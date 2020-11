Sanchis (TV3) defiende su independencia periodística tras las grabaciones de la 'operación Voloh'

Publicada el 06/11/2020 a las 15:59 Actualizada el 06/11/2020 a las 16:11

El director de Televisión de Cataluña, Vicent Sanchis, ha defendido este viernes su independencia periodística y criterio propio, y ha remarcado sobre: "Me puso (en el cargo) un consejo de gobierno y no me puso ningún partido político".

Lo ha dicho tras ser preguntado por Ciudadanos y comunes en la comisión de control parlamentario de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), telemáticamente, sobre los audios intervenidos de la operación Voloh, que revelan una conversación entre David Madí y la periodista Pilar Rahola en la que critican al director de la cadena pública, informa Europa Press.

Sanchis ha tachado de increíble y detestable que aparezcan estos audios de una investigación en curso, y ha replicado a Ciudadanos que con las grabaciones "se tambalea" la idea que el partido tiene de la independencia informativa del propio Sanchis: para él, este audio evidencia que tiene unos criterios propios, aunque no quieran reconocérselo.

Ciudadanos ha reclamado que Rahola no colabore más en TV3, y Sanchis ha insistido que el criterio y decisión sobre los colaboradores depende de los directores de cada programa y que él no se mete "nunca" en eso si no existe conflicto.

Sanchis ha dicho que recibe llamadas "de todos los colores políticos presionando" y que todos quieren incidir en los contenidos pero que él no se doblega, y ha añadido que a él le nombró en el cargo el consejo de gobierno de la CCMA.

Tras una pregunta del PSC, la vicepresidenta de la CCMA y presidenta en funciones, Núria Llorach, ha coincidido con Sanchis en que los audios "no deberían salir a la luz", y ha sostenido que, en todo caso, demuestran la independencia de los medios públicos.