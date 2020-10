Aguado insiste en cerrar Madrid y pide que se cumplan las medidas: "No quedan muchas balas para evitar un confinamiento total"

Publicada el 28/10/2020 a las 12:36 Actualizada el 28/10/2020 a las 15:02

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, volvió a insistir este miércoles en la necesidad de cerrar perimetralmente el territorios de cara a las dos próximas fiestas que se avecinan, una cuestión que fue debatida durante la reunión del Consejo de Gobierno pero sobre la que todavía no se ha tomado una decisión. "No estamos para puentes ni para fiestas, tenemos un enemigo común que se extiende cuando no hacemos las cosas bien", sostuvo el portavoz del Ejecutivo regional, quien señaló que es necesario tomar ahora "las medidas contundentes que hagan falta" a fin de reducir la curva con la vista puesta en Navidad. "Al menos, durante los dos próximos puentes", sostuvo Aguado, quien avisó a la ciudadanía de la necesidad de que respeten las restricciones para evitar un nuevo confinamiento total como el vivido durante la primera ola de la pandemia: "No nos quedan muchas balas en la recámara".

El cierre perimetral de Madrid, que el Ejecutivo madrileño rechazó a capa y espada en su pulso continuo con el Gobierno central, fue uno de los puntos centrales del encuentro que Ayuso mantuvo con todos sus consejeros. Aguado puso su propuesta sobre la mesa. El resto de miembros del Gobierno, mostraron su opinión sobre esta medida. "Ha sido un debate sereno, maduro", explicó el vicepresidente. Sin embargo, la decisión todavía no está tomada. "La presidenta será la que tenga la última palabra", quiso aclarar el portavoz del Ejecutivo regional. Ayuso ya tiene el punto de vista de su equipo, del que el propio Aguado no quiso avanzar absolutamente nada en las preguntas que le plantearon los periodistas al respecto. Ahora queda, como avisó ayer la presidenta, intercambiar opiniones con sus homólogos en Castilla-La Mancha y Castilla y León, con quienes se reunirá a lo largo de la tarde.

El vicepresidente también pidió a los madrileños que se comporten. Lo hizo justo después de decir que entiende "el cabreo" de los ciudadanos tras conocerse que más de un centenar de políticos y empresarios se reunieron el lunes en un acto del diario El Español a pesar de que los encuentros de más de media decena de personas están restringidos y al ser preguntado por el hecho de que ahora en la región se vuelvan a permitir reuniones de seis personas no convivientes en franja nocturna, una prohibición que decayó con la activación del escenario excepcional el domingo. "Se está buscando el encaje jurídico", explicó sobre esta cuestión. Pero mientras tanto, pidió a la ciudadanía responsabilidad para evitar un nuevo encierro como el de marzo. "A esa minoría que sigue obviando las restricciones les ruego que recapaciten. No nos quedan muchas balas en la recámara. O somos capaces de reducir la curva de contagios o estamos jugando muchas papeletas en la tómbola para que nos toque un confinamiento total", dijo.

Aguado aseguró que continuará defendiendo sus "posturas" tanto en "público" como en "privado". Aunque eso ponga en evidencia discrepancias entre los socios, como viene siendo habitual. "Somos un gobierno de coalición, unas veces nos ponemos de acuerdo y otras no. La lealtar de quienes formamos el gobierno es con los ciudadanos y quienes nos han votado y nos han traído aquí", insistió el vicepresidente. "¿Qué pasará si Ayuso rechaza el confinamiento perimetral que propone?", se le planteó minutos después. "Respetaré esa decisión, pero no la compartiré", respondió el portavoz del Ejecutivo regional, quien cuestionado por el hecho de que el Gobierno madrileño anunciase las medidas sanitarias tras el levantamiento del estado de alarma sin avisar a los naranjas dijo que "son cosas" que espera que "no vuelvan a pasar".

El Consejo de Gobierno dio luz verde este miércoles a nuevos desembolsos para luchar contra el coronavirus. Así, se acordó destinar 22,5 millones de euros a la compra de más test de antígenos, otros 21 millones a contratos para la compra de material sanitario –230.000 euros de ellos irán destinados a renovar el vestuario del cuerpo de bomberos– o 35 millones más a obras de reparación, mejora y adaptación de centros docentes –se incluye la adquisición de nuevas aulas prefabricadas–, entre otros gastos.