Publicada el 13/05/2020 a las 08:59 Actualizada el 13/05/2020 a las 11:40

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.



Sigue en infoLibre este miércoles el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

11.45. Comercio aclara que lo que se prohíbe son las aglomeraciones y no las rebajas en establecimientos físicos. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha aclarado, a petición de la patronal de comercio textil Acotex, que lo que se prohíbe son las aglomeraciones y no la posibilidad de hacer rebajas y promociones en establecimientos físicos. De esta forma, el departamento liderado por Reyes Maroto ha aclarado el contenido de la Orden publicada este martes en el BOE por el Ministerio de Sanidad, que señala que "los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones", sin que afectará al comercio 'online', lo que ha provocado el malestar del sector.

11.26. El Gobierno admite que responder tan rápido y en muchas direcciones frente al virus "no casa con la perfección". La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha admitido este miércoles que responder "en muchas direcciones" y "tan rápidamente" como a su juicio ha hecho el Gobierno a las diferentes problemáticas que ha arrastrado consigo la crisis del coronavirus "no casa con la perfección". Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigido a Vox que "arrime el hombro" en la lucha contra el coronavirus y "no haga ruido". "No vaya a ser verdad aquel refrán de que cuando el diablo no sabe qué hacer, con el rabo mata moscas", ha espetado.

11.10. Iglesias avisa de un posible nuevo caso de corrupción en el PP por el apartamento de Ayuso: "Es muy grave". El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles que si finalmente se demuestra que el apartamento de lujo en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se lo está pagando un empresario", será un nuevo "caso de corrupción" en el PP, y ha avisado de que la ciudadanía no lo va a consentir, y menos "en una situación de pandemia". Así lo ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, en la que el presidente del PP, Teodoro García Egea, le ha preguntado sobre las funciones que tendrá en el desconfinamiento, y le ha acusado de "olvidarse de la gente".

"La ciudadanía, en una situación de pandemia, no va a consentir más casos de corrupción del PP".@PabloIglesias responde al PP en la #SesiónDeControl pic.twitter.com/m2qFIDGpdh — PODEMOS (@PODEMOS) May 13, 2020

10.40. Casado rechaza apoyar a Sánchez pues cree "arruinará a España" y este recuerda que "la unidad también salva empresas". El presidente del PP, Pablo Casado, ha renunciado a apoyar al Gobierno en sus medidas económicas para afrontar la crisis provocada por el coronavirus, pues considera que llevarán a "arruinar a España", pese a reivindicar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "la unidad también salva empresas y puestos de trabajo". "Si algo se ha demostrado con esta crisis es que el camino para adelantar esa recuperación es el de la unidad. La unidad salva vidas y también puede salvar empresas y puestos de trabajo", ha asegurado Sánchez ante la pregunta de Casado por las perspectivas económicas del Gobierno.

10.33. Arrimadas dijo a Sánchez que Ciudadanos negociará cada cuestión que se vote pero no asegura su apoyo a priori. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha explicado que lo que trasladó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su conversación de este martes es que la formación naranja está dispuesta a negociar cada cuestión que se vote en el Congreso de los Diputados, pero no le garantiza a priori su apoyo.A Sánchez "le dije: 'a priori no le garantizo el apoyo a nada, pero estamos dispuestos a ir hablando y negociando cosa por cosa para ver si es bueno para los españoles", ha declarado Arrimadas en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

DIRECTO| Hablamos con @InesArrimadas, presidenta de @CiudadanosCs, del apoyo a @sanchezcastejon en una nueva prórroga del estado de alarma: “No le garantizamos el apoyo a nada, estamos dispuestos a ir negociando cosa por cosa"#NueveSemanasESP



▶https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/dUzaKFqqj5 — Espejo Público (@EspejoPublico) May 13, 2020

10.14. Sánchez pide a Casado que sume y arrime el hombro: "El estado de alarma es una necesidad, no es un proyecto político". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en varias ocasiones durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso que "el estado de alarma es una necesidad, no es un proyecto político".

La UNIDAD salva vidas y puestos de trabajo.



No entraremos en dialécticas de cartón-piedra.



El enemigo común es el #COVID2019.

El camino es la UNIDAD.



Sr. Casado, le pido que sume y arrime el hombro.



️ @sanchezcastejon #SesiónDeControl #AhoraTocaLucharJuntos pic.twitter.com/Ql6rnnyyZ8 — PSOE (@PSOE) May 13, 2020

10.09. El Pleno del Congreso se inicia con un minuto de silencio por los fallecidos durante la pandemia. El Pleno del Congreso ha arrancado este miércoles guardando nuevamente un minuto de silencio en memoria de los casi 27.000 fallecidos que, según las cifras oficiales, se ha cobrado hasta la fecha la pandemia en España.

