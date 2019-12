Publicada el 06/12/2019 a las 16:08 Actualizada el 06/12/2019 a las 18:39

Iglesias: "Si tiene que ser en enero, que sea en enero

La Constitución tiene que dejar de ser un arma arrojadiza en la disputa política. Hacer cumplir sus artículos sociales constituye la principal garantía para proteger y ampliar los derechos de nuestra gente. Ésta deberá ser la prioridad del próximo gobierno. #DíaDeLaConstitución pic.twitter.com/2zRrruipgy — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) December 6, 2019

"Ilusionante" relación con Podemos

Casado y la petición de dimisión de Sánchez

Feijóo y el 155 de los independentistas

Más que nunca hay que defender nuestro modelo de convivencia, la concordia constitucional, el orden legal y la Transición. Sánchez quiere otro camino, libremente ha elegido a los enemigos de la Carta Magna en una decisión que lleva intentando desde 2016. Es su responsabilidad. pic.twitter.com/XbpOV60iTr — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 6, 2019

Suspensión de la autonomía catalana y prima para el partido más votado

El PP y Vox: una montaña rusa

El año pasado, cuando la Constitución cumplía 40 años, una cifra tan redonda daba pie a un análisis político sobre la salud del texto, los retos pendientes, las posibles reformas, los límites de estas reformas... Este año,la Constitución sigue siendo la misma, con los mismos achaques y con retos similares. Pero el contexto político se impone. Y lo que tocaba este viernes en el acto central por el cumpleaños de la Carta Magna celebrado en el Congreso de los Diputados La estructura de este tipo de actos está tasada desde hace años. Los invitados acceden al hemiciclo a través de una carpa habilitada en el patio del Congreso. Antes de ello, los líderes de los principales partidos tienen la oportunidad de comparecer de forma breve ante la prensa. Luego toca escuchar el discurso del anfitrión, que en este caso le correspondió a una recién elegida. Y el broche de oro es el cóctel en el que los invitados se saludan entre ellos, se ponen al día y se hacen selfies mientras los periodistas forman corrillos alrededor de los políticos en busca del titular del día.Este viernes, la cosa estaba bastante clara. El titular buscado era el de la fecha posible de investidura una vez que ya se sabe que el rey Felipe VI iniciará el próximo martes la ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria.O mucho disimulan en el Gobierno oOtra cosa es mojarse sobre una fecha. "Cuanto antes", coincidían tanto desde el PSOE como desde Unidas Podemos, dos formaciones que, a diferencia del 28A ahora sí se entienden y prácticamente ya tienen cerrados el grueso de la estructura del Gobierno de coalición en el que trabajan.dijo Sánchez en conversación informal con los informadores sobre el próximo Consejo de Ministros que pretende liderar."Que sea en enero, a mediados de diciembre o a finales de diciembre creo que al final no será lo crucial. La gente quiere que haya Gobierno pronto y a mí me gustaría que haya Gobierno pronto,, había dicho una hora antes Pablo Iglesias en declaraciones a la prensa a su llegada a la Cámara Baja.El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias insistió en que su formación defenderá que el Gobierno que aspira a conformar con Sánchez regule el mercado de los alquileres paraasí como la actualización de las pensiones al IPC. Y se mostró convencido de que "el mejor antídoto contra la ultraderecha son los artículos sociales de la Constitución"."La Constitución, con sus límites y cosas mejorables, es un instrumento que a través de sus artículos puede servir para defender a las mayorías de nuestro país. Es muy importante que no hablemos tanto de la etiqueta de constitucionalistas yde la Constitución, que tiene que ser ele eje del próximo Gobierno de España", reivindicó.El optimismo de Sánchez e Iglesias respecto a que el plan en el que trabajan llegue a buen puerto —el presidente en funciones define comoel nivel de colaboración con el partido morado— tiene una incógnita por despejar: ¿se abstendrá Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), protagonista ausente en esta fiesta de la Constitución?A la espera de que sea la formación nacionalista la que vaya fijando postura, Sánchez dio a entender de su conversación con los periodistas que la reunión del próximo martes 10 de diciembre con ERC, la tercera que mantengan los socialistas,. Los independentistas