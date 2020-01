Pérez de los Cobos afirma que habría destituido a Trapero porque estaba poniendo "palos en las ruedas permanentemente"

Publicada el 27/01/2020 a las 11:57 Actualizada el 27/01/2020 a las 12:19

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial para tratar de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, ha manifestado este lunes que si él hubiese tenido mando sobre la policía autonómica su primera decisión habría sido "apartar al mayor" José Luis Trapero porque estaba "permanentemente poniendo palos en las ruedas" del operativo para tratar de impedir la votación.

En el juicio contra Trapero y la cúpula política de los Mossos en la Audiencia Nacional, Pérez de los Cobos ha contradicho además al mayor al asegurar que éste dejó claro los días previos que la policía autonómica contaba con efectivos "suficientes" para hacerse cargo de operativo.

El primer día de juicio, el mayor afirmó que la policía autonómica no podía impedir por sí sola la votación y que ésta no era una labor de un único cuerpo policial, sino también de Policía Nacional y Guardia Civil.

Sin embargo, el coronel ha recalcado que la "actitud" de Trapero "en ningún caso fue pedir ayuda de nada" e incluso ha mencionado que en una carta al fiscal superior de Cataluña en la que pedía la revocación de Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo, el mayor subrayó que los Mossos no habían pedido ningún apoyo para el dipositivo policial porque sus efectivos eran "suficientes". "No cambió de actitud y no hizo ninguna petición de apoyo", ha apuntado.

El coronel de la Guardia Civil ha relatado las complicaciones en la relación que mantuvo con Trapero desde que él fuera nombrado coordinador del dispositivo policial de cara al 1-O, pero ha querido dejar bien claro que, como coordinador, no tenía ningún poder operativo sobre los Mossos d'Esquadra.

Si así fuera, ha dicho Pérez de los Cobos, su "primera decisión habría sido apartar al mayor Trapero" de la jefatura de los Mossos porque, en su opinión, éste estaba "permanentemente poniendo palos en las ruedas" en la preparación del dispositivo policial para impedir el referéndum.

Como ya dijo en el juicio del Tribunal Supremo cuando igualmente declaró en calidad de testigo, el coronel ha explicado que el primer plan que propuso Trapero sobre el despliegue de Mossos para el 1-O era más "propio de unas elecciones normales", no el adecuado para tratar de impedir una votación.