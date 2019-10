El enterrador de Franco afirma que la exhumación será "muy fácil": "Sólo hay que tener cuidado con no arañar el suelo"

Publicada el 01/10/2019 a las 17:57 Actualizada el 01/10/2019 a las 18:11

Gabino Abánades, el hombre que dirigió en 1975 el entierro de Francisco Franco en la basílica del Valle de los Caídos, asegura que la próxima exhumación del dictadorque se puede acometer entre cuatro personas. "Sólo habrá que tener cuidado con no arañar el suelo, que es pulido", ha puntalizado a Europa Press.Abánades, de 73 años, fue director de los servicios funerarios de Madrid, y el 23 de noviembre de 1975 asumió, aunque la labor de encajar la lápida de 1.500 kilos corrió a cargo de canteros de Patrimonio Nacional. En su opinión, la única particularidad de esta exhumación será retirar esa lápida."Lo único es que, al estar en un suelo pulido, habrá que tener cuidado con no dañar ese suelo. Es lo único que tiene, porque", afirma el enterrador de Franco.Según Abánades, que ha pasado media vida trabajando en el sector funerario, una vez que el Consejo de Ministros apruebe la exhumación, el traslado de los restos del dictador desde el Valle de los Caídos hacia el cementerio de Mingorrubio en Madrid se producirá ante un secretario judicial para levantar acta yTodos después de que una cuadrilla de canteros levante la lápida, un trabajo que augura que. "Entre tres o cuatro personas lo pueden hacer perfectamente, porque la lápida se desplaza a través de unos rodillos, no con fuerza bruta", relata.Una vez levantada, será turno de los enterradores. "Es muy fácil lo que hay que hacer, colocar unas cuerdas, unos tiros como los llamamos, y entre cuatro personas elevarlo, yque tendrán preparado", añade Abánades, que actualmente es alcalde del municipio de Sacecorbo (Guadalajara) por el Partido Popular.