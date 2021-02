El PSOE lleva al Pleno de la próxima semana su ley de igualdad de trato cuyo registro generó "malestar" en Podemos

Publicada el 09/02/2021 a las 15:05 Actualizada el 09/02/2021 a las 15:41

El PSOE va a llevar a debate al Pleno del Congreso de la semana que viene su proposición de ley de igualdad de trato, cuyo registro en la Cámara baja generó un "enorme malestar" en Podemos ya que, según los morados, ambos grupos habían decidido presentarla juntos y el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ya estaba trabajando en ello.

Los socialistas registraron este texto en la Cámara baja el pasado 21 de enero. Su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, destacó entonces que el objetivo de la norma es "garantizar la igualdad de trato de todas las personas, combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación", informa Europa Press.

En su contenido, la norma especifica que "nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Y los principales ámbitos que regula son el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda, aunque también prevé mecanismos en otros como el de justicia o el administrativo.

Del mismo modo, la propuesta de ley articula una respuesta no penal pero sí sancionadora para aquellos actos de discriminación que hasta ahora, si no estaban contemplados en el Código Penal, no obtenían ningún tipo de respuesta. Además, el texto normativo entiende que la tecnología no es neutral al regular el uso de inteligencia artificial en el ámbito público.

Del mismo modo, señaló que se trata de una ley que el PSOE ya había presentado en dos ocasiones antes pero que, en ninguno de esos casos, su tramitación se llegó a completar. La iniciativa, entonces, estaba liderada por el fallecido dirigente socialista Pedro Zerolo.

Esta presentación generó un "enorme malestar" en Podemos, que acusó a los socialistas de haber registrado el texto de forma "unilateral" y sin contar con el Ministerio de Igualdad, liderado por la morada Irene Montero, que es el competente en la materia y que ya había hablado en ocasiones anteriores de poner en marcha una norma sobre el tema.

El PSOE asegura que Podemos no firmó

Fuentes de Podemos explicaron que, desde hacía meses, los dos grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno y el Ministerio Igualdad habían estado trabajando para "ultimar" el contenido de la norma, por lo que su presentación conjunta "era inminente".

Por su parte, el PSOE ha explicado que, si bien tenían pactado presentar esta norma de forma conjunta, el grupo confederal no ha puesto su firma en el texto.

Los socialistas señalaron que esta norma está dentro de acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones, pero que se decidió presentar a través del Congreso como proposición de ley, no como proyecto del Ejecutivo, porque el PSOE ya lo había intentado en dos ocasiones anteriores.

Además, aseguró que en las reuniones de trabajo entre ambos grupos se tomó la decisión de que este texto fuera registrado en el primer trimestre de este año y que sería llevado al Pleno por los socialistas, aunque estaría firmado por ambos. Esto se debe a que el PSOE, como partido mayoritario de la Cámara, tenía más cupo para meter iniciativas legislativas en el orden del día del Congreso. Y para aprovechar el turno que corresponde a los socialistas en el mes de febrero, el texto debía registrarse ahora.

Unidas Podemos exige al PSOE que rectifique con la Ley de Igualdad de Trato: "Se está haciendo oposición al Gobierno"

Unidas Podemos ha reclamado este martes al PSOE que "rectifique" sus planes de llevar a debate al Pleno del Congreso de la semana que viene su proposición de ley de igualdad de trato, al entender que sus socios han actuado de forma "unilateral" sin respetar el acuerdo de gobierno.

"Se está haciendo oposición al Gobierno y se debe corregir", ha asegurado el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago (IU) en rueda de prensa conjunta con el presidente del grupo confederal, Jaume Asens (En Comú Podem).

Una crítica abierta desde Unidas Podemos al PSOE tras manifestar su "sorpresa" al conocer que los socialistas llevarán a debate su texto de ley de igualdad de trato. El socio minoritario de la coalición ha defendido que los dos grupos habían decidido presentarla juntos y el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ya estaba trabajando en ello.

Asens, quien ha detallado que llevan meses negociando entre las dos partes, ha reprochado la maniobra del PSOE que, a su juicio, pretende "bloquear" la Ley Trans, que suscita también debate con el PSOE, y la Ley LGTBI. Y es que ha rememorado que el compromiso era tramitar todas estas normativas en un mismo bloque.

Por tanto, ha demandado que el PSOE revierta su postura y "cumpla" con el acuerdo de coalición, que es la "brújula" que debe guiar al Ejecutivo en sus propuesta legislativa. "Nos sorprende y preocupa la fórmula unilateral del PSOE, que entendemos que no respeta el acuerdo de Gobierno", ha reiterado.

A su vez, Santiago ha reivindicado que Unidas Podemos, como ha pasado con la proposición de ley para reforzar la libertad de expresión, se ha ceñido a los protocolos marcados en el pacto, de informar a los socios e impulsar las propuestas con el visto bueno de los ministerios implicados. En el caso de la denominada Ley Zerolo, no aprecian esa metodología.

La coordinación funciona pese a "disfunciones puntuales"

El presidente del grupo confederal ha dicho también que respeta el debate interno que tenga el PSOE respecto a las leyes, pero esperan que no se impongan las posiciones de Unión Democrática, dado que hay antiguos miembros que van en la lista del PSC y en esta materia son "la derecha de la derecha".

Preguntado sobre si existe falta de coordinación entre los socios, Asens ha replicado que, más allá de "disfunciones puntuales", el trabajo conjunto está "funcionando" como se revela, en su opinión, con el "aval" de Justicia a su iniciativa para despenalizar los delitos de opinión.

De este modo y tras insistir en su preocupación por la iniciativa del PSOE con una ley que debe partir desde el Ministerio de Igualdad, el dirigente de Unidas Podemos está convencido de que se va a "reconducir" y se negociará un "acuerdo", que estaba "a punto" antes del registro de la propuesta socialista. "No creo que lo sucedido esta mañana tenga que frustrar este acuerdo", ha incidido.

Fuentes de la formación han insistido en la queja por conocer en Junta de Portavoces que el PSOE llevaba a debate la Ley de Igualdad de Trato e insisten en que no se les había comunicado.