Casado carga contra la "improvisación" e "incompetencia" de Sánchez pero el PP aprobará la prórroga del estado de alarma

Publicada el 22/04/2020 a las 10:09 Actualizada el 22/04/2020 a las 11:12

"Señorías, me duele España", arrancó. Pablo Casado fue una vez más durísimo contra el Gobierno desde la tribuna del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Arrancó la sesión de este miércoles pidiendo un minuto de silencio para las víctimas del covid-19, pero después no hubo tregua. Echó en cara al presidente del Gobierno que en su intervención inicial no hiciera una sola mención al número de fallecidos que se cuentan hasta la fecha. "Eso no es moral. Así no se puede seguir. Esto no va bien", lamentaría.

También aprovechó su presencia en sede parlamentaria para solemnizar sus acusaciones al Gobierno de "improvisación" e "incompetencia". Para echar en cara al Ejecutivo la falta de medios, el retraso en la puesta en marcha de los test masivos, el lío generado con los permisos para la salida de los niños a partir del domingo y la polémica sobre los "bulos" a raíz del lapsus del superior de la Guardia Civil. "El covid sólo se vence con mascarillas, no con mordazas", sostuvo.

No obstante, esta catarata de críticas culminó con el anuncio de que, de nuevo, el PP votará sí a la tercera prórroga del estado de alarma. "Por mí, no quedará. Ahora debe usted cumplir con su parte", añadió Casado.

A ojos del jefe del principal partido de la oposición, Sánchez debe ahora "aprovechar esa confianza que ha depositado en él el PP para gobernar. "Aproveche bien estos quince días más. Porque la paciencia de los españoles tiene un límite. Hasta entonces, nada que celebrar y aplaudir", dijo Casado al jefe del Ejecutivo.

En los últimos días, el PP se habría resistido a aclarar su posición para este pleno. Es la cuarta vez que el PP vota con el Gobierno en estos decretos de estado de alarma.

El voto positivo que los conservadores registrarán esta tarde, casi todo el grupo parlamentario de forma telemática, llega después de que el lunes Sánchez y Casado acordaran convertir la anunciada mesa para el debate sobre unos nuevos Pactos de la Moncloa en una comisión parlamentaria. En todo caso, hay pocos avances sobre esta cuestión entre otros asuntos porque la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, lo condiciona todo a que su partido presida esa comisión parlamentaria. Esto ha despertado los recelos en otros grupos, que temen que los conservadores pretendan hacer de éste órgano una especie de comisión de investigación.