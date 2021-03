Publicada el 12/03/2021 a las 08:00 Actualizada el 12/03/2021 a las 08:58

El debate jurídico en la Comunidad de Madrid tras el adelanto electoral anunciado por Isabel Díaz Ayuso y la presentación de mociones de censura por parte de PSOE y Más Madrid continúa siendo intenso. La Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea acató el jueves el decreto de disolución de la Cámara pero presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pendiente aún de resolución.

Además, este viernes, habrá otro foco informativo: el Parlament celebra el pleno de constitución para dar inicio a la XIII legislatura e investirá a la candidata de Junts, Laura Borràs, como la nueva presidenta de la Cámara catalana. El pleno comenzará a las 10.00 horas y por primera vez se hará en el Auditorio en lugar de en el hemiciclo como es habitual para garantizar las medidas sanitarias ante la pandemia.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

08.50. Arrimadas: "Si nosotros hubiéramos querido hacer una moción de censura en Madrid, lo hubiéramos hecho. Pero no hemos querido". "El PSOE quería que hiciéramos esto [mociones de censura] en todas las comunidades, pero nosotros no lo hemos hecho. Lo hemos hecho donde había que hacerlo, que es en Murcia, y no en lugares donde nos venía bien hacerlo", ha explicado la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en una entrevista en Más de Uno de Onda Cero. "Esto parte de nuestros compañeros de Murcia", ha insistido la líder naranja debido al Vacunagate en la región. "Si nosotros hubiéramos querido hacer una moción de censura en Madrid, lo hubiéramos hecho. Pero no hemos querido, por ética".

08.10. El Parlament catalán constituye este viernes la XIII legislatura con la investidura de Borràs como presidenta de la cámara. El Parlament celebrará este viernes el pleno de constitución para dar inicio a la XIII legislatura e investirá a la candidata de Junts, Laura Borràs, como la nueva presidenta de la Cámara catalana, después de que la Ejecutiva de la formación haya apostado definitivamente por ella para encabezar la institución. El pleno comenzará a las 10.00 horas y por primera vez se hará en el Auditorio del Parlament, en lugar de en el hemiciclo como es habitual, para garantizar las medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus.

Emissió especial amb motiu de la sessió constitutiva de la XIII legislativa https://t.co/4Qaidnhbfw — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) March 12, 2021

08.00. Ayuso no tiene "ninguna duda" de que habrá elecciones el 4 de mayo pese al recurso de la Mesa. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que no tiene "ninguna duda" de que habrá elecciones el 4 de mayo en la región, a pesar del recurso que la Mesa de la Asamblea ha decidido interponer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por las mociones de censura de PSOE y Más Madrid. En una entrevista en Trece, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha defendido que el Consejo de Gobierno es un órgano colegiado con un secretario, "que es un letrado", que ha levantado un acta a una hora determinada. Además, según ha defendido, queda claro "por registro" cuando ha disuelto. "Si fuera como pretende la izquierda con Ciudadanos en la Asamblea ningún presidente podría disolver y convocar porque a continuación meterían una moción de censura", ha señalado. La presidenta madrileña ha indicado que está "bien informada", lo ha argumentado bien y se ha puesto en manos de "gente seria".