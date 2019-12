Publicada el 14/12/2019 a las 12:27 Actualizada el 14/12/2019 a las 12:28

Principios de San José

Unse han unido durante las negociaciones climáticas que siguen teniendo lugar en Madrid, durante la XXV Conferencia de Partes de la Convención de Cambio Climático (COP25) de la ONU, para incorporar los llamados Principios de San José para la Alta Integridad de los Mercados Internacionales de Carbono con el objetivo de. Así lo ha puesto de manifiesto en un comunicado remitido a Europa Press la delegación constaricense. Se trata concretamente, además de Costa Rica, Suiza, Belice, Colombia, Paraguay, Perú, Islas Marshall, Vanuatu, Luxemburgo e Islas Cook.Las negociaciones han continuado durante toda la noche e incluso se han intensificado de madrugada cuandoque mantiene el país nipón. De haberse logrado una salida,en su interés de traspasar al nuevo sistema de mercados de carbono sus créditos anteriores, algo a lo que se opone la UE, y también estos diez países, tal y como recogen los Principios de San José, según han informado a Europa Press fuentes de la negociación.Traspasado el día previsto de cierre, este viernes 13 de diciembre, y con negociaciones que han continuado toda la noche , hacia las siete de la mañana todavía no existía, según han señalado a Europa Press otras fuentes de la negociación.Conocidos como el Grupo no convencional, estos países han estado trabajando desde la Pre-COP25 en San José (Costa Rica), para. El grupo presentó a la Presidencia de la COP de Chile un conjunto de principios que describen cómo podría ser un resultado exitoso, según señalan, en el, con la esperanza de que ello respalde los esfuerzos de la Presidencia para alcanzar un resultado ambicioso."Esta es una definición de éxito en el artículo 6. Cualquier cosa por debajo de estos principios de San José no creará un mercado de carbono justo y sólido. El grupo diverso de países que respaldan estos principios sabe que necesitamos un resultado justo para mantener el objetivo 1.5C al alcance. Los principios mantienen la puerta abierta para 1.5C, al tiempo que garantizan la mayor ambición posible en mitigación y adaptación. Alentamos a otras partes a unirse a nuestros esfuerzos para crear una base sobre la cual se debe construir un mercado de carbono justo y sólido", ha señalado el ministro de Medio Ambiente y Energía de, Carlos Manuel Rodríguez. Por su parte, el jefe de la delegación de, Franz Pérez ha apuntado que para que los mercados aumenten la ambición, las reglas deben ser tan sólidas como los Principios de San José, y la embajadora deJanine Felson, ha añadido que resultado ambicioso del artículo 6 creará una nueva arquitectura para los mercados que va más allá de los enfoques de compensación de suma cero para acelerar la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.Mientas, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de, Ricardo Lozano ha subrayado que Colombia, como país altamente vulnerable que ha apoyado una implementación efectiva del Acuerdo de París, aplicará estos Principios ambientales de San José para guiar su participación en el mercado de carbono y garantizar sus esfuerzos. "Ayudará a construir las bases para un sistema robusto que promueva la mayor ambición climática", añade.Los principios de San José sonque van desde asegurar la integridad ambiental hasta evitar la doble contabilidad, evitar el traspaso de créditos anteriores a 2020 al nuevo sistema, bloquear tecnologías incompatibles con la reducción de emisiones o garantizar financiación para los países en desarrollo. Estos países invitan a otros y a entidades multinacionales y subnacionales e instituciones multinacionales a unirse a la plena operacionalización de todos los principios anteriores, para "apoyar la mayor ambición e integridad ambiental posible".Según explicó este viernes a Europa Press el jefe de la delegación de Greenpeace en la COP25, Juan Carlos Osornio, este movimiento, dado que había países europeos que apoyaban la propuesta de Costa Rica, mientras que otros no. Osornio señaló que Noruega, Suecia, o Países Bajos, apoyaban esta iniciativa aunque finalmente no aparecen mencionados en el grupo que la defiende.