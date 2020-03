Ifema, de feria de congresos a hospital 'Arca de Noé' en el que cada alta se celebra con un aplauso

Publicada el 26/03/2020 a las 06:00 Actualizada el 25/03/2020 a las 21:18

Hasta el viernes pasado, Ifema, la Feria de Madrid, era lo que había sido siempre: un gran espacio donde se celebraban congresos, desfiles de moda y hasta conciertos. En ese momento, sin ninguna cita en el calendario y a punto de cumplirse una semana de confinamiento tras la declaración del estado de alarma, sus pabellones se encontraban vacíos. Esos espacios esperaban a que la normalidad volviera a instalarse en España para poder acoger de nuevo tantos eventos como pudieran. Sin embargo, la realidad y los números, que llevan casi dos semanas corriendo a gran velocidad, sobre todo en Madrid, les dieron una nueva utilidad. El mismo viernes comenzaron a llegar algunas personas sin hogar al pabellón número 14 de Ifema, que pronto se llenó y ahora habrá que ampliar. Y ese mismo día se anunció la construcción del que iba a convertirse en el mayor hospital de campaña de todo el país. La Comunidad de Madrid, junto con el Ministerio de Sanidad y la Unidad Militar de Emergencias (UME), pretendía conseguir que el espacio pudiera albergar hasta 5.500 camas de hospitalización y UCI. Y aunque todavía no hay tantos enfermos, el hospital ya ha comenzado a rodar. Y a curar.

Ifema se ha convertido, de este modo, en el Arca de Noé de la Comunidad. El nombre no es casual. Ni tampoco autóctono. Es el que las autoridades chinas utilizaron para bautizar a esos hospitales que levantaron en apenas días para conseguir aliviar también a su sanidad y cuidar de sus enfermos. A esas arcas de Noé chinas, igual que a las españolas, solo acudían los pacientes menos graves. Allí fueron 16, y ahora todos han ido cerrando de manera progresiva.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, afirmó en la rueda de prensa de este miércoles que España está "muy cerca" de llegar al pico de contagiados por coronavirus. Sin embargo, y hasta que la curva se doble, los números no hacen más que ascender. A diferente ritmo cada día, no obstante. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, en España ya hay 47.610 positivos y 3.434 personas fallecidas, una cifra que ya ha superado a la registrada por China, el país donde se originó el brote. Y la Comunidad de Madrid es, sin duda, la que más suma a ese cómputo global. Según los datos que maneja el departamento de Salvador Illa, la región ya acumula más de 14.500 contagios y casi 2.000 fallecidos. Unos números que no hacen sino abarrotar y poner en jaque a la sanidad pública, que se ve desbordada por la capacidad de expansión que está demostrando el virus SARS-CoV-2.

El objetivo de las medidas tan duras decretadas tras la declaración del estado de alarma ha sido desde el primer momento evitar, precisamente, que ocurra eso. Permitir, en otras palabras, que la sanidad tenga tiempo para poder respirar y atender correctamente a cada persona afectada. Sobre todo a las graves. De ahí que algunos hoteles se ofrecieran para medicalizar sus instalaciones y poder acoger a enfermos de Covid-19. Y también de ahí que la Comunidad de Madrid decidiera habilitar Ifema para convertirlo en el mayor hospital de campaña de todo el país. Lo anunció el propio Ejecutivo regional el pasado viernes día 20 a través de sus redes sociales, donde indicó que lo haría con ayuda de la UME. Así, dijo el Gobierno de la conservadora Isabel Díaz Ayuso, se pretendía "dar respuesta a la demanda asistencial" que preveían para los siguientes días. Una demanda asistencial que aumentó en cuestión de horas.

La Comunidad de Madrid va a montar un hospital en IFEMA con la UME con 5.500 camas de hospitalización y UCI para dar respuesta a la demanda asistencial que prevemos para los próximos días.



