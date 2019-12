Greta Thunberg: "Hagan lo que puedan para asegurarse que están en el lado correcto de la historia"

Publicada el 03/12/2019 a las 18:32 Actualizada el 03/12/2019 a las 18:54

La joven activista sueca Greta Thunberg ha agradecido el "caluroso" recibimiento que le ha dado autoridades, jóvenes y ciudadanos a Lisboa, donde ha dicho que descansará antes de iniciar su viaje a Madrid, donde se dirigirá a los líderes de 196 países que participan en la Conferencia del Clima de Madrid para exigirles que escuche a la ciencia y pedir a todos que"Iré a la COP25 de Madrid y seguiré luchando allí para mostrar las voces de las personas fuertes, y las voces de las próximas generaciones, y especialmente, ha confirmado la joven en una rueda de prensa, a la que ha tenido acceso Europa Press, ofrecida nada más pisar tierra en Lisboa (Portugal), tras su viaje trasatlántico en catamarán.Greta ha dicho que después de tres semanas "aislada" ha tenido momentos para la reflexión y se ve "con ganas" de seguir con su lucha climática y ha confirmado su intención de participar en la gran marcha para exigir acción contra la emergencia climática queEn una rueda de prensa en el pantalán, ha garantizado que los activistas "no pararán" y continuarán viajando por el mundo para poner presión sobre las personas para que prioricen la lucha climática de forma más intensa., ha garantizado la joven que ha denunciado que en la actualidad "ningún" país del mundo está haciendo "lo suficiente". "Tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo hoy", ha insistido."Gracias a todo el mundo por venir", ha dicho la activista que ha tenido palabras de agradecimiento para todos los miembros de la tripulación, la familia australiana en cuyo velero ha viajado desde Estados Unidos, y a "todos" quienes han ayudado a hacer esto posible. Greta ha definido como "alucinante" tanto el viaje como la bienvenida después de estary con tan pocas cosas que hacer y estar desconectada del mundo."Venir a tierra es muy caluroso y pienso que todos nosotros, ha dicho la joven para admitir después que cree que los "cerebros" de todos ellos no están acostumbrados "todavía" a estar en "casa", en Europa."Somos enfermos de una emergencia global y debemos abordarla desde una, ha manifestado Greta que confía en que cada uno de los que hoy la esperaban en el puerto en Lisboa se convierta también "en un activo" que empiece a luchar también por su futuro.Preguntada por el plan que tiene previsto comunicar a los líderes en Madrid, la activista reitera que petición pasar por que escuchen a los científicos., ha reclamado. A su juicio es preciso poner en perspectiva como beneficia a todos la lucha contra la emergencia climática y observar si los actos personales son "más beneficiosos o perjudiciales a gran escala" y pensar en que ocurrirá en el futuro.Preguntado por un periodista español sobre qué medio de transporte alternativo utilizaría a quienes no pueden permitirse viajar un mes en barco, Greta ha reconocido que no viaja así por todo el mundo "por que quiera" sinoLa joven ha admitido quepero ha criticado que en la actualidad es "imposible viajar de forma sostenible". "Yo no digo a la gente como tiene que viajar, pero por supuesto hay unas soluciones alternativas. No puedo decir a nadie qué debe hacer", ha insistido.Una periodista portuguesa le ha preguntado qué diría a quienesa lo que ella ha respondido que hay "gente y muchos niños" que lo están por que tienen una buena razónAhora, tras semanas de aislamiento en las que dice que no ha visto ni las noticias, ha afirmado que en estos días organizará su agenda y actividades en Madrid durante su participación en la Cumbre porqueDe forma inmediata, ha indicado que su próximo paso esy organizar su agenda. Lo que sí ha asegurado es su participación en la manifestación del día 6 en la capital española y, aunque "todavía" no ha hecho su agenda para la COP, se encontrará con "otros jóvenes". "Y después quiero volver a casa por Navidad", ha dicho emocionada.Por su parte, el Alcalde de Lisboa, Fernando Medina, ha recibido en tierra a Greta, le ha dado una "cálida" bienvenida, y le ha dicho que es un privilegio tener en Lisboa aTambién le ha expresado que los lisboetas están muy preocupados porquese está perdiendo la batalla del cambio climático y por eso ha dicho que quiere oír la voz fuerte de Greta para ganar la guerra. Asimismo, le ha garantizado que en la capital lusa hará nuevos y buenos amigos porque se trata de una comunidad "muy comprometida" y con acciones concretas contra el cambio climático. "Cuando dejes Lisboa quiero que sepas que, ha manifestado el alcalde.Beatriz y Matilde, dos jóvenes de Fridays For Future Lisboa le han entregado a la adolescente sueca un reloj de arena a su llegada y; un mix de energías cien por cine limpias, prohibir los proyectos de nuevos aeropuertos en Portugal y una estrategia de justicia climática.Así, le han agradecido su "mensaje radical" y le deseado buen viaje a Madrid donde los jóvenes "protestarán otra vez". A continuación, un joven representante del movimiento por los Bosques de la Amazonía, ha dicho dey le han pedido ayuda para salvar el bosque amazónico.