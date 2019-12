Ciudadanos cree que la Abogacía está "apurando" el plazo para alegar sobre Junqueras por las "presiones" del Gobierno

Publicada el 27/12/2019 a las 10:53 Actualizada el 27/12/2019 a las 10:54

"Cuando las cosas están claras, salen rápidamente"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Edmundo Bal , cree que el hecho de que la Abogacía del Estado esté "" el plazo para presentar sus alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras , tiene que ver con las "" que, a su juicio, está realizando el Gobierno paraEn una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Bal ha tachado de "" el hecho de que se puedan estar produciendo esas "presiones" y que se quiera "obligar" a una institución como la Abogacía del Estado, que es "interpretar el derecho".Bal, que es abogado del Estado, ha explicado quede cada caso, pero que "cuando las cosas están claras, salen rápidamente".En este sentido, ha destacado que la Fiscalía tardó "horas" en presentar su escrito en términos que, según Bal, son "de una claridad total y absoluta", en la medida en que interpretó quey, por ello, ya no puede ocupar ningún cargo público."La cuestión es si efectivamente al final se puede decir en un papel firmado por un abogado del Estado cosas que el derecho no admite y no permite, porque ese es el quid de la cuestión. El hecho es que", ha defendido.Aunque ha reconocido que se trata de una institución que depende del Ministerio de Justicia, Bal ha defendido que la Abogacía del Estado es un "órgano técnico" y, por ello, ha pedido que "a los técnicos y a las personas que conocen en profundidad el derecho"."Ojalá que fuera así.total de criterio técnico y ajena por completo a ningún tipo de presión política", ha enfatizado.Sobre la fecha de la investidura,, antes de la noche de Reyes. A su juicio, se trata de "una fecha horrible", por las molestias que les generaría a los trabajadores del Congreso, y por que parecería que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, estaría intentandodentro del periodo vacacional.