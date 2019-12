El obispo de Solsona revela, una vez fallecidos, que dos curas abusaron de ocho menores entre los años 50 y 70

Publicada el 11/12/2019 a las 10:29 Actualizada el 11/12/2019 a las 11:02

Ayuda para las víctimas

El obispo de Solsona (Lleida),, ha revelado este miércoles que dos curas de la Diócesis de Solsona, según ha concluido una investigación que impulsó a principios de año.El Obispado de Solsona ha detallado en una nota de prensa que, y que abusaron de ocho menores de los cuales tres han muerto, mientras que el resto no quiere revelar su identidad.Las conclusiones llegan después de que el obispo se comprometiera a abrir una atención a las víctimas de abusos sexuales,, en una iniciativa pionera impulsada por el propio Novell.Después de adquirir el compromiso, creó la Delegación diocesana de protección de menores y adultos vulnerables y la, formada por una trabajadora social, un licenciado en teología moral, una psicóloga y profesora, y un abogado.Esta Delegaciónpara facilitar a posibles víctimas el contacto para denunciar abusos.En totaly se han investigado tres "murmuraciones", y se han atendido a tres víctimas –dos de ellas recibidas por el obispo y una por el vicario general– y todas ellas han revelado el abuso que sufrieron durante su infancia y el nombre del abusador.También expresaron los motivos de su silencio y: "Teniendo presente que los abusadores están muertos, coinciden en que no tiene sentido dar ningún paso más".Con todo, la Diócesis hará lo posible "para que los abusadores no reciban ningún reconocimiento, y para que se desarrolley adultos vulnerables".El Obispado ha declarado que lo descubierto hasta el momento, pero que queda a disposición de "todos los requerimientos" que se le puedan pedir.Novell ha condenado los abusos y, y ha emplazado a todos los miembros de la Iglesia ade las víctimas."Ofrezco ayuda a todas las víctimas, disponibilidad a escuchar yo denuncias", ha expresado Novell, y ha asegurado su compromiso depara los niños y adultos vulnerables.Además, ha asegurado queen su interior, que ha calificado de: "Esta Diócesis mira de cara a la parte más oscura de su historia".El obispo ha convocado una jornada de penitencia consistente en, que se realizará el sábado 28 de diciembre hasta su participación en la eucaristía de la Fiesta Litúrgica de la Sagrada Família, el 29 a las 17.00 horas.