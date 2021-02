Publicada el 07/02/2021 a las 12:18 Actualizada el 07/02/2021 a las 12:29

El PP ha señalado que actuará legalmente contra cualquier "infundio o calumnia de estrategias procesales que permiten mentir y difamar". "La actual dirección nacional del Partido Popular nunca ha hablado con delincuentes", han asegurado este domingo fuentes conservadoras, después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas afirmase en una entrevista a El Mundo que ha negociado con dos personas "muy vinculadas" al PP actualmente "enterrar el 'hacha de guerra'" pero "no han cumplido".

Desde la formación han destacado que Pablo Casado subrayó que ese PP "ya no existe" y que "no le temblará el pulso para actuar contra cualquier militante contra el que se demuestre conductas irregulares, sea quien sea". Asimismo, ha recordado que hace dos años los afiliados renovaron en primarias a sus representantes para "pasar página de una etapa que no reconocen como parte de la historia de un partido fundamental para España, sino de las actuaciones de las personas que determine la Justicia, y que ya no tienen responsabilidades políticas por decisión de la actual dirección".

Para el PP, el coste electoral que se pretende infligir a una nueva generación popular con casos de hace décadas "no van a distraer su compromiso inequívoco con la exigencia de absoluta ejemplaridad en el ejercicio público", tal y como, a su juicio, "se ha demostrado en todas las decisiones que han guiado la actuación de Pablo Casado".

"Somos la única alternativa al Gobierno radical de Sánchez e Iglesias, que presiden los únicos partidos condenado e imputado respectivamente por financiación ilegal en España, que usan la Fiscalía para su beneficio electoral y pretenden asaltar la independencia judicial por interés partidista", ha manifestado la formación. Por todo ello, el PP ha resaltado que "es más importante que nunca" reafirmar su compromiso con "la honradez, la eficacia y la transparencia" en el servicio público a todos los españoles.