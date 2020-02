'Caso Villarejo': El exjefe policial de la unidad de escuchas declara que tres compañías de móviles daban datos sin mandato judicial

Publicada el 07/02/2020 a las 14:15 Actualizada el 07/02/2020 a las 14:27

Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, declaró ante el juez que investiga los contratos del BBVA con el comisario Villarejo que tres compañías telefónicas le habían facilitado listados de llamadas de sus clientes sin mandato judicial previo. Imputado en varias piezas de la conocida como Operación Tándem, incluida la que afecta al BBVA, García Castaño señaló a Vodafone, Yoigo y Orange como las tres empresas.

En conversación con infoLibre, un portavoz de Vodafone ha negado de manera categórica esa afirmación. El portavoz de Yoigo ha afirmado que los nuevos propietarios de la compañía la adquirieron en 2016, que ignoran lo que pudiera haber sucedido con anterioridad y que desde ese momento nunca ha ocurrido lo que relata el policía. Este periódico aún no ha podido recabar la versión de Orange.

García Castaño hizo su afirmación cuando el fiscal le preguntó cómo le pedía el comisario Villarejo el tráfico de las llamadas de ciertas personas. Entonces, el imputado respondió que él mismo le entregaba "el listado de llamadas". "Me lo daban las compañías telefónicas". Todo se hacía, relató, a través de los directores de seguridad de dichas compañías. Eran sus interlocutores directos. Y no le pedían –dijo– ninguna resolución judicial que habilitase a la Policía para obtener esos datos. La privacidad de todos los datos telefónicos está protegida por la legislación y su acceso y utilización sin permiso de un juez implica una grave vulneración de derechos.

A preguntas del fiscal sobre una grabación de 2005 donde varios miembros del clan Villarejo hablan de "tener contenta a esta gente" con "igualas de 1.000 euros al mes", García Castaño sostuvo que no era a los directores de seguridad a quienes abonó dinero. Lo hizo él mismo, y con "fondos reservados", a empleados de menor nivel como comerciales y técnicos que podían ofrecer la "geolocalización" de un móvil en un determinado momento. Daban datos a la Policía, dijo, "en base a la lucha antiterrorista o antiyihadista".

"¿Y esos directivos tan escrupulosos me dice que le daban información sin habilitación judicial?", repreguntó el fiscal Serrano en referencia a los directores de seguridad de las compañías citadas. "¿A cambio de qué?", prosiguió. "De nada", contestó aquí García Castaño. "De nada basado en la colaboración con la Comisaría General de Información Judicial".

A continuación, se reproduce parte del diálogo entre el fiscal y el imputado:

– Fiscal (F): ¿Cómo le pedía Villarejo el tráfico de llamadas?

– García Castaño (G.C.): Me decía que necesitaba tráfico de llamadas porque estaba haciendo (tal operación). Se lo daba en mano. El listado de llamadas. Me lo daban las compañías telefónicas.

– F: ¿No les pedían en estos casos los representantes de las compañías telefónicas la resolución judicial habilitante para dar esa información?

– G.C.: Pues no, realmente no.

– F: ¿Y por qué la conseguía usted?

– G.C.: Por la relación personal, los contactos que manteníamos.

– F: ¿Les entregaba algún tipo de cantidad de dinero?

– G.C.: Estamos hablando de gente… Bueno, no todas las compañías ¡cuidado! No a todas las compañías tenía acceso. Yo tenía a las que tenía.

– F: ¿A qué compañías tenía acceso?

– G.C.: Yo tenía acceso a Yoigo y a Vodafone.

– F: ¿Quienes eran los interlocutores en Yoigo y Vodafone para que les facilitaran esta información?

– G.C.: Pues los directores de seguridad.

– F: ¿Los puede identificar?

– G.C.: No me acuerdo de los nombres…

– F: O sea, le dan una información sin habilitación judicial en virtud de una relación personal y ahora no…

– G.C.: ¡Se lo digo en media hora! Hago una llamada y me lo pueden decir.

– F: Porque ahora no lo recuerda a pesar de ser sus amigos o de esa relación personal, decir amigos es un exceso.

– G.C.: El de Vodafone creo que se llama José Damián (…) y el de Yoigo no recuerdo. Yo le llegué a firmar un papel diciendo que yo me hacìa responsable de los datos que me facilitase. Por ejemplo, en Orange conozco…, a Jose Domingo Ríos.

[Aquí interviene el juez, que espeta a García Castaño esto: ¿Pero no acaba de decir que solamente eran dos?]

– G.C.: No, no, Orange, Yoigo y Vodafone.

– F: Tres.

– G.C.: Los tres que yo conocía. En Movistar no porque yo no conocía.

– F: ¿Esta relación se fragua a partir de los teléfonos que le pide el señor Villarejo en 2004 o viene ya de tiempo?

– G.C.: No, yo conocía de tiempo. Estoy hablando de gente que han sido compañeros mios.

– F: ¿Cómo cuáles?

– G.C.: José Domingo Ríos.