Unidas Podemos pide que comparezcan Ayuso y sus cuatro antecesores en la comisión sobre Avalmadrid

Los 37 nombres

registrará este lunes en la Asamblea de Madrid un listado con 37 nombres, que son las personas a quienes quiere interrogar en la, que se constituyó la semana pasada. En el listado, al que ha tenido acceso, figuran la actual presidenta madrileña,, y sus cuatro antecesores en el cargo. Además, componen la listade Economía de la Comunidad,de Avalmadrid yque recibieron respaldo financiero de dicha entidad, entre ellos seis relacionados con, sociedad de la que eran accionistas los padres de Ayuso y que no devolvió un crédito de 400.000 euros. El listado se completa con seis miembros de entidades que realizaron informes sobre la actuación de Avalmadrid (), dos representantes de las empresas que gestionaron préstamos incobrados para Avalmadrid, el presidente dey el presidente delde Avalmadrid.La comisión creada en la Asamblea tiene como objetivo investigarcometidas por Avalmadrid —cuyo principal accionista es la Comunidad— en la concesión de garantías a empresas y en las actividades de recuperación del dinero cuando se producían impagos. Como ha quedado al descubierto por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por, un buen número de avales se otorgaron a, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro. [Puedes consultar aquí el dosier con todas las informaciones publicadas por este periódico sobre los casos Ayuso y Avalmadrid].El caso que ha tenido mayor relevancia pública es el del préstamo de 400.000 euros concedido a MC Infortécnica SL, sociedad propiedad en un 25% de los padres de Ayuso. La propia presidenta madrileña admitió , después de que este periódico desvelase el escándalo, que se había interesado por saberpara que Avalmadrid avalase a la empresa de su familia, "si se daban las condiciones". Esas gestiones se produjeron antes de que, en febrero de 2011, el Comité Directivo de Avalmadrid aprobase la operación. MC Infortécnica SL, que estaba avalado por los ocho accionistas de la empresa. Pese a que en dos reuniones delde Avalmadrid celebradas en 2012 se decidió actuar contra los bienes de los avalistas, ese acuerdo jamás fue ejecutado . No sólo eso, sino que la entidad controlada por la Comunidad de Madrid permitió que los dueños de MC Infortécnica SL se deshicieran de todos sus bienes, en operaciones típicas de un alzamiento de bienes . La presidenta madrileña fue una de las beneficiadas, al, que le donaron sus padres para evitar que terminase respondiendo de la deuda de Avalmadrid.Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie, el grupo que lideraen la Asamblea, solicita la comparecencia dea MC Infortécnica SL: José Luis Santos Marcelino Santamaría, Victoria Suñer Cordero, Juan Carlos Herrero Casasola, Victoria Fernández Moyano y María del Carmen Angulo López-Cancio. Hay otros dos avalistas que fallecieron —uno de ellos el padre de Ayuso—, así que la única avalista cuya comparecencia no se solicita es, la madre de la presidenta madrileña. "Si hay que llamarla en el futuro lo haremos, pero consideramos que, en tanto que ella es la que ha intermediado", explicaron a este periódico fuentes próximas a Serra.En el listado de UP figuran otros dos empresarios que en su día presidieron la patronal madrileña,cuyas empresas recibieron el respaldo financiero de Avalmadrid y luego no devolvieron el dinero.Unidas Podemos quiere que comparezcan en la comisión de investigación cuatro expresidentes madrileños:. Los tres primeros están imputados en diferentes escándalos de corrupción, mientras que el último abandonó el PP y ahora es consejero en el Gobierno regional pero como miembro de Ciudadanos.El grupo de Serra también quiere escuchar a los cinco consejeros de Economía que tuvo la Comunidad en la última década. El motivo es que dicho departamento nombra al presidente de Avalmadrid y es el principal accionista de la entidad.El segundo accionista es Bankia (antes Caja Madrid), motivo por el que Unidas Podemos reclama la comparecencia del presidente de la entidad financiera,En el listado de UP figuran nueve ex altos cargos de Avalmadrid, entre los que destacan tres nombres:, presidente de Avalmadrid cuando se concedió el préstamo a MC Infortécnica y se realizaron otras operaciones presuntamente irregulares, y que en la actualidad es consejero de la CNMV;, que fue consejero delegado de la entidad y persona de confianza de Santos-Suárez, y, presidenta de Avalmadrid cuando saltó el escándalo y que dejó el cargo al tomar posesión el Gobierno de Ayuso.Las 37 personas cuya comparecencia solicita Unidas Podemos se enumeran a continuación. También se indica la razón