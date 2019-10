Los letrados del Parlament avisan de que la resolución de JxCat, ERC y CUP incumple los autos del TC

Publicada el 22/10/2019 a las 12:55 Actualizada el 22/10/2019 a las 14:35

Los grupos de JxCat ERC y la CUP han registrado este martes en el Parlament unade respuesta a la sentencia en la que consta un apartado por el que piden que la Cámara reitere poder debatir sobre la autodeterminación en los plenos.El documento consultado por Europa Pressdel Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y plantea que el Parlament "reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, lay la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña a decidir su futuro político".Estos son tres de los puntos de advertencia del Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlament, a la que ha exigidoque vayan en ese sentido, después de haber anulado propuestas de resolución aprobadas en la Cámara sobre estos respectos.De hecho, en la reunión de la Mesa del Parlament, antes de que se aceptara a trámite, los letrados de la Cámara han advertido al órgano rector de que este punto de la propuesta de resolución"El Parlament denuncia la censura que el TC pretende imponer al Parlament, claramentede la cámara", expone otro apartado del escrito, mientras que otro punto defiende que las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede hablar o no en la Cámara y otro recuerda que se han aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde 1989.Bajo el título Propuesta de resolución en respuesta a la sentencia del 1-O, el documento es el punto de consenso al que han llegado republicanos, cupaires y JxCat, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra , lanzara el martes pasado su propia propuesta en el pleno extraordinario sobre la sentencia,, generando fricciones entre ellos.En aquel plenario, pese a las reticencias de la CUP,introducir documentos ni de los grupos ni del Govern ni del presidente para que fueran votados por el hemiciclo.Ahora, esta propuesta en principio tampoco podrá ser debatida en elfijado para este miércoles y jueves, ya que, para hacer una modificación del orden del día –ya sea reuniendo a la Junta de Portavoces o bien en el mismo pleno–, se tendría que haber registrado por vía de urgencia, algo que no ha sucedido, explican fuentes parlamentarias, por lo que debería respetarse elpara que los grupos presenten enmiendas.Con todo, el artículo 83 del reglamento del Parlament establece que no se puede modificar el orden del día sin haber cumplido los trámites reglamentarios, "a excepción de un acuerdo explícito en el sentido contrario,"; una mayoría que los tres grupos independentista tienen en el hemiciclo.En la exposición de motivos, el documento critica la sentencia del 1-O porque considera que es "una regresión en materia de libertades, no solo para Cataluña, sino para todo el Estado" y sostiene que limita derechos fundamentales y criminaliza la disidencia política.Reprocha que el TC intente "imponer al Parlament una", por lo que rechaza la sentencia y las decisiones del Constitucional."El Parlament exige la", piden votar en la cámara, así como expresar la indignación sobre una sentencia que tachan de injusta porque consideran que limita el ejercicio de derechos fundamentales en lo que tildan de deriva autoritaria del Estado que afecta a todos los demócratas.Hacen referencia concreta al "escándalo democrático" que supone la condena de 11 años a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y afirman eldel movimiento independentista, según el texto.El texto advierte de que la sentencia establece una partir del cual todas las formas de protesta como el paro de un desahucio, la ocupación de un centro de atención primaria o el corte de una calle, "pueden convertirse en un delito de sedición".Los impulsores del documento también quieren que el Parlament reitere que el conflicto entre Cataluña y el resto del Estado es, y avisan de que las mayorías parlamentarias no renunciarán a sus convicciones por más represión que haya.Los letrados de la Mesa del Parlament han avisado este martes de que la propuesta de resolución que reitera la reprobación de la Monarquía y la defensa del derecho a la autodeterminación incumple los autos del Tribunal Constitucional. Así lo han explicado fuentes parlamentarias tras la reunión de la Mesa del Parlament, queque reza que la Cámara "reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la Monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político".Según dichas fuentes, los letrados han puesto el acento de su advertencia en la palabra "reiterar", teniendo en cuenta que el TCde propuestas que vayan en esta dirección. A falta de saber si hay grupos que piden la reconsideración de la admisión a trámite, ahora se abre un plazo de siete días para que los grupos puedan presentar enmiendas al haberse registrado por vía ordinaria, lo que hace imposible que la resolución pueda debatirse en el pleno de esta semana. Si la iniciativa sigue adelante, está previsto que se debata en el pleno del 13 de noviembre, el primero que se celebrará tras las elecciones generales.