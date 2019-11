Más Madrid: "Que Ayuso explique si no tiene ninguna responsabilidad por qué no quiere comparecer en la Comisión de Avalmadrid"

Publicada el 26/11/2019 a las 17:05 Actualizada el 26/11/2019 a las 18:21

Aguado: “La Justicia nos ha dado la razón”

El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional,, ha señalado este martes que aunque la Fiscalía Anticorrupción haya decretado el archivo de la denuncia interpuesta por su partido para que se investigara la relación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la empresa Avalmadrid por su posible implicación en un "delito de alzamiento de bienes"Como adelantó, Anticorrupción decidió archivar la denuncia sin realizar ningún tipo de investigación. En el decreto de archivo que firma la teniente fiscal,, se contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alzamiento de bienes y se incluyen datos que son inciertos En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Perpinyà ha indicado que "respeta" como no puede ser de otra manera pero cree queno significa que no haya delito", como ya ha ocurrido con casos como las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes."Que Ayuso explique si considera que si no tiene ningún tipo de responsabilidad, ha lanzado a la presidenta regional y ha avisado de que si a lo largo de la comisión de investigación pudieran ver que hay responsabilidades penales y civiles con respecto a algunos de los comparecientes no dudarán de nuevo en acudir a la Fiscalía.La portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, Isa Serra, discrepa con la decisión de la Fiscalía y sus argumentos porque cree que "hay motivos para considerar que los hechos que se han hecho en esa denunciaque dicen además que "no ha habido tráfico de influencias y no lo compartimos" y lo mismo ocurre, a su parecer, con el alzamiento de bienes."Es muy mala noticia y seguiremos trabajando en la comisión para que se demuestren realmente las responsabilidades y lo que ha hecho Ayuso para recibir estos tratos de favor yha aseverado.Por último, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha incidido en quey que después si tienen que llevar a la Fiscalía algún tipo de información la llevarán. "Nosotros dijimos que no íbamos a excluir a nadie ni incluir a nadie previamente, pero no llamamos a personas para responsabilizarlas de nada, sino para que pongan en conocimiento lo que saben", ha zanjado.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha defendido que los que querían hacer del caso Avalmadrid una "causa personal o una guerra" contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso "se equivocaban". "La Justicia nos ha dado la razón", ha sostenido.

Aguado ha insistido en que ellos quieren "llegar hasta el final de cualquier asunto que pueda tener indicios de presuntas irregularidades o casos e corrupción" y ha hecho hincapié en que la situación de Avalmadrid en los últimos años "ha preocupado" no solo al Gobierno sino también a la sociedad.

Tras el archivo de la causa, se ha preguntado si el resto de grupos parlamentarios "van a seguir la comisión de Avalmadrid con el mismo interés o si simplemente utilizaban a las pymes, autónomos y a las personas que han acudido legítimamente" a ella como una "excusa para intentar hacer política de algo de lo que no debería hacerse".

En cuanto a la continuidad de la misma, Aguado ha asegurado que ellos entienden que la comisión de investigación depende de los grupos parlamentarios y que son ellos los que tienen que mantenerla o cancelarla. Asimismo, ha remarcado que, "haga lo que haga la Asamblea de Madrid", el Gobierno autonómico va a investigar y profundizar con rigor la situación de Avalmadrid.