Abascal llama "radical" a Sánchez por "incitar al odio" y tacha de "electoral" la exhumación de Franco

Publicada el 13/10/2019 a las 16:24 Actualizada el 13/10/2019 a las 16:42

El presidente de Vox Santiago Abascal , ha denunciado que la Junta Electoral Central (JEC) del Valle de los Caídos al considerar que es una, al tiempo que ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , dey "destruir" su reconciliación, informa Europa Press.Así lo ha señalado durante un acto de precampaña en la plaza de toros de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, en el que también ha intervenido el candidato al Congreso por Valladolid, Pablo Sáez. Ante más de, Abascal ha ironizado sobre la "emergencia profanadora" en la que Sánchez ha situado al país.Así, ha lamentado que la Junta Electoral Central no tardarapresentado por Vox para paralizar la exhumación y que esta no se produjera en periodo electoral. "No se puede inaugurar una autopista, pero si sacar a un muerto en contra de la voluntad de la familia", ha espetado.