Errejón acusa a Iglesias y Sánchez del "envalentonamiento" de Vox y PP

03/11/2019

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón , ha acusado al presidente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de ser los responsables del, alegando que convocando las elecciones del 10 de noviembre se les dio una segunda oportunidad. Durante un acto de campaña ante unos 200 simpatizantes en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) recogido por Europa Press, ha llamado a a votar para desbloquear la situación política, de la que considera que el único beneficiario es Vox, por lo que pide votar de manera diferente para conseguir un resultado diferente."La única opción política que se presenta a estas elecciones que, del juego de las sillas, de los vetos cruzados, de las líneas rojas, y que no quiere formar parte de la irresponsabilidad, es Más País", ha asegurado.Ha pedido a la ciudadanía a activarse ante la irresponsabilidad de las formaciones políticas al no formar gobierno, ha dicho, y: "¿'Ahora sí' quiere decir que cambiarás algo de lo que hiciste mal en las últimas elecciones y en el proceso de negociación de los últimos meses o que volverás a hacer lo mismo?". "Sánchez no asegura que no se vuelvan a repetir las elecciones y Podemos no asegura que no va a volver a tropezar en la misma piedra. Lo digo alto y claro: no se les puede dejar solos. Es necesaria una opción de desbloqueo garantice que de la victoria progresista, si todos nos movilizamos, sale un gobierno progresista", ha clamado.Y ha pedido a Sánchez que no tema a la derecha porque se necesita un gobierno valiente que emprenda el camino de la solución política que pasa por, y que "no se asuste ante la defensa de una solución en un sentido federal".Por su parte, el cabeza de lista de Más País por Barcelona,, ha explicado que Más País es una candidatura nacida de la impugnación que no acepta el juego de la política,y ha insistido en que "primero va el pueblo y después los intereses de los partidos y de las siglas". En referencia a Cataluña, ha sostenido que lo que realmente le preocupa son las colas en los hospitales y las tasas de las universidades, y ha exigido llegar a un acuerdo: "Más País ha venido a representar, especialmente en Cataluña, a los que se han visto marginados y huérfanos en los últimos tiempos".El número tres de la candidatura de Más País por Barcelona al Congreso,, ha considerado fundamental encontrar el punto común en la sociedad catalana, que pasa por un consenso que no puede ser cualquiera, según él: "La solución es volver a ser un solo país y desde ahí entender que hay posibilidad de entendimiento".La número dos de por Barcelona al Congreso,ha considerado intolerable la repetición electoral e "incomprensible para la gran mayoría de la ciudadanía", ha instado a dar prioridad a los intereses de la mayoría por encima de los intereses de partido, y ha retirado que se necesita un gobierno progresista y una transición ecológica basada en la justicia social.La portavoz y responsable de campaña de Más País,ve una tremenda irresponsabilidad en los tradicionales partidos progresistas, y cree que es la razón principal por la que se ha puesto en marcha Más País: "Estamos aquí para hacer lo que otros no han sabido hacer. Políticas públicas".La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana,, ha pedido centrarse en el 'qué', que los partidos expliquen qué les ha conducido a no pactar y qué piden a la gente con el 10N que ellos no han podido solucionar: "El 'qué' marca la diferencia o la distancia y es un elemento que me gustaría que por fin pudiéramos resolver".