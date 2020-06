Directo | Reino Unido contempla eliminar el 6 de julio la cuarentena a los turistas que regresen desde España

Publicada el 27/06/2020 a las 11:30 Actualizada el 27/06/2020 a las 13:24

13.20. Angela Merkel asegura que el fondo de recuperación de la UE no resuelve los problemas pero "no tenerlo los agravaría". La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha afirmado que "Europa aún no está suficientemente preparada para soportar crisis", ahora que afronta la que se ha generado por la pandemia del coronavirus. En una entrevista de La Vanguardia recogida por Europa Press, ha dicho que el Fondo de Recuperación tras la pandemia servirá para ayudar, y que para Italia y España la situación ha sido una enorme carga: "En este contexto es preciso que Alemania no solo piense en sí misma, sino que esté dispuesta a realizar un extraordinario acto de solidaridad". En cuanto a su propio país, ha asegurado: "Redunda en interés alemán que tengamos un mercado único fuerte, que la UE vaya convergiendo y no se desintegre". Considera que el fondo no resuelve todos los problemas europeos, pero "no tenerlo, sin embargo, agravaría todos los problemas", y ha puesto como ejemplo que un paro muy alto en un país puede desarrollar una fuerza explosiva política, con lo que los riesgos para la democracia serían mayores.

13.05. Rajoy reivindica al PP: "Cuando nos tocó gobernar, lo hicimos mejor que los demás". El expresidente del Gobierno y presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, ha participado este sábado en un simbólico acto que los populares han organizado en la Plaza de Toros de Pontevedra para arropar a Alberto Núñez Feijóo en la carrera electoral hacia el 12 de julio y ha aprovechado para proclamar su "orgullo" por ser del PP y por la gestión de los populares. "Me gusta estar aquí porque estamos en el inicio de la campaña. Ahora no soy candidato a nada, ni estoy en política activa, pero me importa lo que pasa en Galicia y España. Creo en mi partido y en sus candidatos. Cuando nos ha tocado gobernar, lo hemos hecho mejor que los demás. Y para eso estamos en política, para hacer las cosas bien", ha aseverado.

@marianorajoy "Me sigue importando lo que pasa en Galicia. Creo en mi partido, sus militantes y candidatos.

13.00. Reino Unido contempla eliminar el 6 de julio la cuarentena a los turistas que regresen desde España. El Gobierno británico contempla el levantamiento de la cuarentena para los viajeros que regresen de ciertos países de la Unión Europea, entre ellos España, a partir del 6 de julio, han informado fuentes ministeriales a la cadena BBC. Así, los turistas que regresen de los países señalados en una lista que prepara el Gobierno británico no necesitarán cumplir con los, hasta ahora, pertinentes 14 días de cuarentena a su retorno. Entre los países de la lista se encuentran España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Finlandia, Bélgica, Turquía, Alemania y Noruega, pero no Portugal o Suecia, dados los recientes repuntes de casos. La lista completa de estos nuevos "corredores aéreos" con Reino Unido se publicará a mediados de la próxima semana, de acuerdo con las fuentes del Gobierno británico consultadas por la BBC.

12.55. PNV y Bildu declinan aplaudir el discurso de la vicepresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo en el Congreso. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu no han aplaudido este sábado en el Congreso el discurso de la a vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, quien ha exigido que no se utilice la aritmética parlamentaria como "coartada" para blanquear a la coalición abertzale, a quien ha pedido no reconocer como "actor político" por no haber condenado los atentados de ETA.

12.45. Madrid lanzará un programa para detectar asintomáticos en residencias. La Comunidad de Madrid realizará un programa de detección constante de asintomáticos de coronavirus en residencias (tanto trabajadores como usuarios) ante la alta proporción de este tipo de casos que, según diversos estudios, se ha dado en los centros sociosanitarios. En consecuencia, se implementará una estrategia de cribado basada en pruebas con independencia de la sintomatología de los usuarios de residencias al entender que la mejor forma de activar medidas de prevención y control de esta enfermedad en estas instalaciones.

