Directo | Celaá descarta aplazar la Selectividad hasta septiembre: "Sería mucho esfuerzo para el alumnado"

Publicada el 18/04/2020 a las 11:00 Actualizada el 18/04/2020 a las 12:26

Sigue en infoLibre este sábado el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

12.30. África supera los mil muertos tras duplicar el número de contagios en una semana. África registra ya más de 1.000 fallecidos y casi 20.000 casos por coronavirus, según el último balance proporcionado este sábado por los centros de control de enfermedades del continente africano (CDC-África), en el que destaca, como nota positiva, que el número de recuperados es ya de unos 4.600. El balance, que recoge las cifras de los 52 estados miembros de la Unión Africana, precisa un total de 19.895 casos, 1.016 víctimas mortales y 4.642 altas.

12.15. Las acciones de protección a víctimas de violencia de género suben un 25% en el primer mes de confinamiento. La Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo un total de 83.341 acciones de vigilancia y protección sobre víctimas de violencia de género en los primeros 31 días de vigencia del estado de alarma, lo que supone un 25,27% más respecto al mismo periodo del año pasado.

12.00. Garzón critica a la derecha por pensar en "rentabilizar un drama en beneficio propio": "Está siendo hostil". El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha señalado que hay una "disputa política" y que la derecha española "quizás piensa que puede rentabilizar un drama de estas características en beneficio propio". "Hay una disputa política y la derecha está siendo enormemente hostil", ha manifestado este sábado Garzón durante su intervención telemática en la Coordinadora Federal de Izquierda Unida. En este sentido, se ha mostrado sorprendido porque la derecha promueva "bajadas sistemáticas de impuestos al mismo tiempo que promueve un incremento del gasto". "Al menos en la retórica eso es claramente imposible y obedece a una línea neoliberal del desprestigio de lo público", ha asegurado.

Sigue en directo la intervención inicial de @agarzon durante la reunión telemática de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida #FelizSábado https://t.co/WhNdJAGWUH — Izquierda Unida (@iunida) April 18, 2020

11.50. Ciudadanos pedirá en el Congreso que el Gobierno permita la salida controlada de los niños durante el confinamiento. El Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) pedirá en el Congreso que el Gobierno permita, de manera controlada y cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y de acuerdo a las recomendaciones sanitarias impuestas por las autoridades, la salida de los menores a la calle. La formación liderada por Inés Arrimadas considera que, tras más de un mes de confinamiento a las familias españoles, "es momento de devolverles el esfuerzo que han realizado en estas semanas tan duras". Así, el próximo miércoles, "en el previsible debate sobre la prórroga del Estado de Alarma", Ciudadanos planteará al Gobierno que los niños puedan salir de casa bajo ciertas condiciones: siempre acompañados por un solo adulto, por tiempo limitado y en el entorno del domicilio, respetando el distanciamiento social, las medidas de seguridad y de acuerdo con las recomendaciones sanitarias impuestas para frenar la propagación del virus.

Las familias españolas llevan semanas confinadas cumpliendo con responsabilidad. Es el momento de devolverles parte de su esfuerzo. Por eso Cs planteará en el pleno que el Gobierno permita salidas controladas a los niños de acuerdo a las recomendaciones sanitarias#PolíticaÚtil pic.twitter.com/TAlCwyks98 — Edmundo Bal (@BalEdmundo) April 18, 2020

11.35. Celaá no contempla aplazar la Selectividad hasta septiembre: "Sería mucho esfuerzo para el alumnado". La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, asegura que no contempla la opción de aplazar las pruebas de acceso a la universidad, la antigua Selectividad, hasta septiembre en el caso de que la pandemia del coronavirus impidiera los exámenes presenciales en el calendario previsto, entre finales de junio y principios de junio. En una entrevista a Europa Press, la ministra descarta esta opción porque "sería mucho esfuerzo para el alumnado, que está trabajando mucho y muy bien desde el pasado mes de septiembre" en la preparación de las pruebas. Celaá admite, sin embargo, que todavía no ha pensado en una alternativa en el caso de que las autoridades sanitarias desaconsejen la celebración de la Selectividad a principios de verano.

11.05. El PP exige convocar el Consejo de Política Fiscal, más fondos y que el Gobierno no utilice fondos de las comunidades. El Grupo Parlamentario Popular ha exigido al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera a fin de que adopte seis medidas para que las comunidades autónomas combatan más eficazmente la crisis del Coronavirus. En una proposición no de ley, los populares quieren que ese órgano debata entre otras medidas "la creación y reparto de un fondo no reembolsable adicional a los recursos procedentes del Sistema de Financiación Autonómica para combatir la pandemia, así como suspensión de la liquidación del año 2020 del Sistema de Financiación Autonómica".

