Calvo: "No haremos a las CCAA lo que nos hicieron a nosotros en el peor momento de la pandemia: criticar y debilitar"

Publicada el 08/07/2020 a las 15:41 Actualizada el 08/07/2020 a las 16:39

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha asegurado que el Gobierno no hará a las comunidades autónomas lo que le hicieron al Ejecutivo central en el "peor momento" de la pandemia del coronavirus: "criticar y debilitar su acción pública", ha informado Europa Press.

Así lo ha indicado de forma previa a la celebración del acto que ha presidido este miércoles en Valladolid, en el que se ha hecho entrega de los certificados oficiales que reconocen a cuatro víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Francisco Franco.

"No vamos a hacer lo que nos hicieron a nosotros cuando dijimos que para confinar a todo un país en sus casas había que utilizar el estado de alarma y el PP se empleó a fondo en discutirlo y votar en contra para poner en mayor riesgo la contundencia de una medida de esa naturaleza", ha señalado Calvo, además de recordar que el Gobierno fue sometido a una "crítica irracional injustificada".

"Eso nosotros no se lo vamos a hacer a las comunidades autónomas", ha incidido, ya que tienen sus competencias y disponen de instrumentos sanitarios y jurídicos suficientes para tomar decisiones sobre los brotes aislados que aparecen y que como dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, seguirán apareciendo porque la pandemia no ha terminado.

En ese sentido, lo que Calvo le ha pedido al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, es que, "dado que ha utilizado sus competencias propias, debe también garantizar —puesto que es la Xunta la que convoca estas elecciones— quien tiene que tomar las garantías precisas para que el derecho de sufragio se produzca en las condiciones idóneas". Mientras, ha agregado, el Gobierno actuará con "lealtad y altura de miras" porque ha vivido lo contrario en sus propias "carnes" y pone "por encima de todo" la protección de todos los españoles.

De este modo, Calvo ha asegurado el Gobierno estará "siempre en la disposición de colaboración, coordinación, ayuda y unidad frente al virus".

Garantiza que habrá recursos públicos para un plan de exhumaciones

Calvo, además, ha garantizado que habrá recursos públicos para un plan de exhumaciones por el territorio de todo el país. Además, se trabaja en un banco de ADN que facilite la identificación y se resignificará el Valle de los Caídos una vez que el dictador ya no está allí para convertirlo en un lugar de "respeto, paz y silencio" por las víctimas que allí se encuentran de ambos bandos.

"Seguiremos trabajando de manera intensa por recuperar la dignidad de las víctimas de la contienda civil y terrible", ha señalado Calvo, cuyo objetivo no es otro que "engrandecer y mejorar la democracia". "No puede haber justicia sin verdad y no puede haber paz sin justicia para los familiares de estas víctimas, muchas de las cuales permanecen sin identificar en fosas comunes", ha aseverado la vicepresidenta, quien también ha mostrado su "eterno" agradecimiento a quienes "pagaron con sus vidas" la defensa de la democracia de la que ahora disfruta otra generación de españoles.

Todo ello en vísperas de que Calvo eleve al Consejo de Ministros un nuevo proyecto de ley de Memoria Histórica que vendrá a mejorar, ampliar y cubrir los espacios a los que no llegaba la norma anterior, que data de 2007 y que, a juicio de la vicepresidenta, ya llegó "tarde" en tanto que los familiares de las víctimas llevaban "muchas décadas prudentes e infatigables en la reivindicación de la memoria de sus familiares y la restitución de su dignidad".

Señala que el rey emérito está fuera de las actividades públicas

Por otro lado, la vicepresidenta ha recordado que el rey emérito está fuera de las actividades públicas y se encuentra "al margen total" de lo que representa la Jefatura del Estado, que ostenta el rey Felipe VI.

Así lo ha indicado este miércoles en Valladolid, preguntada por si al Gobierno le preocupa por la situación del rey emérito y si su investigación afecta a la monarquía en España. Además, según ha apuntado la vicepresidenta, se trata de una situación que tiene que ver con una causa que está en la justicia de un estado diferente al español, fuera de las fronteras del país, y que se refiere al pasado del rey emérito.

"No estamos hablando del rey Felipe VI ni de la Jefatura del Estado, que funcionan en su papel constitucional de manera absolutamente plena y correcta como se ve en estos días", ha señalado.