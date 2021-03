Directo | PSOE y Ciudadanos presentarán una moción de censura contra el PP en el Gobierno de Murcia

Publicada el 10/03/2021 a las 08:05 Actualizada el 10/03/2021 a las 09:36

La jornada de este miércoles estará marcada por dos citas. Por un lado, una nueva sesión de control al Gobierno. Pedro Sánchez contesta esta mañana en el Congreso a preguntas sobre el incremento del paro y su política de pactos.

Y, por otro, el Consejo Interterritorial de Salud que decidirá el conocido ya como el plan para Semana Sanidad. Según el borrador que ha trascendido, el Ministerio de Sanidad propondrá a las comunidades cerrar perimetralmente desde el 26 de marzo al 9 de abril y, además, entre el 17 y el 21 de marzo de 2021 en aquellos territorios en los que sea festivo el día 19 de marzo por el puente de San José Esta decisión llegará después de que Sanidad registrara el martes 4.013 nuevos casos de covid-19, aunque sin datos de Cataluña, y 291 muertes. Por su parte, la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 139,08 casos por cada 100.000 habitantes.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles:

09.35. Iglesias, a Egea: "Si hablan, actúan y gobiernan como Vox, acabarán fagocitados por la extrema derecha". "Cuando ustedes votan con Vox borrar un mural feminista en Madrid, están alentando a que después haya actos vandálicos contrae se mural están alentando la violencia contra el movimiento feminista".

09.34. Iglesias, a Egea: "El terrorismo de ETA ha hecho mucho daño en este país para que ustedes lo banalicen". "Solo hay una fuerza una política en España que hace apología del terrorismo y son sus socios". Egea le responde: "Usted es la violencia callejera en este Parlamento". "Se puso del lado de un prófugo". "Ustedes, además de amparar a los violentes, son el Gobierno contra el Gobierno". Anteriormente, Egea le preguntaba "qué relación guarda usted con la idea de que la Constitución que usted prometió guardar no es democrática, y en calidad de qué es usted hoy vicepresidente del Gobierno de España si no ha accedido al cargo por un procedimiento democrático".

09.31. Espinosa de los Monteros, a Calvo: "El nuevo feminismo y su gobierno cancela la feminidad. Las mujeres no se pueden sentir identificadas con el Gobierno más feminista de la historia no se pone de acuerdo con lo que es una mujer". "Nosotros defenderemos sus derechos siempre porque ya solo queda Vox".

09.31. PSOE y Ciudadanos presentarán una moción de censura contra el PP en el Gobierno de Murcia. Según adelanta la Cadena Ser, en los próximos minutos, se va a presentar, firmada por el PSOE y Ciudadanos una moción de censura en la Asamblea Regional de Murcia para intentar desbancar al PP de los gobiernos regional y local.

09.24. Calvo a Gamarra: "Los miércoles, más que una pregunta, usted me da un mitin". "El 8M del año pasado no estábamos en una pandemia declarada por la OMS y, antes del estado de alarma, era su compañera Ayuso la que tenía competencias de Sanidad".

09.20. Calvo, a Gamarra: "Como ustedes han decidido que esto era un combate político, en este momento tenemos más personas vacunadas que contagiadas. ¿Se alegra usted?". La portavoz del PP le responde: "Los españoles lo que no merecen es un Gobierno que ha hecho de la no rendición de cuentas, de la mentira y de la ocultación su plan de gestión". "Les falta humildad y compromiso". "Ustedes han decidido esconderse, pero vamos a seguir pidiendo una auditoria externa de su gestión".

09.18. Navarra Suma, a Sánchez: "Tenemos un Gobierno que no es que mienta, es que ha hecho de la mentira su hábitat natural". El representante de Navarra Suma en el Congreso, Sergio Sayas López, ha criticado la acción del Gobierno: "Para crear confianza lo primero que tiene que hacer es echar a Podemos y no jugar al monopoly con el futuro de los españoles". Sánchez responde: "Tachar de ilegítimos a la mitad de los diputados de esta cámara porque no comulgan con sus ideas, de democrático tiene poco, igual que lo tiene que hacer mirar".

09.12. Abascal, a Sánchez: "Usted insulteme a mí, pero no insulte a nuestras diputadas, a nuestras hijas, a nuestras mujeres". El líder de Vox le echa en cara al presidente del Gobierno sobre sus palabras sobre la ultraderecha y Sánchez responde: "si usted se da por aludido...".

09.10. Sánchez, a Abascal: "Somos un Gobierno que quiere pactos". "El mayor logro de la democracia fue nuestra Constitución, que es fruto de un pacto (...) Esos acuerdos, que usted siempre ponen en cuestión, respeten la legalidad demócratica". "Una sociedad sin pactos es lo que había antes", ha continuado. "La participación política es primero competición y luego pactos, usted reivindica otros Gobiernos fuera de la España constitucional". "Usted igual apuesta por una España grande, única y libre. No era libre, claramente. No era grande, vivíamos aislados. No era única, se basaba en el exterminio de la diferencia"

09.05. Sánchez, a Casado: "Lo que hemos hecho ha sido lo que han hecho el resto de economías para salvar la salud pública". "Ha caído la actividad económica, pero hemos mantenido la tasa de paro. Gracias a los ERTE, los ICO,... estamos aguantando el tejido productivo". "¿Qué hacen ustedes? Ni apoyan medidas, ni proponen acuerdos...". "Tiene que ser útil, sigue teniendo la mano tendida". Casado responde recordando los números del paro y afirma que "visto lo visto, tendremos que volver a administrarla (la economía), una vez más, un Gobierno del Partido Popular".

