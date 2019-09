Encuesta del 'ABC': PSOE, Unidas Podemos y Más País no lograrían la mayoría absoluta

Publicada el 26/09/2019 a las 10:21 Actualizada el 26/09/2019 a las 11:56

La repetición electoral podría cambiar el reparto de escaños pero no laen la que se encuentra ahora mismo el país ya que, de nuevo, la suma de las izquierdas no lograría la, según la última encuesta publicada por el diario ABC este jueves. El PSOE rompería la tendencia al alza de los últimos meses y se quedaría con 121, lo que contrasta con la fuerte subida que experimentaría el PP hasta llegar a los 97 diputados. Ciudadanos se desplomaría y Más País podría formar grupo propio en el Congreso.Según los datos publicados por ABC/GAD3, las nuevas elecciones no reforzarían la mayoría de Pedro Sánchez sino que tendrían el efecto contrario y los socialistas perderíanen el Congreso. Por su parte, el partido de Pablo Casado lograría eltras robarle un número considerable de votos a Ciudadanos, quienes apenas lograrían pasar de los. La sangría de votos de la formación de Albert Rivera también beneficiaría a Unidas Podemos al recuperar la posición de tercer partido nacional, aunque por el camino se dejaríaque obtuvo el pasado 28 de abril. Por último, Vox mantendría su posición como quinto partido nacional, con 21 diputados,que en las anteriores elecciones.En su debut en el panorama político nacional, Más País, liderado por Íñigo Errejón , podría hacerse con, lo que le permitiría teneren el Congreso de los Diputados.Ante este panorama, sería todavía más complicado lograr un pacto. La suma de PSOE, Unidas Podemos y Más País, en caso de que decidiera unirse, alcanzaría los. En caso de que los seis diputados del PNV y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) apoyarán de nuevo al presidente en funciones, la suma total sería de, es decir, tampoco se lograría una