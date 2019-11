Casado cierra la puerta a investir a Sánchez pero no se niega a pactos puntuales de legislatura

Publicada el 20/11/2019 a las 18:36 Actualizada el 20/11/2019 a las 19:08

Sentencia de los ERE

El presidente del Partido Popular dio este miércoles desde Zagreb (Croacia) un rotundo no a los barones territoriales que le piden que se abra a una negociación conpara buscar, bien una abstención o bien un gobierno de coaliciónEn rueda de prensa ante los medios de comunicación, Pablo Casado mantuvo que, en el contexto actual, con Pedro Sánchez negociando con Unidas Podemos y tras la sentencia de los ERE, su sitio está en la oposición. Porque el PP es la. El PP, dijo, no puede hacer presidente al candidato del partido que ha "protagonizado el mayor escándalo de corrupción de la historia de España".El jefe de los conservadores aseguró que no está en su mano cambiar a Sánchez, que no puede hacer que no seasobre todo porque el presidente en funciones ha negado "sistemáticamente" en campaña que quisiese acercarse al PP.No obstante, no cerró la puerta a que, si echa a andar la legislatura, los 89 diputados de su grupo puedan servir al Ejecutivo que se forme para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, para tomar medidas sociales o para. La condición es que Sánchez no haya llegado previamente con sus socios a acuerdos que vayan contra la ley y la Constitución."No hay ningún pacto que ofrecer a Pedro Sánchez más allá de los que ya contiene la Constitución", subrayó.es que le demos garantía de estabilidad y de gobernabilidad. Y que se aclaren si pueden entre ellos y que los militantes le enseñen el camino al final del túnel este sábado, que para eso les han convocado a una consulta", añadió en referencia a la consulta convocada por el PSOE sobre el principio de acuerdo con Unidas Podemos.Sobre la sentencia de los ERE, emplazó de nuevo a Sánchez a asumir responsabilidades y a aplicarse el mismo rasero que aplicó a Mariano Rajoy en el caso Gürtel, planteándose "dar un paso atrás". De su boca no salió la palabraTambién señaló que Sánchez y su equipo tienen que aclarar por qué la sentencia se ha "retrasado" hasta después del 10N.