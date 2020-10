Publicada el 31/10/2020 a las 11:00 Actualizada el 31/10/2020 a las 13:13

Casi una semana después de que el Gobierno aprobase el estado de alarma, 13 comunidades han blindado sus fronteras internas para evitar desplazamiento durante el puente de Todos los Santos. Las únicas excepciones son Galicia -que el viernes anunció el cierre de las siete principales ciudades-, Extremadura, Baleares y Canarias. Estos días festivos llegan con la segunda ola imparable en España, con 25.595 nuevos casos y 239 muertes más, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Sanidad.

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de la jornada:

13.10. Ayuso critica que "todo el mundo opine" sobre las medidas tras las discrepancias con Aguado: "Lo que hacemos es confundir a los ciudadanos". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este sábado que "todo el mundo opine" sobre las medidas que adopta la Consejería de Sanidad y ha insistido en que "no puede haber tres estrategias". Así se lo ha expresado a los medios de comunicación al ser preguntada por las discrepancias con el vicepresidente, Ignacio Aguado, quien ha pedido en sus redes sociales un endurecimiento de las medidas. "Creo que ahora mismo si hacemos excesos de declaraciones creamos una sensación de caos y de que no hay colaboración administrativa. Por eso muchos ciudadanos se encuentran en un mar de dudas por las normativas y directivas en distintas direcciones", ha lanzado Ayuso, quien ha recordado que ahora la autoridad competente es el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y su equipo.

13.05. Murcia registra 11 fallecidos y más de 900 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La Región de Murcia ha registrado 903 nuevos casos y 11 nuevos fallecimientos por covid en las últimas 24 horas. Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 326, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes a este viernes a las 23.59 horas.

Confirmados 903 positivos nuevos.



10.851 personas afectadas de #coronavirus en la #RegióndeMurcia hasta las 23:59 del viernes.

37.504 casos desde que comenzó la pandemia.



⚫️ Lamentamos informar de once fallecimientos en el día de ayer. DEP#QuedateEnCasa pic.twitter.com/YL3czg2jAi October 31, 2020

12.50. Euskadi supera la barrera de los 1.500 contagiados y eleva la tasa de positividad al 8,9%. Euskadi ha sumado 1.502 contagios de Covid-19 este pasado viernes, lo que supone un nuevo máximo histórico al representar 177 más que el día anterior. De esta forma, se eleva la tasa de positividad al 8,9%, frente al 9,2% de 24 horas antes, con 16.847 pruebas realizadas. Según ha informado el Departamento Vasco de Salud, a lo largo de este pasado viernes se hicieron 16.847 pruebas PCR y de antígenos, por encima de los 16.237 test diagnósticos realizados el día anterior, de los que 1.502 fueron positivos, frente a los 1.325 del día anterior.

12.40. Grecia comienza el martes un endurecimiento de las restricciones con toque de queda nacional. El primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, ha anunciado este sábado el endurecimiento de las medidas contra la propagación del coronavirus, entre ellas un toque de queda nocturno a nivel nacional, que entrará en vigor este martes y se prolongará por espacio de un mes, y por el que se ordenará el cierre de bares, restaurantes, cines o gimnasios en zonas declaradas "de alto riesgo", comenzando por la capital, Atenas, y Salónica.

12.20. Baleares suma 218 nuevas PCR positivas en las últimas 24 horas. La Conselleria de Salud de Baleares ha informado este sábado que se han registrado un total de 218 PCR positivas en las últimas 24 horas en Baleares, una más que este viernes, y la tasa de positividad se sitúa en el 6,43%. Asimismo, en Baleares el total acumulado de casos notificados es de 18.458 y 372 fallecidos a causa de la covid-19 (datos de este viernes).

Tenir informació actualitzada de la situació de la covid-19 a les Illes Balears ens permet protegir-nos millor. Aquí pots consultar-la #DadesCovidIB pic.twitter.com/dT3Gu1ZgYh — Govern de les Illes Balears (@goib) October 31, 2020

12.10. La Comunidad de Madrid permitirá la circulación a cementerios de áreas restringidas en el día de Todos los Santos. La Comunidad de Madrid permitirá la circulación a cementerios o lugares de enterramiento autorizados comprendidos en zonas restringidas el día de Todos los Santos. Según ha explicado el Ejecutivo regional en un comunicado, la condición es que se respeten las medidas de protección individual y colectiva dispuestas por las autoridades sanitarias competentes. En una de las zonas con restricciones, Daroca, se encuentra el Cementerio de la Almudena.

12.05. Cantabria suma 166 casos y alcanza los 250 fallecidos con una nueva víctima de 72 años. Cantabria ha registrado este viernes 166 casos nuevos de coronavirus (13 menos que los contabilizados el día anterior) y ha sumado una víctima más, una mujer de 72 años con patologías previas que eleva la cifra de fallecidos a 250.

11.45. El Sindicato de la Policía condena los incidentes vividos esta noche en varias ciudades y llama a la calma. El sindicato de la Policía Nacional Jupol ha lamentado los incidentes vividos esta noche en varias ciudades españolas, en las que grupos de ciudadanos protestaron en diversas calles por el toque de queda, y ha hecho un llamamiento a la calma. En concreto, ha condenado que durante los disturbios en Burgos, Santander o Barcelona se han producido varios actos vandálicos, incluyendo lanzamiento de objetos a los agentes de la policía, quema de contenedores e incluso asaltos a comercios.