12.40. Las víctimas del terrorismo exigen en el Congreso no blanquear a Bildu con la "coartada" de la aritmética parlamentaria. La vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, ha pedido este sábado en el Congreso de los Diputados, ante la presencia de medio Gobierno y de diputados, que no se utilice la aritmética parlamentaria como coartada para blanquear a EH Bildu, a quien ha pedido no reconocer como "actor político" por no haber condenado los atentados de ETA. Pedraza ha aprovechado su discurso en el homenaje anual que el Congreso rinde a las víctimas del terrorismo para trasladar esta exigencia a las autoridades del Estado que se han dado cita en el hemiciclo, donde también estaba el diputado de Bildu Jon Iñarritu, que acuden por segundo año consecutivo a este acto. Pedraza ha tenido también menciones al terrorismo yihadista, pero ha centrado el grueso de su intervención en denunciar el "discurso falaz" de la formación que lidera Arnaldo Otegi. "Hoy nos encontramos con un intento macabro de equilibrar el sufrimiento padecido por las víctimas del terrorismo etarra, con el de quienes integraban la organización asesina, a través del discurso falaz de los líderes ideológicos de su entorno", ha enfatizado.

12.00. Las regiones de la UE llaman a un acuerdo de líderes en julio para lanzar "cuanto antes" el plan recuperación. El presidente del Comité de las Regiones de la UE, Apostolos Tzitzikostas, ha instado a los líderes del bloque a cerrar un acuerdo sobre el plan de recuperación para relanzar la economía y el presupuesto europeo en la cumbre fijada para los días 16 y 17 de julio en Bruselas, para poder proceder cuanto antes a una reactivación. Ante la posibilidad cada vez más comentada de que esa cita no sirva para lograr un acuerdo, Tzitzikostas ha puesto de manifiesto en una entrevista para Europa Press que los jefes de Gobierno deben actuar rápido porque demorar el pacto puede suponer nuevos problemas para la economía. "Tenemos que tener una decisión en la cumbre del 16 y 17. Ahora hay una crisis presente y tenemos que dar la respuesta ahora, no más tarde. Tenemos que actuar ya", ha defendido.

11.45. El Gobierno mantiene la prohibición de entrada a España de cruceros. El Gobierno ha decidido mantener la prohibición de entrada a España de los buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto hasta la finalización de la situación de crisis sanitaria, al considerar que es "una medida proporcionada, objetiva y no discriminatoria, y que está en línea con el objetivo establecido por el Comité de Emergencias de la OMS de interrumpir la propagación del virus". Según recoge este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Dirección General de la Marina Mercante ha dictado restringir la actividad de los buques de pasaje tipo crucero en los puertos españoles. "Se prohíbe la entrada en puertos españoles de los buques de pasaje de tipo crucero que realicen viajes internacionales y naveguen por aguas del mar territorial con objeto de entrar en los puertos españoles abiertos a la navegación internacional", expone la orden ministerial.

11.35. Las residencias de Bizkaia no tienen usuarios afectados en centros, pero sí uno hospitalizado y 7 en Birjinetxe. La red de residencias para personas mayores de Bizkaia no tienen en sus centros usuarios afectados por covid-19, aunque sí uno de sus residentes permanece ingresado en un centro hospitalario. Además, siete usuarios de la red se encuentran en la unidad especializada de carácter sociosanitario de Birjinetxe para atender casos de infección por coronavirus, según los datos aportados por la Diputación vizcaína. Los datos trasladados al Servicio de Inspección y Control del Departamento de Acción Social de la Diputación de Bizkaia muestran que al cierre de la jornada de este pasado viernes, 26 de junio, ninguna de las 155 residencias autorizadas para personas mayores en el territorio, que cuentan con un total de 10.748 plazas, tenía, en ese momento, usuarios con coronavirus confirmado. No obstante, un residente se encuentra ingresado en un centro hospitalario. Por su parte, las personas usuarias en residencias que han superado la enfermedad y han dado negativo en las nuevas pruebas efectuadas son ya 1.612.

11.00. Juanma Moreno asegura que el brote del centro de la Cruz Roja de Málaga "está controlado y confinado". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este sábado que el brote por coronavirus detectado en el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación de Málaga, gestionado por Cruz Roja "está controlado y confinado", al tiempo que ha apuntado que si bien es "alarmante" que sean 89 casos, ha restado importancia al enmarcarlo en una comunidad de más de ocho millones de personas. Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo andaluz en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, donde ha precisado que el referido edificio "está protegido por la Policía Nacional y por la Policía Local, y hay profesionales dentro que saben qué tienen que hacer". De este modo, Moreno ha destacado que ninguno de los contagiados ha requerido hospitalización y que "se trata de detectar, controlar y aislar los posibles casos, y eso se ha hecho en 48 horas".

