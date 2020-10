Ayuso pide un cierre de Madrid a la carta mientras las dos Castillas lo decretan hasta el 9 de noviembre pidiendo "responsabilidad"

Publicada el 28/10/2020 a las 18:29 Actualizada el 28/10/2020 a las 22:14

El Ejecutivo madrileño termina cediendo a medias a la presión provocada por la segunda ola de la pandemia en todo el país. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió este miércoles que decretará el cierre perimetral de la región tras reunirse con sus homólogos de Castilla-La Mancha y Castilla y León, Emiliano García-Page y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente. Sin embargo, no será durante dos semanas, como han decidido la mayoría de comunidades autónomas que han dado el paso, entre ellas las dos Castillas. Su intención, por el momento, es impedir que 6,6 millones de madrileños puedan desplazarse por el país durante el puente de Todos los Santos. Por eso, ha decidido pedir por carta al Gobierno central que se permita a los territorios poder dictar cierres perimetrales "por días" bajo el paraguas jurídico del estado de alarma. "No hay un solo dato concreto que asegure que una restricción de entradas y salidas a nivel regional sirve", señaló la presidenta madrileña.

La puesta en marcha del nuevo estado de alarma a nivel nacional el pasado domingo dio vía libre a las comunidades autónomas para decidir si clausuraban perimetralmente o no sus territorios y municipios con el objetivo de intentar controlar la expansión del coronavirus. Algunas, como Navarra, La Rioja, Aragón, Asturias y País Vasco, no tardaron en hacerlo. Otras, como Madrid, empezaron a estudiarlo detenidamente. "Tenemos que sopesar el daño económico y también el moral que supone que en un año tan duro no se permita a los ciudadanos despedirse, ni siquiera ahora, de sus seres queridos", sostenía durante la mañana del martes la presidenta madrileña, quien avisaba de que la decisión final la tomaría una vez que hubiera escuchado a los técnicos, a su Consejo de Gobierno y a los presidentes de las comunidades limítrofes, con quien ya en septiembre mantuvo un primer encuentro de coordinación.

Como viene siendo habitual, su equipo se mostró dividido ante el posible cierre perimetral de la comunidad. Algunos consejeros del PP, según informó Europa Press, se mostraron en contra. El ala de Ciudadanos, por su parte, se expresó a favor de tomar medidas ante los festivos que se avecinan. Una posición en la que insistió el propio vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio Aguado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "No estamos para puentes ni para fiestas, tenemos un enemigo común que se extiende cuando no hacemos las cosas bien", dijo el dirigente de la formación naranja antes de mostrarse partidario de apostar otra vez más en público por la adopción de "las medidas contundentes que hagan falta" durante "al menos" las dos próximas semanas para llegar a Navidad en mejores condiciones epidemiológicas.

Pero la balanza no se inclinó finalmente ni de un lado ni del otro. "Voy a buscar una solución intermedia", sostuvo la presidenta madrileña. En este sentido, apostó por que el Gobierno central permita, aprovechando la más que previsible prórroga del estado de alarma, cerrar regiones "por días". Hasta ahora, el decreto del pasado domingo establece que la eficacia de este tipo de medidas "no podrá ser inferior a siete días naturales". Por eso, ha mandado ya una carta al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que, "a la mayor brevedad y con efectos inmediatos", se suprima dicha limitación. "El establecimiento de ese periodo mínimo puede ser contraproducente a los efectos de adoptar medidas necesarias pero que han de ser proporcionadas y lo menos restrictivas de derechos posibles", recoge la misiva.

Esta es la carta enviada por Ayuso a Sánchez:

En este sentido, Ayuso sostuvo en la comparecencia que no hay un solo "dato concreto" que "asegure" que una restricción de entradas y salidas a nivel regional "sirve". Y, como lleva haciendo desde hace semanas, volvió a defender a capa y espada la estrategia de confinamientos quirúrgicos por zonas básicas de salud por la que ha apostado en todo momento el Ejecutivo madrileño. Lo hizo, como ya es habitual, cargando contra Moncloa. "Hemos sido una región castigada por el egoísmo. En algunas ocasiones se nos ha tratado como apestada, muchas veces fomentando la madrileñofobia. Hemos visto cómo de manera arbitraria, sectaria y arrolladora nos han cerrado Madrid. Somos los únicos que hemos sufrido un estado de alarma a la carta", dijo la presidenta, quien volvió a acusar al Gobierno de haber generado un "caos" normativo con su intervención.

"Prefiero asumir la crítica por pasarme de prudente"

La líder del Ejecutivo regional compareció casi al mismo tiempo que el presidente francés, Emmanuel Macron, quien anunció un nuevo confinamiento total en todo el país. Y después de que intervinieran sus homólogos en Castilla y León y Castilla-La Mancha, Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García-Page, respectivamente. Ambos anunciaron que cerrarían sus territorios, al menos, hasta que concluya la primera parte de este estado de alarma. Es decir, hasta el 9 de noviembre. "Prefiero asumir la crítica por pasarme de prudente que por no tomar medidas", sostuvo el presidente castellanomanchego. En ambos casos, la prohibición de entrar y salir de los dos territorios salvo excepciones perfectamente tasadas o para circular a otras comunidades estará en vigor desde la hora de comer de este mismo viernes junto con algunas otras medidas adicionales.

Mañueco, quien se encargó de abrir la comparecencia, pidió responsabilidad a la sociedad. "La pandemia crece de manera exponencial. Estamos en Castilla y León en una situación de riesgo extremo", recordó a los ciudadanos. Por eso, recomendó directamente a la población un "autoconfinamiento inteligente". "Salir solo lo imprescindible de casa. Sabemos que son días de calor familiar, pero hay que reducir el contacto al mínimo. El cierre sólo será eficaz si hay responsabilidad. Cumpliendo con el sacrificio, estamos protegiéndonos", sostuvo pocos minutos después de que la Comunidad de Murcia también anunciase que clausuraría el territorio hasta el 9 de noviembre. Igual que comunicó también, una vez concluida en Ávila la intervención a tres bandas, Andalucía. E igual que han hecho el resto de territorios que han decidido cerrar. Todos menos Madrid.