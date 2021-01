Almeida anuncia que los autobuses serán gratuitos en Madrid de lunes a miércoles y pide no usar el coche

Publicada el 17/01/2021 a las 13:46 Actualizada el 17/01/2021 a las 14:13

El servicio de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid será gratuito "por primera vez en su historia" el lunes, martes y miércoles en la capital para garantizar la movilidad, tal y como ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Así, el regidor ha precisado en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, que el lunes estará el servicio de autobuses al 70%, debido a los efectos que ha tenido en la ciudad el temporal Filomena, aunque se alcanzará el 100% de la flota el martes.

Además, ha informado de que se mantendrá gratuito el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) durante toda la próxima semana.

Asimismo, el alcalde de Madrid también ha agradecido la "paciencia" de los ciudadanos de la capital y ha señalado que entre este domingo y el martes todas las calles estarán despejadas de basura. Almeida ha remarcado que son calles fundamentalmente pequeñas en las que hay que entrar "a pico y pala" para poder quitar la nieve ya que son vías "inaccesibles" para los camiones de basura y quitanieves, y en las que los operarios de ambos servicios deben acceder a pie.

Asimismo, ha apuntado el "esfuerzo extraordinariamente importante" que se ha hecho por parte del servicio de limpieza que suele retirar una media de 850 toneladas de basura diarios y ahora en un solo día han retirado más del doble, entre 1.600 y 1.700 toneladas.

El alcalde ha declarado ser consciente de que no se ha llegado a limpiar de nieve y hielo determinadas calles de Madrid, por lo que es más difícil la labor del servicio de recogida de basura. Por ello, ha pedido disculpas y ha afirmado que se está haciendo "todo lo posible" para que el próximo martes se haya retirado la basura también de las calles más pequeñas.

Critica "filtraciones" del Gobierno central sobre la declaración de zona catastrófica y pide diálogo

Por otra parte, José Luis Martínez-Almeida ha criticado las "filtraciones" del Gobierno central acerca de las cuantificaciones de daños enmarcados en la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que antes se denominaba zona catastrófica, y ha pedido más diálogo. "Este equipo de gobierno no tiene ningún ánimo de confrontación (...) Hicimos la solicitud y la presentamos al Gobierno, tengo que lamentar y creo hablar en nombre de los madrileños, que no es tiempo de hacer filtraciones a la prensa de la cuantificación de los daños sino que hubiera sido mejor que se sentaran con nosotros y lo hablaran", ha lanzado Almeida tras visitar la calle Arturo Soria.

El regidor ha subrayado que si el Gobierno entiende "que hay daños que no procede incluir" no tienen "ningún problema" es discutirlo. Además, ha insistido en que es "urgente" que se aprueba este declaración porque los madrileños "no pueden esperar más".

Almeida ha destacado también que tras el paso de la DANA el Gobierno aprobó la zona castastrófica "cinco días después de que dejara de llover". Por ello, ha pedido que tomen la decisión "lo antes posible".