10.50. Aragonès: "La agenda de la reconstrucción es la agenda de la república". El vicepresidente de la Generalitat y coordinador general de ERC, Pere Aragonès, ha defendido este sábado en un acto del partido que la reconstrucción tras el coronavirus siga una agenda republicana aprovechando la situación para construir una Cataluña mucho mejor: "La agenda de la reconstrucción es también para nosotros, para la gente de Esquerra Republicana, la agenda de la república catalana". Ha presentado 7 ejes para esta reconstrucción: reactivar la economía para construir un nuevo modelo productivo, reforzar los servicios públicos para un estado del bienestar más moderno, reconciliar trabajo y vida, recoser "unos Països Catalans conectados", construir un sistema energético basado en renovables, que la cultura sea palanca de la transformación, y hacer del camino hacía la república un sinónimo de derechos y libertades.

10.35. El BOE publica la prórroga hasta septiembre de los ERTE y de la prestación extraordinaria de autónomos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros que prorroga hasta el 30 de septiembre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) asociados al covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis. Ambas prórrogas son fruto de las negociaciones que ha mantenido el Gobierno, en el primer caso, con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme y, en el segundo, con ATA, UPTA y Uatae. En el Real Decreto-ley destacan dos medidas en relación a los ERTE: el mantenimiento de los de fuerza mayor total para las empresas que aún no han vuelto a la actividad y la posibilidad de que las empresas que se vean obligadas a cerrar de nuevo por culpa de un rebrote del coronavirus puedan acogerse a estos procedimientos.

10.15. Rusia confirma 6.800 nuevos casos y más de 627.000 contagios totales de coronavirus. El Gobierno ruso ha confirmado 6.852 nuevos casos de coronavirus durante las últimas 24 horas en el país, con lo que el número total de contagios ha aumentado a 627.646, según ha informado este sábado el centro operativo nacional para la lucha contra la propagación del virus. Asimismo, las autoridades han confirmado 188 nuevos fallecimientos que elevan el total de víctimas mortales en el país a 8.969 decesos, según el comunicado, recogido por la agencia oficial de noticias Sputnik.

10.00. La presidenta del Senado cree que el confinamiento ha aumentado las "tensiones" en el Parlamento. La presidenta del Senado, Pilar Llop, ha asegurado que el confinamiento, y la falta de vida parlamentaria "normal" por las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia del coronavirus, ha generado una acumulación de "tensiones" dentro de la propia Cámara. "Que no hayamos tenido hasta ahora una vida parlamentaria normal, en la que los senadores nos encontrábamos por los pasillos, podíamos hablar de los asuntos parlamenarios o de nuestras vidas, ha generado una acumulación de tensión que ha impactado negativamente en el Parlamento", ha subrayado Llop en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Pilar Llop (@pilar_llop) en @parlamento_rne:



"Nosotros tenemos que ser ejemplos y no llevar esta crispación a la sociedad"



"La situación y la fragmentación que existe, únicamente la vía que permite para adoptar acuerdos es la del pacto"



09.45. La pandemia de coronavirus registra un récord de 191.000 nuevos casos y supera los 494.000 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 191.700 casos, la mayor cifra alcanzada en el cómputo diario desde el inicio de la crisis y que eleva el total a 9,8 millones de personas contagiadas con más de 494.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance publicado por la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este sábado, el balance global del coronavirus asciende a 9,8 millones de casos y 494.375 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 4,94 millones, con Brasil al frente de la lista, con 702.399 personas curadas. Estados Unidos sigue como el país más afectado por la pandemia marcando un nuevo récord diario, con 45.300 casos, lo que eleva su balance a 2,46 millones de personas contagiadas y 125.039 víctimas mortales. Brasil permanece en segunda posición sumando 46.900 positivos, con un total de 1,27 millones de contagios y 55.961 fallecidos. Rusia se queda en la tercera posición, con 619.936 positivos y 8.770 muertos.

09.00. Al menos once estados de EEUU dan marcha atrás en sus planes de reapertura por el avance del coronavirus. Al menos once estados de Estados Unidos han dado marcha atrás en los planes de reapertura de sus territorios por el avance del coronavirus y el repunte en el número de casos. Hasta el momento, nueve estados han anunciado que no pasarán a la siguiente fase de reapertura en su territorio. Estos son Arizona, Arkansas, Delaware, Idaho, Luisiana, Maine, Nevada, Nuevo México y Carolina del Norte, según recoge la cadena CNN. A ellos se suman Texas y Florida que durante este viernes han anunciado nuevas restricciones. Más de 30 estados están viendo cómo se incrementan sus casos confirmados de covid-19, unas cifras que están aumentado de forma general en todo el país, aunque el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ha afirmado este viernes que las noticias son "alentadoras".