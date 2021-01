Twitter suspende la cuenta de una diputado de Vox en la Asamblea de Madrid por incitar al odio

Publicada el 13/01/2021 a las 19:05

La red social Twitter ha suspendido este miércoles la cuenta de un diputado de Vox de la Asamblea de Madrid Jaime de Berenguer, que asegura no poder realizar publicaciones después de que la plataforma le haya indicado que ha incumplido las normas por "incitar al odio", según informa Europa Press. La cuenta que no ha sido eliminada ni cancelada y está visible, aunque no así el tuit en cuestión.

El tuit que publicó el parlamentario el 18 de junio de 2020 señala que en la celebración del Pleno que estaba teniendo lugar en la Asamble de Madrid iban a defender una iniciativa de Vox mujeres de su partido. "Lo que se viene diciendo, según la izquierda, un partido 'machirulo'", lanzaba el diputado en referencia a las críticas que les hacen desde los partidos de izquierda. "La censura de Twitter llega a los diputados de Vox de la Asamblea ¿Se está bloqueando una cuenta por decir que los representantes de Vox a un pleno son mujeres? ¿O se bloquea por usar la palabra 'machirulo' que usa la izquierda hacia Vox?", han expuesto en esta red social la cuenta de Madrid del partido liderado por Santiago Abascal.

¡La censura de @TwitterEspana llega a los diputados de @vox_asambleamad!



❓¿Se está bloqueando una cuenta por decir que los representantes de VOX a un pleno son mujeres?



❓¿O se bloquea por usar la palabra "machirulo" que usa la izquierda hacia VOX?#CensuraNoTwitter pic.twitter.com/ezT4y8wCkO — VOX Madrid (@madrid_vox) January 13, 2021

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha salido en defensa del diputado al no entender por qué se le anula la cuenta por "incitación al odio". "Yo hay cosas que no entiendo. ¿Dónde está aquí la incitación al odio? ¿Un diputado que presume de que 3 mujeres intervienen en un Pleno? Toda mi solidaridad con Jaime de Berenguer", ha trasladado.