que alega dicho grupo para pedir que declaren ante la comisión:1.Presidenta de la Comunidad de Madrid. "Entró en contacto, en su condición de diputada de la Asamblea de Madrid y dirigente del PP, con responsables de Avalmadrid para tratar sobre un aval concedido por dicha entidad a una empresa vinculada a familiares suyos, MC Infortécnica", se indica en la solicitud.2.Presidenta de la Comunidad de Madrid en el periodo 2007-2012, máxima responsable de la actuación del gobierno de la Comunidad de Madrid en Avalmadrid y presidenta del PP de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2016.3.Presidente de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015. Máximo responsable de la actuación del gobierno de la Comunidad de Madrid en Avalmadrid en ese periodo.4., presidenta de la Comunidad de Madrid entre junio de 2015 y abril de 2018. Máxima responsable de la actuación del gobierno de la Comunidad de Madrid en Avalmadrid en ese periodo.5., presidente de la Comunidad de Madrid desde mayo de 2018 hasta el final del periodo analizado. Máximo responsable de la actuación del gobierno de la Comunidad de Madrid en Avalmadrid en ese periodo.6.Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid de junio de 2007 a junio de 2008, teniendo a Avalmadrid bajo competencia de su departamento.7.. Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid entre junio de 2008 y junio de 2011, teniendo a Avalmadrid bajo competencia de su departamento.8.. Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid entre junio de 2011 y septiembre de 2012, teniendo a Avalmadrid bajo competencia de su departamento.9.. Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015, teniendo a Avalmadrid bajo competencia de su departamento.10.. Consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid desde junio de 2015 y hasta el final del periodo analizado.11.. Directora general de Economía y presidenta de Avalmadrid durante la X legislatura.12.. Director general de Avalmadrid desde marzo de 2018.13.. Consejero Delegado de Bankia, entidad que particicipa en el accionariado de Avalmadrid.14.. Entidad a la que Avalmadrid traspasó la gestión del cobro de determinados impagados, entre los que se encontraba la operación con la entidad MC Infortécnica SL.15.. Presidente de Avalmadrid cuando se realizó la operación con MC Infortécnica SL e integrante del Comité de Morosidad de Avalmadrid.16.. Consejero delegado de Avalmadrid cuando se realizó la operación con MC Infortécnica SL e integrante del Comité de Morosidad.17.. Director de operaciones de Avalmadrid e integrante de su Comité de Morosidad.18.. Responsable de Recuperaciones de Avalmadrid y miembro de su comité de Morosidad.19.. Responsable de Recuperaciones de Avalmadrid y miembro de su Comité de Morosidad.20.. Directora del Departamento de Seguimiento del Riesgo y Recuperaciones de Avalmadrid y miembro de su Comité de Morosidad.21.. Miembro del Comité Directivo de Avalmadrid en el momento de la concesión del crédito a MC Infortécnica SL.22.. Copropietario del grupo Marsans. Avalmadrid le concedió 3,3 millones en avales a sus empresas Rural Tours Viajes SA y Trap SA en contra del criterio de varios de sus técnicos, resultando incobrados con posterioridad.23.Propietario del Grupo Arturo Cantoblanco, presidente de CEIM —la patronal madrileña— entre 2007 y 2014, entidad que es uno de los socios protectores de Avalmadrid. En 2014 se le concedió a su grupo Central de Compras Cantoblanco SL un aval sin exigir las necesarias garantías, incurriendo con posterioridad en morosidad.24.Director general de Supervisión del Banco de España en el periodo 2015-2018.25.Directora general de Supervisión del Banco de España desde el año 2018.26.Presidente de Racmo, entidad que en la actualidad se encarga de los incobrados de Avalmadrid, por su conocimiento detallado de la situación de la morosidad de Avalmadrid al final del periodo.27.responsable del informe de auditoria solicitado por la entidad Avalmadrid.28.responsable del análisis jurídico solicitado por la entidad Avalmadrid.29., sociedad a la que le fueron concedidos avales por Avalmadrid que han incurrido en morosidad y que tenía entre su accionariado a familiares de Isabel Díaz Ayuso.30.. Avalista del préstamo concedido a MC Infortécnica SL.31.. Avalista del préstamo concedido a MC Infortécnica SL.32.. Avalista del préstamo concedido a MC Infortécnica SL.33.. Avalista del préstamo concedido a MC Infortécnica SL.34.. Avalista del préstamo concedido a MC Infortécnica SL.35.. Autor del informe de auditoria solicitado por Avalmadrid a Forest Partners.36.. Autor del informe de auditoria solicitado por Avalmadrid a Forest Partners.37.