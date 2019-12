El PP aprovecha la renuncia de Sabanés, aún no sustituida, para sacar el Presupuesto de Madrid con la abstención de Vox

Publicada el 23/12/2019 a las 12:52 Actualizada el 23/12/2019 a las 13:02

Los presupuestos de la ciudad de Madrid han salido adelante finalmente este lunes contra todo pronóstico gracias a la abstención de los cuatro ediles de Vox y al hecho de queque ha renunciado tras su elección como diputada en Cortes y aún no ha sido sustituida.Al no atender la mayoría del Pleno la propuesta de Más Madrid y PSOE para dejar el proyecto de presupuestos encima de la mesa por esta razón,han abandonado la sesión sin votar, según informa Europa Press.En el último momento, 'in extremis', ha llegado a la votación la concejala socialista. Aún así, las cuentas no le han salido a la izquierda dado que los votos de PP (15) y Cs (11) han bastado (26) para sacar adelante el presupuesto con la abstención de Vox (4).Inés Sabanés renunció al acta en el último Pleno, el viernes, pero el presidente del Pleno,no ha convocado la sesión necesaria para la entrada de la nueva edil de Más Madrid,con lo que este grupo municipal, el más numeroso de la Corporación, se ha presentado este lunes con desventaja numérica.