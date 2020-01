Publicada el 04/01/2020 a las 21:45 Actualizada el 04/01/2020 a las 21:53

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, defendió en su intervencióna pesar de los intentos de poderes fácticos, sectores económicos, políticos y mediáticos de impedirlo.“Si se busca reconocer al otro no sólo en lo territorial sino en lo social,entre otras cosas porque no sería “una solución realista pretender solucionar los problemasa millones de ciudadanos”. “Han reducido España a una idea de kilómetros cuadrados”, cuando “un país son sus valores, las personas, el respeto, el dialogo inclusivo”, indicó el portavoz nacionalista en referencia al discurso de las tres derechas.La única manera de responder a esta situación es precisamente la puesta en marcha por Sánchez, reconoció Esteban. “Una apuesta complicada pero queporque deberá “trabajar con fórmulas nuevas y estar dispuesto a enfrentar nuevos retos”. “”, señaló a Sánchez, pero el PNV se va a implicar para que “salga bien”. Porque “es un reto”, pero también “una gran oportunidad”.Sánchez respondió agradeciendo la intervención de Esteban y el voto favorable que el PNV va a prestar a la investidura. Y volvió a defender el diálogo entre diferentes y entre bloques políticos. PSOE y Unidas Podemos, recordó, sólo tienen 155 diputados, así que “ley a ley”con una pluralidad de fuerzas” para sacar sus proyectos adelante.El Gobierno de coalición, explicó, “es una experiencia inédita”, pero las negociaciones con UP le han permitido apreciar “una“Tenemos muchos retos. Tenemos que combinar prudencia y audacia”, indicó Sánchez, quien se mostró de acuerdo con la solicitud de Esteban de “abandonar la vía judicial porque es el fracaso de la política”. Y, sobre los riesgos, remató diciendo: “y estoy deseando salir al terreno de juego a jugar este partido”.