▶ El #Pleno ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas por el #COVID19 y con palabras de agradecimiento por parte de la presidenta, @meritxell_batet, hacia quienes luchan contra el virus y de deseo de recuperación a quienes aún lo sufren. pic.twitter.com/93QhmzVx7S — Congreso (@Congreso_Es) May 13, 2020

09.42. La pandemia de coronavirus deja 4,2 millones de casos y más de 291.000 muertos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ya las 291.000 víctimas mortales y deja más de 4,2 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.30 horas de este miércoles, el balance global del coronavirus asciende a 4.262.799 casos y 291.981 víctimas mortales en 187 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,49 millones de personas, con Estados Unidos al frente de la tabla, con 230.287 personas curadas, seguido por Alemania, con 147.200 pacientes salvados, y España, con 138.980. 09.30. Los usuarios de avión se hunden un 59,8% en marzo y los del AVE caen un 57,2% con la crisis sanitaria. El número de viajeros que optó por viajar en avión para desplazarse por el interior del país se hundió un 59,8% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, tras decretarse el estado de alarma por la crisis sanitaria, mientras que los que eligieron los trenes AVE se desplomaron un 57,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este miércoles. En concreto, 1,37 millones de usuarios utilizaron el transporte aéreo en el tercer mes del año, cifra superior a los que escogieron el tren de Larga Distancia para sus desplazamientos, con 1,24 millones. Dentro de este segmento, los viajeros que utilizaron el AVE sumaron 816.000 usuarios.



09.20. Un modelo de la Universidad de Washington estima 147.000 muertes por coronavirus en EEUU para agosto. Una estimación del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington ha elevado este martes su proyección de muertes en Estados Unidos a causa del coronavirus a 147.000 para el 4 de agosto. La cifra del modelo en cuestión supone un incremento en casi 10.000 muertes comparado con otra estimación del IHME hecha pública este fin de semana.

09.00. Entra en vigor el decreto que alarga los ERTEs hasta el 30 de junio. El Real Decreto-ley por el que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) se alargan hasta el 30 de junio entra hoy en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pese a que la fecha de 30 de junio es el límite señalado para la extensión de los ERTEs, el Ejecutivo se reserva el derecho a prorrogar este plazo si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegada esa fecha. Las empresas podrán beneficiarse de una exención de cuotas de entre el 45% y el 85% por la vuelta a la actividad.

✅ El #CMin aprueba el Real Decreto-Ley de medidas sociales en defensa del empleo. Este texto es fruto del #AcuerdoSocial alcanzado, a través del diálogo social, entre el Gobierno y los agentes sociales para paliar los efectos negativos de la crisis.



https://t.co/v3wEfjVzo3 pic.twitter.com/28uiAQVpVT — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) May 12, 2020

08.30. Brasil supera a Alemania en casos de covid-19 y ya es el séptimo país más afectado por la pandemia. Brasil ha superado este martes a Alemania en número de casos del nuevo coronavirus al registrar 178.214 contagios y ya se coloca como el séptimo país más afectado por la pandemia por detrás, pero muy cerca, de Francia. Según el parte de la Universidad Johns Hopkins, los casos de contagio de Brasil ascienden a los 178.214, superando a Alemania –173.171– pero por debajo de los 178.349 que tiene Francia.

08.05. Alemania suma 798 casos y 101 muertos y eleva el balance de coronavirus a más de 171.000 contagiados. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas una cifra de 798 casos y 101 muertos en Alemania, lo que eleva el balance a más de 171.000 contagiados y más de 7.600 víctimas mortales, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

08.00. Los presos recuperan los permisos de salida y las comunicaciones en locutorio desde este jueves. Los presos de las cárceles españolas recuperarán desde este jueves los permisos de salidas de las prisiones y las comunicaciones en locutorio, según recoge una orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, publicada este miércoles por el BOE. Así, los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad y se hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios, podrán seguir saliendo para la realización de las actividades. Eso sí, deberán respeta las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

06.50. China registra siete nuevos casos de covid-19, uno de ellos del extranjero. El Ministerio de Salud de China ha registrado este miércoles siete nuevos casos de covid-19, uno de ellos procedente del extranjero, documentado en la ciudad de Shanghái, mientras que los casos de transmisión local han sido todos en la provincia de Jilin, en el noreste del país.