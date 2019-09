La justicia ve veraz la denuncia de Facua sobre los "montajes" en internet para manchar su nombre

Publicada el 30/09/2019 a las 17:00 Actualizada el 30/09/2019 a las 18:53

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado en una resolución lasobre, responsable según la asociación de consumidores de difamaciones contra esta organización de consumidores a través de internet, informa Europa Press . Díez, condenada ahora en costas y que niega las difamaciones, había acudido a la justicia civil con una demanda de intromisión ilegítima en el derecho al honor contra Facua y su portavoz, Rubén Sánchez, por publicar que estaba detrás de diversas noticias falsas [ver aquí la información de Facua de 2017].en concepto de daños morales, además de la publicación en la web de la asociación de la sentencia que se dictara condenándoles por intromisión en su honor. La demanda fue rechazada por el Juzgado de Primera Instancia número 62 de Madrid en noviembre de 2018.Díez insiste en que lo desvelado por la organización no es cierto.El tribunal señala en los razonamientos jurídicos de su sentencia queque ambas partes desarrollan en redes sociales como Twitter y que se remontan a 2013. Además, considera queya que la propia recurrente se presenta a sí misma como un "persona de relevancia social en redes". La Audiencia de Madrid subraya la veracidad de la información publicada por Facua, que responde a una investigación hecha "con toda la diligencia posible".En dicha investigación, publicada por Facua en febrero de 2017, se puso de manifiesto que era Díez quien había comprado el dominio de internet desde el que se difundían originariamente los supuestos bulos, pasionporlasruedas.com, y también la persona que estaba detrás del perfil de Twitter de una falsa "plataforma de afectados por Facua".En un comunicado, Facua señala que "Díez se dedica desde comienzos de esta década a vender cursos de redes sociales asegurando ser asesora de la Policía y la Guardia Civil –algo desmentido por ambos cuerpos– y hace unos añospendiente de juicio por extorsión. La organización de consumidores señala que "ambos [Díez y Pineda] emprendieron juntos[ver aquí información en infoLibre sobre los insultos de Luis Pineda a Sánchez]."La empresaria –señala Facua en su comunicado – orquestó un montaje con el que logró que medios como Okdiario, Prnoticias y las cabeceras del andaluz Grupo Joly publicasen noticias en las que aseguraban que las víctimas del caso Volkswagen que se unieron a Facua habían interpuestoUna investigación desarrollada por la organización y publicada en la web www.facua.org en febrero de 2017 señalaba a Díaz como la persona que había comprado el dominio de internet desde el que se difundió originariamente el "bulo", pasionporlasruedas.com, y también la persona que estaba detrás del perfil de Twitter de una supuesta "plataforma de afectados por Facua". Esa es la información cuya veracidad ha sido ahora avalada judicialmente, señala Facua.La publicación de Facua relataba que la empresaria estaba detrás de "decenas de perfiles en Twitter y páginas webs", desde los que publicabaasí como el hecho de que en la red hay multitud de informaciones en las que la acusan de acoso, amenazas, plagios, impagos, prácticas de spam y de insultar a alumnos que se quejan de la mala calidad de sus cursos de redes sociales", señala la organización.La Audiencia de Madrid ha ratificado que ninguna de estas informaciones vulnera el honor dey señala en su sentencia que al publicarlas, Facua se basó en diversas "fuentes y publicaciones".y recalca que lo que se afirma es que la información "es veraz, que no es lo mismo que verdad". "Lo que quiere Facua es romper mi credibilidad porque presento denuncias contra ellos", afirma Díez, que asegura que las informaciones desveladas por la organización de consumidores no son ciertas y que mantendrá el pulso en los tribunales.