08.30. Alemania suma más de 9.000 casos y 300 muertos por coronavirus durante el último día. Las autoridades de Alemania han confirmado este miércoles más de 9.000 casos y 300 muertos por coronavirus durante el último día, según los datos recabados por el Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas. El organismo ha detallado en su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 9.146 contagios y 300 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.518.591 y 72.489, respectivamente, desde el inicio de la pandemia. Asimismo, ha señalado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 65,4 casos por cada 100.000 habitantes, con un total de 54.395 contagios detectados durante la última semana y cerca de 117.400 casos activos.

08.00. Sánchez contesta este miércoles en el Congreso a preguntas sobre el incremento del paro y su política de pactos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será interpelado este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso sobre el incremento del paro desde el estallido de la pandemia, así como sobre su política de pactos. Además, el PP y Vox han decidido llevar al Pleno de control el acto simbólico presidido el pasado jueves por el líder del Ejecutivo en el que se escenificó la destrucción de más de 1.300 armas pertenecientes a organizaciones terroristas, entre ellas las usadas por una decena de comandos de ETA desarticulados entre 1978 y 2002.

Pregunta de Pablo Casado a Pedro Sánchez: ¿Cómo valora la situación del desempleo en España?

Pregunta de Santiago Abascal a Sánchez: ¿Qué aporta a los españoles su política de pactos?

Pregunta de Sergio Sayas a Sánchez: ¿Qué va a hacer su Gobierno para impulsar la creación de empleo en España, y especialmente en Navarra?

Pregunta de Cuca Gamarra a Carmen Calvo: ¿Qué errores asume el Gobierno en su gestión de la pandemia del covid en enero y febrero de 2020 cuando ha transcurrido un año de la declaración del confinamiento?

Pregunta de Iván Espinosa de los Monteros a Calvo: ¿Qué aporta a los españoles el enfrentamiento permanente que se da en el seno del Gobierno?

Pregunta de Teodoro García Egea a Pablo Iglesias: ¿Cuándo piensa el Vicepresidente Segundo condenar los actos de terrorismo callejero que se suceden en las calles españolas?

Buenos días. El #Pleno celebra hoy la #SesiónDeControl al Gobierno y debate dos mociones.



Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en Comisión para explicar el protocolo de vacunación contra el #Covid19, entre otros asuntos.



Agenda: https://t.co/mloWuLZZoO pic.twitter.com/8ROSgQroRA — Congreso (@Congreso_Es) March 10, 2021

07.30. Las personas encarceladas se ven afectadas "de manera desproporcionada" por el covid-19, según la ONU. Las personas encarceladas se ven afectadas "de manera desproporcionada" por el covid-19, ha alertado este martes Naciones Unidas, mientras que se estima que hay más de 527.000 presos que se han contagiado de coronavirus en todo el mundo. El experto en reforma penitenciaria en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Philipp Meissner, ha advertido sobre esta situación con motivo del XIV Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebra en Tokio. Respecto a la cifra de contagios, Meissner ha explicado que "con una capacidad de prueba limitada en muchas jurisdicciones y la situación en rápida evolución, el número real puede ser mucho mayor". Además, en este contexto carcelario, no solo se ven afectados los presos, sino también los funcionarios de prisiones, los profesionales de la salud y otras personas que trabajan en las prisiones, que enfrentan un mayor riesgo de infección.

How badly are prisoners being affected by #COVID19? Read about how the @UN supports improved prevention measures in prisons globally. The #CrimeCongress is discussing mitigating risks in prison settings & ‘building back better’: https://t.co/anyL0DJdKY @UN_News_Centre — UN Office on Drugs & Crime (@UNODC) March 10, 2021

07.20. Argentina detecta más de 7.300 casos de coronavirus y supera los 2,16 millones de infecciones. El Ministerio de Salud de Argentina ha sumado este martes al balance de acumulados de contagios de coronavirus, que se sitúa en los 2.162.001 casos, otros 7.307 positivos registrados en las últimas 24 horas. También durante la última jornada han fallecido 131 pacientes del coronavirus, con los que la cifra de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia asciende hasta las 53.252.

07.10. Paraguay declara la "alerta roja sanitaria" por el aumento "inusitado" de contagios de coronavirus. El Ministerio de Salud de Paraguay ha declarado la "alerta roja sanitaria" por el aumento "inusitado" de contagios de coronavirus, que en la última jornada ha dejado 2.125 positivos más. "La Dirección General de Vigilancia de la Salud manifiesta su preocupación por el alto grado de aglomeración que se observa en diversas actividades y el bajo acatamiento de las medidas sanitarias podrían repercutir negativamente en la salud (...) y en consecuencia, llevar al sistema de salud al colapso", ha avisado el Ministerio de Salud en un comunicado.

#COMUNICADO

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, comunica: pic.twitter.com/YcblMS1jbf — Ministerio de Salud (@msaludpy) March 9, 2021

07.00. Brasil bate un nuevo récord de fallecidos por covid-19 al registrar 1.972 en la última jornada. El Ministerio de Salud de Brasil ha informado este martes de 1.972 fallecidos por covid-19 en la última jornada, la cifra más alta de decesos en 24 horas desde que estalló la pandemia. En total son 268.370 las víctimas mortales de la enfermedad en el país latinoamericano, que, hasta el momento, ha contabilizado 11.122.429 casos confirmados, 70.764 de ellos registrados en el último día.