Cs afirma que no tendría "ningún problema" en llamar a comparecer a Ayuso ante la comisión de Avalmadrid

Publicada el 24/09/2019 a las 18:52 Actualizada el 24/09/2019 a las 19:43

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid,, ha asegurado este martes que su grupo no tendría "ningún problema" ena la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ante la comisión de investigación sobre las supuestas, según informa Europa Press.La comisión de investigación sobre las posibles irregularidades en Avalmadrid, registrada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos,para su aprobación, ya quea su creación. Faltaría que los grupos se pongande la misma, informaron Europa Press fuentes parlamentarias."En la anterior legislatura por la comisión anticorrupción llamamos a casi todos los expresidentes y a lo largo de esta comisión, si se descubre la necesidad por parte de algún grupo de tener que traer a la señora Ayuso a comparecer,y no creo que hubiera ningún problema", ha sostenido.El portavoz adjunto de Más Madrid,, ha asegurado que es necesario que salga ya adelante esa comisión porque a día de hoy "con el escándalo de Avalmadrid".Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea,, ha insistido en quecontra nadie ni comparecencias de temas personales, al igual que tampoco apuestan por cerrar la entidad.El portavoz del PSOE,, aboga por no excluir a nadie aunque deja en el aire si llamarían a comparecer a la presidenta regional.