Los hoteles medicalizados se mantienen para pacientes con perfiles clínicos más leves. — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) March 20, 2020

Como la demanda era rápida, la respuesta también tuvo que serlo. En apenas 48 horas el hospital ya estaba en marcha y con los primeros pacientes ingresados. El domingo 22 de marzo fue cuando comenzaron, poco a poco, a instalarse. Se trataba de pacientes con sintomatología leve que ingresaron en las 200 camas del pabellón 5 de Ifema y que llegaron derivados de centros hospitalarios. Son atendidos por al menos un millar de médicos, enfermeros y auxiliares: efectivos de Atención Primaria que se encargan del cuidado de los pacientes de lunes a viernes en turnos de mañana y tarde y efectivos del Summa 112 por la noche y los fines de semana.

Este martes, tan solo dos días de la apertura del hospital, ya había 220 pacientes ingresados, según indicó el propio director del equipamiento, Antonio Zapatero, que destacó que el objetivo es que "la semana que viene" se alcancen las 1.500 camas y que las altas se vayan sucediendo poco a poco pero sin pausa. Y así ha venido ocurriendo en los últimos días, según explica una persona que se encuentra allí ingresada. Llegó a Ifema el lunes por la tarde, y desde entonces ya ha visto irse a varias personas. Y todas fueron despedidas, dice, entre aplausos. Según el Gobierno autónomico, el número de altas supera ya la veintena.

Aun así, los ingresos se siguen produciendo. "Todavía hay camas vacías, pero ya está prácticamente lleno" de pacientes, explica la persona ingresada. A un lado los hombres, al otro las mujeres. Todos sin sintomatología muy grave y de todas las edades. Y recibiendo atención en todo momento, puesto que el personal sanitario mide la temperatura y la saturación de los pulmones de los ingresados varias veces al día. Todos, además, tienen un servicio de cátering para alimentarse y pueden moverse libremente por el pabellón, aunque hay personas a las que la enfermedad no se lo permite demasiado.

Los otros Ifema

Sin embargo, Madrid no es la única gran afectada. De cerca le sigue Cataluña, que ya ronda los 10.000 positivos y ha lamentado 516 fallecimientos. Por eso su sanidad también tiene un alto "estrés", empleando las palabras de Simón. Y también por eso han comenzado a buscar soluciones similares a la adoptada por Madrid. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que habilitará cuatro pabellones como hospitales de campaña y que estos estarán cercanos a los principales centros médicos de la ciudad: Vall d'Hebron, Hospital de Sant Pau, Hospital Clínic y Hospital del Mar. Según adelantó El Periódico y tal y como confirmó más tarde la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya se está trabajando en poner camas. "Ponemos Barcelona al servicio de la sanidad pública", dijo.

Portem dies treballant per anticipar-nos als pitjors escenaris i reforçar els nostres hospitals. Posem Barcelona al servei de la sanitat pública i actuem en estreta col·laboració amb el Consorci de Sanitat i l'assessorament de @MSF_Espana.#EnsEnSortiremhttps://t.co/44KLH1LzVr — Ada Colau (@AdaColau) March 25, 2020

Tal y como expone El Periódico, el hospital de campaña de Vall d'Hebron estará en el CEM Olímpic Vall d'Hebron; el de Sant Pau, en el CEM Guinardó; para el Hospital del Mar se están valorando el CEM La Mar Bella o Claror Marítim; y en el caso del Hospital Clínic todavía se está buscando espacio.

La Comunitat Valenciana ha seguido el ejemplo. Este domingo, la Generalitat anunció que ya había puesto en marcha los trabajos de preparación del terreno previos a la instalación de los hospitales de campaña que prevén instalar en las proximidades de los hospitales La Fe de València y General de Alicante y Castellón. Lo anunció la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló. Este martes, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, calculó que los hospitales podrían estar trabajando en unos 15 días. La Comunitat Valenciana, según el balance de este miércoles, acumula 2.616 contagiados y 143 fallecidos por Covid-19.

La Feria de Valladolid y el recinto ferial de Aranda de Duero, en Burgos, también han anunciado que albergarán sendos hospitales de campaña. Ambas provincias pertenecen a la tercera comunidad más afectada por el coronavirus, solo por detrás de Madrid y Cataluña. Este miércoles ya registraban cerca de 3.000 positivos y superaban los 160 fallecidos. Por su parte, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, también ha habilitado un espacio para habilitarlo como hospital de campaña. En Asturias hay 779 contagiados y 25 fallecidos.