11.40. Aguado insta a Vox a rectificar y no "justificar" los disturbios en Barcelona contra las restricciones. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha instado a Vox ha no "justificar" los disturbios de la noche de este viernes en Barcelona contra las restricciones de movilidad. "Es irresponsable y peligroso justificar este tipo de comportamientos. Espero que rectifiquéis. La violencia no tiene justificación Vox", ha lanzado el líder naranja en sus redes sociales, donde ha citado el mensaje del diputado nacional Ignacio Garriga (Vox) donde define a los congregados como "españoles corrientes de Barcelona, hasta las narices de ser encarcelados y condenados a la miseria".

Los autónomos no destrozan ni saquean los negocios de sus compañeros. Tampoco queman contenedores ni agreden a la policía.



Es irresponsable y peligroso justificar este tipo de comportamientos.



Espero que rectifiquéis. La violencia no tiene justificación @VOX_es https://t.co/bkLjE9CqAK — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) October 31, 2020

11.10. Galicia alcanza un nuevo récord con 755 casos, mientras en Vigo se disparan a 215. Los contagios de covid-19 detectados en las últimas 24 horas en Galicia han vuelto a alcanzar un nuevo récord, con 755. De todas las áreas sanitarias, la de Vigo se ha disparado a 215, también la cifra más alta de toda la pandemia, con 30 más que el día anterior. Según los datos actualizados en la web de la Consellería de Sanidade en la mañana de este sábado, con registros hasta las 18.00 horas de este viernes, los contagios detectados también han ascendido de manera importante en las áreas sanitarias de A Coruña-Cee, a 130 (+13); en Lugo-A Mariña-Monforte, a 119 (+69); y en Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, a 91 (+37). Tras estas, han bajado la incidencia diaria del coronavirus las áreas de Santiago-Barbanza, con 84 nuevos contagios (-31), Ferrol, con 64 (-35), y Pontevedra-O Salnés, con 53 (-23), que además son las menos afectadas de acuerdo con los datos de este sábado.

11.00. EH Bildu critica que Urkullu calificara como terrorismo los disturbios de negacionistas en Bilbao. Todos los partidos vascos han condenado los disturbios provocados por de negacionistas el pasado jueves en Bilbao y han realizado un llamamiento a la ciudadanía a que se sigan cumpliendo las medidas sanitarias. No obstante, EH Bildu ha criticado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, utilizara el término "terrorismo", mientras que el PNV ha defendido su uso desde una "perspectiva moral no jurídica".

10.45. Cataluña registra 6.212 casos y 16 fallecidos en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este sábado 262.542 casos confirmados acumulados de coronavirus -234.022 con una prueba PCR-, 6.212 más que en el recuento del viernes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 14.024, 16 más que los registrados el viernes: 8.576 en hospital o centro sociosanitario, 4.226 en residencia, 868 en domicilio y 354 que no son clasificables por falta de información.

10.35. Aitor Esteban llama a los partidos a no mandar mensajes que generen crispación en la ciudadanía. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha realizado este sábado un llamamiento a los diferentes partidos políticos a no mandar mensajes que generen crispación en la ciudadanía en la actual situación de pandemia del coronavirus. Además, ha invitado a los que afirman que hay "una falta de libertades" por el estado de alarma, a que "vayan a países donde hay dictadura férrea de verdad". En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Esteban ha apuntado que las palabras "importantes", como es la de "libertad", hay que utilizarlas "en los contextos correctos". Por ello, ha invitado a los que aseguran que, "porque se dé un estado de alarma en los términos de cualquier otro país democrático, hay una falta de libertades", a que "vayan a países donde hay dictadura férrea de verdad".

@AITOR_ESTEBAN @radio5_rne: "Afirmar que hay falta de libertad por estar en estado de alarma... las palabras importantes, como 'libertad', hay que utilizarlas en los contextos correctos. Ahora las CC.AA. contarán con el marco adecuado para tomar medidas" pic.twitter.com/1bQv0VQN83 — EAJ-PNV Congreso (@EAJPNV_Congreso) October 31, 2020

09.45. Alemania rebasa el medio millón de contagios tras registrar un nuevo récord de casos diarios. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 19.059 casos nuevos y 103 muertos, una cifra con la que el país no solo bate por cuarto día consecutivo el récord diario de contagios sino que rebasa el medio millón de afectados, según el balance publicado este sábado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio alemán se eleva a 518.753 personas contagiadas y 10.452 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, 321.200 personas han conseguido superar la covid-19, incluidas 5.500 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.

09.30. La pandemia alcanza su techo global de contagios diarios con más de 565.000 casos en 24 horas. La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas su récord diario de casos en toda su serie histórica, con 565.797 contagios en las últimas 24 horas y eleva el total a más de 45,6 millones de personas contagiadas y 1,18 millones de víctimas mortales, según el balance actualizado a este sábado por la Universidad Johns Hopkins. En total, 45.608.024 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados -Estados Unidos, India y Brasil-, mientras que las víctimas mortales son ya 1.189.139.

09.00. Noche de disturbios contra el toque de queda en Barcelona, Burgos y Cantabria. Noche de disturbios y altercados contra el toque de queda en Barcelona, en el barrio burgalés de Gamonal y en Cantabria. En Barcelona, los Mossos d'Esquadra han detenido a 15 personas -dos de ellas menores- durante los altercados que se han producido después de una protesta en la plaza Sant Jaume de Barcelona en contra de las nuevas restricciones del Govern contra el coronavirus, y que han dejado 30 heridos. En Burgos, se han procudido incidentes en el barrio burgalés de Gamonal con quema de contenedores y protestas contra el toque de queda. En varias localidades de Cantabria, centenares de personas participaron en las concentraciones para protestar en contra del toque de queda, que terminaron con disturbios, ocho detenidos y un agente de Policía Nacional herido.