una unidad de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico. Sin embargo, el personal de emergencia ha realizado sin éxito maniobras de reanimación yLa pareja no tenía hijos y residían desde hacía pocos meses en la Colonia de Sant Jordi, en el municipio de Ses Salines, según ha explicado la Guardia Civil a Europa Press. El hombre, de nacionalidad española, ha sido detenido y por el momento se encuentra en dependencias de la Guardia Civil a la espera deLa Guardia Civil ha informado que por el momento,por violencia de género en la pareja. Por otro lado, el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil de Manacor está realizando los informes técnicos correspondientes para acabar deEste nuevo caso de asesinato machista se ha producido después de que el pasado 11 de septiembrepor su pareja en Campos (Mallorca) quedando en estado crítico.El presidente del Gobierno en funciones,ya ha lamentado el asesinato a través de las redes sociales. "No pararemos hasta erradicar la violencia machista que humilla, golpea y mata a las mujeres", ha señalado el líder socialista en una publicación en su cuenta de Twitter.Laha lamentado "profundamente" y ha condenado este nuevo caso de violencia de género. Así lo ha expresado la Delegación en su cuenta de Twitter desde la que manifiestan que se "unen" al dolor de la familia y amigos de la víctima.Por su parte, la presidenta del Govern,, ha mostrado su "más enérgica condena" y su compromiso "más firme" parade nuestra sociedad tras conocerse el último asesinato machista en Mallorca. Así lo ha hecho público la presidenta este domingo a través de su cuenta de Twitter desde la que, además, ha manifestado que el machismo "está por todas partes". En este sentido, Armengol ha expresado quey hoy, una vez más, ha matado a una mujer en la Colonia de Sant Jordi". La presidenta ha informado de que este lunes a las 12.00 horas se guardará un minuto de silencio en el Consolat de Mar.