Las juristas se muestran "indignadas" por el fallo de La Manada de Manresa y piden reformar el Código Penal

Mujeres Juristas Themis muestra su indignación tras conocer la sentencia condenatoria por abusos sexuales y no por agresión a los cinco miembros deque abusaron en 2016 de una menor de 14 años, y la Asociación de Mujeres Juezas reclama al poder legislativo la modificación del Código Penal. El tribunal los condenó a penas de hasta 12 años.En concreto, la vicepresidenta de, Altamira Gonzalo, ha explicado a Europa Press que han recibido el fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona "indignadas", como cuando se hizo pública la sentencia de la La Manada de los Sanfermines de 2016 en Pamplona. "Simplemente con que la Audiencia Provincial de Barcelona hubiera seguido el criterio establecido en la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que casó la de la Audiencia de Navarra, hubiera sido suficiente para que hiera sido otra", ha manifestado Gonzalo.Según ha defendido la abogada, los hechos que estima probados son "porque las circunstancias en las que estas conductas se produjeron son intimidantes para cualquier persona y, especialmente, para un persona de 14 años". En este sentido, la vicepresidenta de Mujeres Juristas Themis ha rechazado que, "nuevamente un tribunal". "La audiencia de Barcelona no necesitaba un cambio de la Ley para haber podido dictar una sentencia diferente por un delito de violación porque tiene jurisprudencia del Supremo a la que debe someterse", ha zanjado.Por su parte, la magistrada Lucía Avilés, miembro de la, ha explicado a Europa Press que este nuevo fallo "hay que enmarcarlo dentro de un problema social, el de la violencia sexual". "Cuando llega a la justicia penal lo único que se demuestra es el fracaso del sistema. Con lo cual, aquí lo que vamos acumulando es fracaso tras fracaso", ha enfatizado.La jueza ha puesto de relieve la "extrema gravedad" del delito perpetrado en Manresa porque. "Si en el caso de en Pamplona nos encontrábamos con un problema de interpretación de la norma, es decir, qué se entendía o qué se debía de entender por intimidación, en el caso de la violación de Manresa nos encontramos con un problema de la propia norma jurídica. La importancia de la sentencia no estriba tanto en cómo se tiene que interpretar la norma jurídica sino en la norma", ha puntualizado.De esta forma, Avilés considera que si en Pamplona el foco se debió poner sobre el poder judicial, "ahora se debe de poner en el poder legislativo, en la necesidad depara adaptarlo, ya y de una vez por todas, al Convenio de Estambul que obliga a España desde el año 2014".