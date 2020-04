Qué dice en realidad el informe de la fundación de las empresas del IBEX 35 que Casado afea a Sánchez por la pandemia

Publicada el 23/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 22/04/2020 a las 20:57

El líder del Partido Popular volvió este miércoles a agitar contra el presidente Pedro Sánchez y la gestión que el Gobierno está haciendo de la pandemia del covid-19 un informe de las fundación Fedea que, según él, dictamina que la imprevisión de Sánchez ha costado miles de vidas humanas. No es la primera vez que Casado se refiere a este documento, publicado el 15 de abril, como una prueba de la mala gestión de Sánchez durante la crisis.

El informe en cuestión fue financiado por Fedea, una entidad creada en 1985 por grandes bancos y un parte importante de las principales empresas del IBEX 35 con el objetivo declarado de “influir en la sociedad”. Entre sus patronos tienen asiento Caixabank, el BBVA, Santander, Sabadell, Bankia, ACS, Abertis, Mapfre, Enagas, El Corte Inglés, Telefónica, la Bolsa de Madrid o el Grupo March.

Sus autores no son epidemiólogos, ni siquiera médicos expertos en salud pública, sino dos economistas expertos en análisis económico, Luis Orea e Inmaculada C. Álvarez, y su trabajo se basa en la aplicación de dos hipótesis matemáticas a los datos oficiales de contagios y fallecidos. En la primera, aventuran qué hubiese ocurrido tanto si el Gobierno hubiese decretado el confinamiento del estado de alarma el día 7 de marzo en vez del 14. En la segunda, especulan con cuál sería la situación en España el 4 de abril si la paralización del país no hubiese tenido lugar el 14 de marzo.

En el primer caso, basándose en las pautas de evolución de la enfermedad provincia a provincia, el informe sostiene que si el Gobierno hubiese decretado el estado de alarma el 7 de marzo, cuando en España se contabilizaban 10 muertos y más de 450 casos, el impacto de la enfermedad se habría reducido un 62,3%.

En este cálculo teórico se basa Casado para criticar a Sánchez, del mismo modo que el presidente se aferra al segundo, también matemático, según el cual el decreto de estado de alarma redujo el número de potenciales casos de covid-19 en un 79,5%. Sin confinamiento, los casos a 4 de abril hubiesen sido 617.743 en vez de los 126.859 reportados, según el informe.

Las conclusiones de Orea y Álvarez, a partir de estas dos hipótesis son que “el número de casos de coronavirus se habría reducido en un 12,8% adicional si el cierre se hubiera implementado en etapas más tempranas de la epidemia de coronavirus”, lo que “probablemente”, sostienen, “habría evitado el colapso de muchos hospitales en España”.

El mensaje general del documento, no obstante, es que “el bloqueo ha sido una herramienta efectiva para contener el brote de covid-19 en España” pero “hubo una falta de previsión por parte del Gobierno español, ya que no pudo anticipar el desarrollo real de la epidemia de coronavirus en España”.

Es verdad que ni Sánchez ni sus ministros plantearon el 7 de marzo el confinamiento de la población. Como tampoco lo hicieron Pablo Casado ni ningún dirigente político ni responsable sanitario de España.

Lecciones para febrero

Los autores del informe creen que su análisis “sugiere” que un esfuerzo mayor para prevenir “las importaciones tempranas de casos de coronavirus desde Italia y otros países europeos habrían aumentado la eficacia del bloqueo español”. Habría habido menos muertes, sostienen, “si a finales de febrero se hubieran aplicado restricciones/prohibiciones de viaje a los pasajeros, medidas de cuarentena y exámenes en los aeropuertos y estaciones de tren”. Lo que no dicen Orea y Álvarez es que a 28 de febrero en España sólo se habían acumulado 33 casos de los que sólo uno se consideraba grave.

El trabajo pagado por Fedea, basado en “un modelo espacial” construido a partir de “la movilidad de los estudiantes y los hábitos turísticos”, sugiere “que el éxodo de estudiantes (desde Madrid a otras provincias cuando se cerraron las universidades) ha tenido un efecto significativo en la propagación de la epidemia de coronavirus en sus provincias de origen”.

En todo caso, en sus conclusiones el informe concluye que la declaración del estado de alarma supuso “una drástica reducción en la propagación interprovincial del covid-19”, lo que “sugiere que el bloqueo ha sido bastante efectivo para prevenir la propagación del coronavirus entre provincias”y “para atenuar la propagación del virus dentro de cada provincia”.

El número total de casos evitados, sostienen, “es de 490.884. Utilizando el porcentaje de muertes por coronavirus publicado por el Ministerio de Sanidad para cada región española, estimamos que se han evitado 46.619 muertes, 220.531 casos hospitalizados y 25.757 pacientes con coronavirus en las unidades de cuidados intensivos”.

El informe de Fedea no es el único que el PP —y también Vox— utilizaron este miércoles para apoyar sus críticas al Gobierno. También se apoyaron en un supuesto trabajo de investigación australiano difundido por algunos medios del que, según fuentes del Gobierno, no hay ni constancia de su existencia. Se trata del denominado Global Response to Infectious Diseases, cuyos autores se desconocen y cuyo origen es una organización sin ninguna experiencia en este tipo de investigaciones. Las referencias en el artículo son además, en su inmensa mayoría, referencias a noticias y reportajes de medios de comunicación y no a publicaciones académicas, como sería de esperar en un estudio solvente.