Esta es la lista de países que prohíben viajar a España o recomiendan no hacerlo y ponen en jaque el turismo

Publicada el 26/07/2020 a las 19:40 Actualizada el 26/07/2020 a las 19:52

En pleno verano, durante los últimos días, cinco países europeos han recomendado no viajar a España por el aumento de casos de coronavirus. En concreto, se trata de Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos y Noruega.

En el caso de Reino Unido, Francia, Bélgica y Países Bajos se trata de una recomendación de no viajar a determinadas partes de España. Noruega, en cambio, no hace diferenciación por territorios. Desde el Ministerio de Exteriores, explican a infoLibre que hay que distinguir entre que un estado comunique una recomendación de no viajar o que imponga una restricción, que puede ir o no acompañado de una cuarentena a la hora de regresa al país de origen, como pasa en el caso de los gobiernos británicos, belga, holandés y noruego.

Reino Unido

El Gobierno británico recomendó este sábado no viajar a España, exceptuando a las islas Canarias y Baleares, por el aumento significativo de contagios registrados. Además, impuso a los viajeros que lleguen a Reino Unido, tanto nacionales como extranjeros, procedentes de España una cuarentena de catorce días a partir de este domingo.

El Gobierno español, en palabras de la ministra Arancha Gonzalez Laya, respeta la decisión de su homólogo británico y descarta tomar medidas recíprocas hacia Reino Unido como represalia. Según ha explicado la titular de Exteriores, el Ejecutivo toma decisiones en base a datos epidemiológicos: "Esto no es un juego diplomático". "Nuestros esfuerzos en estos momentos se centran en conseguir que las autoridades británicas puedan excluir de sus medidas de cuarentena a las islas Baleares y Canarias", ha señalado la ministra en declaraciones a los medios en la base aérea de Torrejón (Madrid) antes de viajar a Turquía.

“Las medidas sanitarias se adoptarán según los datos epidemiológicos de los países, con una respuesta sanitaria basada en esos datos. Seguimos la situación en todos los Estados europeos, en todos hay rebrotes que es importante controlar.” #COVID19 pic.twitter.com/gDOZH8vrA6 — Exteriores (@MAECgob) July 26, 2020

Francia

Francia recomendó el pasado viernes a sus ciudadanos no viajar a Cataluña, dada la situación de casos de coronavirus en la comunidad autónoma hasta que la "situación de salud no mejore".

El primer ministro galo, Jean Castex, aseguró entonces que no barajan un cierre de fronteras con España pero sí que ambos países están conversaciones para garantizar que los flujos de desplazamiento sean "lo más limitados posibles".

Bélgica

Bélgica, también el viernes, incluyó en su lista roja a las provincias de Huesca y Lleida, lo que supone una prohibición de viajes no esenciales a ambas provincias. Los turistas que visiten estas zonas tendrán que entrar en cuarentena obligatoria y someterse a pruebas a su regreso al país.

Por otra parte, amplió su recomendación de cuarentena y hacerse pruebas con carácter voluntario a su regreso a ciudadanos que hayan viajado a Aragón, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Euskadi.

Países Bajos

Desde el pasado martes 21 de julio, el Gobierno holandés recomienda no viajar a las regiones del Segriá (Lleida), Barcelona (Cataluña), Zaragoza (Aragón) o A Mariña (Lugo). Asimismo, también hace voluntario la cuarentena a los Países Bajos de ciudadanos procedentes de estas zonas de España. En este caso, se trata de una recomendación, no de una obligación.

Noruega

El Gobierno de Noruega anunció el viernes desaconseja los viajes no esenciales a España, y también a Andorra. Esta medida permanecerá en vigor, como mínimo, hasta el 20 de agosto.

Asimismo, impone a todos los viajeros procedentes de España una cuarentena de diez días a partir del 24 de julio. Las personas que han sufrido ya el coronavirus están exentas de cuarentena durante seis meses.

Países con prohibición desde marzo

110 de países de los cuatro continentes, entre los que se encuentra prácticamente toda África y Ámerica, mantienen desde el pasado mes de marzo, en el inicio de la pandemia de coronavirus la prohibición de viajar a España, en algunos casos manteniendo aún suspendidas las comunicaciones aéreas o marítimas suspendidas.

Estos países son: Angola, Arabia Saudi, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bahrein, Belice, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, Comoras, Costa Rica, Cuba, Dominica, Emiratos Árabes Unidos (se permite la entrada de residentes tras su autorización y en Dubai son admitidos turistas con PCR y otras medidas sanitarias), El Salvador, Eritrea, Eslovaquia, Estados Unidos, Filipinas, Fiyi, Gabón, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Guyana, Honduras, Indonesia, Iraq, Islas Marshal, Islas Salomón, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Libia, Madagascar, Malasia, Malaui, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Micronesia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Qatar, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República del Congo, Samoa, San Cristóbal y Nieves, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Surinam, Tailandia, Taiwan, Tayikistán, Territorio Palestino (las medidas adoptadas por Israel afectan a la entrada y a la salida), Timor del Este, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yibuti, Zambia y Zimbabwe.

Restricciones al volver de España

A la hora de volver de España, según el listado actualizado este mismo sábado 25 de julio a las 21.45 por Exteriores tras el anuncio del Gobierno de Boris Johnson, a estos 110 países se suman otros 54 que establecen algún tipo de restricción a aquellos viajeros procedentes de España. Este listado no incluye ni a Francia, ni a Bélgica, ni a Austria -que desde el lunes 27 pedirá a todos los ciudadanos de la UE para entrar en el país una prueba con un resultado negativo de covid-19-.

Cuarentenas

A Reino Unido, Noruega, Irlanda y Países Bajos, se unen otros 21 países que imponen modalidades de cuarentena para entrar en el país. Se trata de: Barbados, Benin, Bosnia Herzegovina, Camboya, Corea del Sur, Ecuador, Estonia, Etiopía, Finlandia, Georgia, Haití, India, Irán, Islas Cook, Lituania, Nauru, Papua Nueva Guinea, Rusia, Santa Lucía, Seychelles y Uzbekistán.

Otro tipo de medidas

En este caso, el listado es de 29 países e incluye a Albania, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bangladesh, Bielorrusia, Bulgaria, Camerún, Chipre, Costa de Marfil, Dinamarca, Egipto, Granada, Grecia, Islandia, Italia, Jamaica, Laos, Líbano, Liberia, Malta, Moldavia, Montenegro, República Dominicana, Ruanda, San Vicente y las Granadinas, Tanzania, Túnez, Turquía y Ucrania.

En estos casos, el regreso al país queda supeditada al cumplimiento de las medidas sanitarias de las autoridades, como puede ser la realización de un control sanitario o rellenar determinados formularios, o cumplir con las medidas establecidas en el plan de desescalada de cada país.