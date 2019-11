Vox se acoge a las palabras de Sánchez sobre la Fiscalía para cuestionar la investigación sobre Serrano

Publicada el 07/11/2019 a las 17:00 Actualizada el 07/11/2019 a las 17:17

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hérnandez, ha criticado este jueves que la Fiscalía de Sevilla haya informado mediante una nota de unas diligencia de investigación", relativas a una empresa de la que fue administrador el presidente del grupo parlamentario, Francisco Serrano, y además ve "sumamente llamativo" que lo haga "dos días antes de las elecciones generales de este domingo".Así se ha pronunciado Hernández en rueda de prensa a preguntas de los periodistas, al hilo de que el Ministerio Público haya informado de que ha incoado diligencias de investigación que tienen por objeto laobtenidas por una sociedad en la que, con al menos otra persona física, aparecería como socio Serrano, y como administrador entre abril de 2016 y octubre de 2017."Serrano no está siendo investigado en sentido técnico-jurídico porque, ha sostenido el portavoz parlamentario de Vox, que ha aclarado que lo que Fiscalía ha indicado es que "se investiga a una persona jurídica, lo que ha hecho la sociedad, y luego se verá si hay responsabilidad de las personas que conforman esa sociedad".Hernández, tras tildar de "peculiar" la nota que publicó este miércoles la Fiscalía, ha confiado en tono irónico en que el Ministerio Público "emita otra nota mañana con lacontra el expresidente de la Junta Manuel Chaves por incomparecencia en la comisión de investigación sobre la Faffe". "Seguro que no la va a publicar", ha lamentado. Y es que, según ha apuntado el dirigente de Vox, "la Fiscalía, y así lo ha dicho el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está a la orden de quien gobierna, de los intereses políticos, y lo ocurrido con Serrano a día de hoy ha sido eso".Con todo, Hernández ha defendido que en el día de hoy, por la comisión de investigación del Parlamento donde están citados los expresidentes de la Junta y la ministra de Hacienda, y no "de una conducta privada tomada por alguien antes de tener ningún cargo público, no puedo hacer ninguna comparación".