10.40. El PNV acusa a Iglesias de importarle un "carajo" la autonomía vasca porque la renta mínima puede invadir sus competencias. El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha criticado la "escalada preocupante de recentralización" que, a su juicio, ha mostrado el Gobierno central tras la declaración del estado de alarma y que "echa por tierra el marco de descentralización autonómica y el autogobierno legalmente establecido". Mediavilla pone como ejemplo de esa "escalada" el proyecto de renta mínima vital, "una especie de subsidio general similar a la RGI existente en Euskadi y que el partido de Iglesias aquí tanto ha denostado". "La prestación supuestamente pactada entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez puede tener importantes afecciones en Euskadi. Dependerá de si esa percepción es compatible con la RGI o no, si será un subsidio complementario, o si su gasto en el Estado se computará en el cupo vasco", sostiene, para añadir que se trata de una medida de calado "de la que nada se sabe en el Gobierno vasco".

10.30. Los autónomos cobrarán la devolución de la cuota de marzo en la segunda quincena de mayo. La cuota cobrada en marzo a los autónomos será devuelta en la segunda quincena de mayo, según la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). La TGSS ha explicado en una publicación de su cuenta de Twitter que actuará de oficio en la devolución de estas cuotas de autónomos cuando se superpongan con la prestación extraordinaria por cese de actividad sin que estos trabajadores tengan que solicitarlo.

La #TGSS devolverá de oficio las cuotas que hayan ingresado los #autónomos cuando se superpongan con la prestación extraordinaria por cese de actividad, sin que tengan que solicitarlo. pic.twitter.com/KTxLaKrV1U — Información TGSS (@info_TGSS) April 17, 2020

10.10. Los contagios se disparan en Singapur tras la segunda ola provocada por los casos importados. Singapur ha rebasado este sábado los 5.000 contagios por coronavirus tras 623 nuevos casos de la enfermedad, según el Ministerio de Salud, en lo que parece tratarse según los investigadores de la consecuencia de la segunda ola de contagios importados al país de hace unas semanas, procedentes del extranjero. De los 623 casos de los que se informó el viernes, solo uno procedió de fuera de las fronteras del país, lo que significa que los vectores internacionales de transmisión ya comienzan a circular soterradamente por diferentes sectores de la comunidad. Ahora hay al menos 5.050 infecciones y 11 muertes por el virus, según las autoridades, que han reconocido su confusión por la nueva dirección que está tomando el virus.

10.00. Rusia supera los 300 fallecidos por coronavirus y casi llega a los 37.000 casos. Rusia ha confirmado ya un total de 313 fallecimientos por coronavirus en todo el país desde la declaración de la pandemia mientras que los casos de contagio se cifran ya en los 36.793, según el centro de supervisión del virus en Rusia. "En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 4.785 casos de infección por coronavirus en 79 regiones del país", ha informado el centro, que constata una subida del 15 por ciento en contagios diarios. Un total de 40 personas han fallecido en las últimas horas, según los datos del centro, recogidos por la agencia oficial de noticias rusa RIA Novosti / Sputnik.

09.30. EEUU constata al menos 7.000 fallecidos en residencias de la tercera edad. Al menos 7.000 personas han muerto en las residencias para la tercera edad en Estados Unidos a causa del coronavirus, que ha asolado ya más de 4.000 hogares de ancianos, según ha informado The New York Times, que describe una panorámica desoladora de la situación en estos lugares. En general, alrededor de una quinta parte de las muertes por el virus en Estados Unidos están relacionadas con hogares de ancianos u otros centros de atención a largo plazo, según muestra la revisión de casos del medio, y más de 36.500 residentes y empleados en todo el país han contraído la enfermedad.

09.15. Alemania rebasa el umbral de los 4.000 fallecidos por coronavirus. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Alemania a más de 137.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de más de 4.000, según el último balance de este sábado publicado por Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. En las últimas 24 horas, Alemania ha sumado 3.609 casos nuevos de coronavirus, récord de la última semana, y 242 fallecidos, lo que eleva el balance a 137.439 personas contagiadas y 4.110 víctimas mortales por la pandemia.

09.00. EEUU supera los 700.000 contagiados mientras la cifra mundial de muertos se encamina a los 155.000. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera los 2,24 millones de casos y deja más de 154.000 víctimas mortales en 185 países del mundo, de nuevo con Estados Unidos marcando máximos de casos diarios, registrando 30.500 casos en las últimas 24 horas, hasta rebasar los 700.000 y rozando las 31.000 víctimas mortales en medio de enormes tensiones entre la administración Trump y los estados afectados. Según el balance actualizado por la Universidad Johns Hopkins a las 08.30 horas de este sábado, la pandemia deja ya 2.244.033 personas contagiadas y 154.219 víctimas mortales. Estados Unidos ha confirmado 702.164 casos de coronavirus y vuelve a crecer por encima de los 30.000 positivos en un sólo día, 30.739 más en las últimas 24 horas. En cuanto a las muertes, el país norteamericano contabiliza ya 37.054, un incremento en más de 3.760 respecto a la jornada anterior, con el estado de Nueva York como, una vez más, el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con un total de 229.642 contagios y 12.192 víctimas mortales.