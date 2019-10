El TC advierte a Torrent de posibles responsabilidades penales si permite en el Parlament resoluciones sobre la autodeterminación

Publicada el 10/10/2019 a las 13:48 Actualizada el 10/10/2019 a las 14:08

Notificación personal

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordadode la Resolución del Parlamento de Cataluña del pasado 25 de julio "sobre las propuestas para la Cataluña real", en la que se reafirmaba el compromiso de la cámara parlamentaria con el derecho a la autodeterminación, continuar en el camino de la independencia y se insiste en la reprobación al rey Felipe VI.El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes llevar al tribunal de garantías esta resolución dos meses después por entender quede esta institución. Asimismo, según explicó en rueda de prensa la ministra portavoz, Isabel Celaá , también se recurrirán las propuestas de resolución aprobadas en el Debate de Política General (DPG) de la semana pasada, que hacían referencia a lapor impulsar el 1-O y a la petición de salida de la Guardia Civil de Cataluña.Estas últimas no han podido ser puestas en conocimiento del TC hasta que no fueron publicadas el pasado viernes en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC), ya que es unpara el Ejecutivo pueda acudir al TC.Por el momento, los magistrados han acordado por unanimidadlos incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno y han declarado la suspensión de los incisos de los apartadosde la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, "sobre las propuestas para la Cataluña real", mientras resuelven el fondo del asunto.También han aceptado la petición del Gobierno de advertir a Torrent ; al secretario general Xavier Muro i Bas; y a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros de "su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supongala suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".A todos ellos se le notificará personalmente esta resolución sobre el incidente de ejecución, al mismo tiempo que se les hará la misma advertencia sobre la obligación dede realizar cualquier actuación en relación a las sentencias del Tribunal Constitucional que el Gobierno considera que han sido desobedecidas.Una de ella es la dictada el 2 de diciembre de 2015 en la que se declaró inconstitucional la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015 "sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de losde 27 de septiembre de 2015", lasobre el proceso independentista que fue admitida a trámite por la Mesa del Parlament.La otra sentencia que el Ejecutivo considera que es contraria a la dictada el 13 de diciembre de 18, en la que se declararontres apartados de la Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, de 5 de julio de 2018, "sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional", en la que se insistía en laAsimismo, el Gobierno entiende que la resolución impugnada no acata una, la relativa a la dictada el pasado 17 de julio que declaróde la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, de priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia, con la que se acordó reprobar al Rey Felipe VI.Por último, el Tribunal ha ordenado dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlament de la petición de declaración de nulidad de los incisos referidos para que en unpuedan formular las alegaciones que estimen convenientes.