catalanes lo confirmaban de forma oficial minutos después. "El gesto no deja de ser importante porquecomentaban miembros del Ejecutivo tras conocerse que las conversaciones se trasladaban a Cataluña."Habrá que ver", añadían. Se impone la prudencia. Los socialistas no quieren que ningún descuido rompa el buen clima que están intentado mantener con la formación de Gabriel Rufián. El hecho de que Sánchez esté trabajando sobre el esquema de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos que salga adelanteno es óbice para que desde el PSOE se mire de reojo a Ciudadanos (10 escaños), por si fracasa el esquema inicial.Así, mientras Arrimadas se esforzaba en recordar que su oferta es que PSOE, PP y Cs se sienten a hablar para evitar que el futuro Gobierno dependa de los independentistas, los socialistas se esforzaban en trasladar la idea de que lo que el partido naranja necesita ahora esen alusión a sus pactos autonómicos con los conservadores en los que el partido de Abascal ha sido clave.Para el PSOE, el Partido Popular ya es otra historia.Es inaudito. Ellos sabrán el partido que quieren ser y el papel que quieren jugar en el futuro de España", comentaba un cargo socialista.Pero en el PP saben que, por mucho que el PSOE les llamey les hagan cómplices de los posicionamientos de Vox, si lo de ERC falla no se van a librar de nuevasPor las salas en las que los invitados disfrutaban del cóctel, a metros de los corrillos que Casado mantenía con algunos periodistas,(presidente de Galicia) y(presiente de Andalucía) también eran abordados por los informadores. Porque no es ningún secreto que ambos se han mostrado partidarios de que Sánchez llame a Casado,y, si hay acuerdo, haya también Gobierno sin Unidas Podemos y sin independentistas., el único barón del PP que gobierna con mayoría absoluta, hizo una reflexión que todos sus compañeros acabarían alabando. Cree el presidente de la Xunta de Galicia que si cuando gobernaba el PP fue el Gobierno central el que aplicó el 155 en Cataluña, lo que ve venir ahora es justo lo contrario: un 155 a la inversa.dijo en conversación informal con los periodistas en alusión a los independentistas. "Es tal cual, el 155 en sentido inverso", le daba la razón un parlamentario conservador al escucharle.No era este viernes el día de que el PP exhibiera sus diferencias. Pero, por las dudas, desde Génova volvieron a insistir en quePara la dirección nacional del PP,Pero esta desconfianza se extiende al resto de dirigentes del PSOE. No les valen sustitutos ni recambios.¿Una abstención? No. Porque a la primera de cambio, el PSOE podría volver a dirigir la mirada a ERC. ¿Un Gobierno de coalición? Ni por asomo. Porque Sánchez, por mucho que estuviera firmado, siempre retendría para sí la capacidad de nombrar y cesar ministros.Lo que queda, insistieron las mismas fuentes, son los pactos de Estado que Casado lleva más de un año ofreciendo a Sánchez. Este viernes, los conservadores quisieron poner el foco en dos:Para ninguna de estas dos medidas, subrayan en el PP, hace falta que eche a andar el Gobierno. Se puede trabajar en ellas desde ya. Porque las Cortes ya están constituidas.La reforma de la ley electoral es una bandera de los conservadores desde los gobiernos de Mariano Rajoy. Sería aplicable en el supuesto de que se celebrasen unas terceras elecciones y supondría dar un plus de 50 diputados a la formación más votada, lo que conllevaríaSimilar luna de miel a la que parecen vivir PSOE y Unidas Podemos se intuía en los encuentros entre dirigentes del PP y de Ciudadanos. No en vano, el PP intentó que su socio en varias comunidades y en elno se quedara fuera de la Mesa del Congreso, perjudicando así las opciones de la extrema derecha.La relación del PP con Vox es lo más parecido a una montaña rusa. Un día van de su mano para evitar que reprueben a sus dirigentes o para frenas declaraciones institucionales. Otro, se niegan a negociar con ellos para la composición del órgano de gobierno de la Cámara.Este viernes tocó criticar al partido de Abascal. "Están pasando de trumpistas a lepenistas", dijeron fuentes de la cúpula en alusión al estadounidense Donald Trump y la francesa Marine Le Pen. A su juicio, están actuandoCasado, dicen en su entorno, mantiene una buena relación con el líder de Vox —Abascal es exmilitante del PP—, pero no así con otros de sus dirigentes. Y pese a las tensiones de la última semana no teme que la polémica de la Mesa haga que sus acuerdos autonómicos y municipales se tambaleen. "O con nosotros, o con la extrema izquierda".