Las diez "palancas" de inversión para canalizar los fondos europeos con las que Sánchez busca "la segunda gran modernización de la economía"

Publicada el 06/10/2020 a las 06:00

El Gobierno quiere dotar de solemnidad la presentación de los ejes en torno a los que va a girar el plan de reconstrucción económica vinculado a la crisis del covid-19. La pandemia ha obligado a agilizar y, en algunos casos, a introducir algunas variaciones en el programa de reformas previsto por el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos. Será este miércoles cuando Pedro Sánchez presente a las 11.00 en el Palacio de la Moncloa el bautizado como Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Su idea, según fuentes de la Presidencia del Gobierno, es "desglosar" en una conferencia las directrices de este plan que pretende "iniciar la segunda gran modernización de la economía española". Trazar los objetivos y detallar los programas que se sostendrán con los hasta 140.000 millones de euros concedidos a España.

El agravamiento de la pandemia obliga a que el acto vaya a ser con "soporte tecnológico". Acudirán todos los miembros del Ejecutivo, la patronal, los sindicatos, los embajadores de los 27 países miembros de la Unión Europea y representantes de la sociedad civil, entre ellos, "responsables de distintos medios de comunicación". "Un formato novedoso" permitirá que todos ellos puedan estar presentes en este acto.

Fue el propio Sánchez el que el pasado sábado, en la clausura del II Foro La Toja-Vínculo Atlántico anunció que sería este miércoles cuando presentaría al "conjunto de la sociedad las líneas maestras, los ámbitos prioritarios, así como los programas principales del fondo de recuperación europeo". Y recordó que los ejes que guiarán esos planes serán cuatro: transición ecológica, transición digital, igualdad de género y cohesión social y territorial.

Además de por estas cuatro patas, el plan estará sostenido por hasta diez "palancas" de trabajo, tal y como avanzó la titular de Economía, Nadia Calviño.

Una de las palancas es la de la llamada agenda urbana y rural, que contemplaría proyectos para la creación mejores entornos urbanos y, a la vez, no olvidar las necesidades del entorno rural.

Otras de estas palancas son la que engloba a las infraestructuras y ecosistemas resilientes y la de una transición energética inclusiva y justa.

Las dos siguientes políticas de palanca afectan a la modernización de la Administración Pública y la de los sectores servicios, industrial y de las pequeñas y medianas empresas. Se trata de la que persigue crear una Administración Pública del siglo XXI y la que persigue la modernización y digitalización de la industria, servicios y la pyme.

En un momento de crisis sanitaria que lo ha precipitado todo, se aboga también por un gran pacto por la innovación y la ciencia que contemple también un refuerzo del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de que los futuros retos sanitarios puedan ser abordados en mejores condiciones.

Reforma fiscal

El séptimo de estos ejes tiene que ver con la educación, con la vista muy puesta en la digitalización. Le sigue un plan para una nueva economía de los cuidados que pretender tener muy en el foco a los mayores y los dependientes y el desarrollo e impulso del deporte y la cultura.

El bloque de palancas lo cierra la modernización del sistema fiscal. Una de las opciones que se baraja, según ha podido saber infoLibre, es la creación de un grupo de expertos que estudie las opciones para una reforma tributaria. En el plan normativo del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos se contempla que el Consejo de Ministros apruebe una ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Un acto en dos fases

El acto tendrá continuidad a las 18.00 horas. Será entonces el turno de la vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo. Del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Y de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera.

Está previsto que España remita el 15 de octubre Bruselas un resumen de su plan de inversiones para los fondos de reconstrucción. Tras esta fecha, hay otra importante. El 26 de octubre, tal y como avanzó Sánchez este fin de semana, se celebrará una conferencia de presidentes autonómicos a la que está previsto que acuda la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A la cita, también ha sido convocado el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero (PSOE).

Sin querer vincular de forma directa los Presupuestos Generales del Estado a fondo europeo para la reconstrucción, el presidente del Gobierno sí ha destacado que, no obstante, las cuentas públicas van a ser el vehículo que permita canalizar esas ayudas. "No quiero decir con esto que si no hay presupuestos no vamos a poder vehicular esos fondos. Pero lo que sí es evidente es que no vamos a poder vehicularlos de la misma manera, ni absorberlos de la misma manera que con unos presupuestos que estén acordes a la realidad y a la coyuntura económica y social de nuestro país", destacó el sábado en La Toja.

Tal y como avanzó este diario a comienzos de septiembre, el presidente del Gobierno se reserva un papel protagonista en la estructura de la gestión de los fondos europeos. La idea es que presida el órgano que se constituya al efecto. Igualmente, se crearán grupos de "alto nivel" para articular la colaboración "público-privada".

Si estás leyendo este artículo es gracias a las socias y socios de info Libre