Publicada el 04/04/2021 a las 12:00 Actualizada el 04/04/2021 a las 14:02

A un mes justo de las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, la precampaña continúa marcando la actualidad junto con el proceso de vacunación del coronavirus. La Segunda Santa en pandemia pilla a casi todas las autonomías aprovechando estos días festivos para seguir vacunando e intentar frenar una futura cuarta ola. El sábado Sanidad notificó 9.571 casos desde el jueves con una incindencia a la baja: 151 casos por 100.000 habitantes, tres puntos menos.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

13.45. Ortuzar llama a "llenar por fin" el Estatuto como antesala de un nuevo estatus de autogobierno para Euskadi. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha defendido en la celebración del Aberri Eguna que hay que "llenar por fin" el Estatuto de Gernika y debe ser la antesala para conseguir un nuevo Estatus de autogobierno que traiga un nuevo pacto político que permita "decidir el futuro actual y el de las próximas generaciones". Ortuzar ha realizado esta reflexión en el acto político que el PNV ha celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao para celebrar el Día de la Patria vasca, que nuevamente ha estado condicionado por la pandemia. El acto se ha celebrado en el marco de una reunión ordinaria de la Asamblea Nacional jeltzale, a la que han asistido, entre otros, el lehendakari, Iñigo Urkullu, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el presidente del Parlamento navarro, Unai Hualde, los diputados generales de Vizcaya, Unai Rementeria, Álava, Ramiro González, y Guipuzkoa, Markel Olano, y los alcaldes de Bilbao, Juan Mari Aburto, y Vitoria, Gorka Urtaran.

13.35. Ciudadanos resta valor a las encuestas por ser "una foto fija" y estar "aún en el minuto 1" de la campaña. El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha restado valor este domingo a las encuestas que pronostican que su partido se quedaría fuera de la Asamblea, ha advertido que son "fotos fijas" y que se está "aún en el minuto 1" de la campaña electoral para el 4 de mayo. "Son fotografías fijas con poco valor porque lo que importa de las encuestas en principio es la tendencia y estamos al inicio de la campaña. Queda muchísima campaña por delante estamos en el minuto 1 del partido", ha asegurado a los medios de comunicación en San Sebastián de los Reyes antes de un partido de fútbol entre el equipo local y el Talavera. Asimismo, ha subrayado que durante el mes que resta para los comicios van a estar "a pie de calle" preguntando a los madrileños por sus "problemas reales" y aportando soluciones.

13.25. Almeida señala que el PP aspira a "una mayoría lo más amplia posible" para un "gobierno de estabilidad". El alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aspira a conseguir "una mayoría lo más amplia posible" el 4 de mayo para que haya un "gobierno de estabilidad". A preguntas de los medios sobre la encuesta publicada este domingo por el diario El Mundo, que concluye que Ayuso lograría una "gran mayoría", Almeida ha apuntado que "todas las encuestas dicen que la victoria del PP, de Isabel Díaz Ayuso, está ahí". "Pero nosotros no queremos la victoria solo, queremos la mayoría más amplia posible y en eso es en lo que estamos trabajando, porque es necesaria una mayoría lo más amplia posible para que Madrid tenga ese gobierno de estabilidad que los madrileños merecen durante los próximos dos años", ha manifestado. Almeida ha agregado que las encuestas son "fotos fijas de un determinado de tiempo" y ha advertido de que aunque en estos momentos avalan a Isabel Díaz Ayuso "quedan 30 días hasta las elecciones del 4 de mayo", para agregar que tienen que seguir "trabajando muy duro". "Creo que nosotros tenemos una encuesta muy buena, que es la calle. Nosotros estamos en la calle todos los días, nosotros estamos paseando en mi caso todas las calles de la ciudad de Madrid y notamos el cariño de la gente", ha asegurado. A juicio de Almeida, "no todos los candidatos de los demás partidos pueden ir a la calle con la misma tranquilidad".

13.15. Gabilondo acusa a PP y Vox de querer "aislar Madrid" y crear "un independentismo de derechas madrileño". El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha acusado este domingo a PP y Vox de pretender "aislar" y crear "una modalidad de aislamiento e indenpendentismo de derechas madrileño". Así lo ha trasladado Gabilondo en un acto celebrado en la sede del PSOE, en Ferraz, acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha agradecido todas las ayudas que están llegando desde el Gobierno de España a Madrid para abordar la crisis sanitaria. Gabilondo ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deje de "fantasear" con lo que hará o no el PSOE si llega a gobernar, al decir que "pactará con Pablo Iglesias, subirá los impuestos o acabará con la educación concertada". "A lo primero digo que nosotros no vamos a gobernar con extremos, no vamos a tocar los impuestos y los madrileños no pagarán ni un euro más y reforzaremos la educación pública y no la usaremos como arma arrojadiza como hace Ayuso", ha sostenido.

12.55. Sánchez insta a "parar al Gobierno de la plaza de Colón": "Es injusticia social, corrupción, demagogia y transfugismo". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado este domingo, en un acto del PSOE junto al candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, a "parar al Gobierno de la plaza de Colón" en la región. "¿Qué es un Gobierno de la Plaza de Colón? La receta tiene varios ingredientes: injusticia social, corrupción, demagogia y ultraderecha, todo ello espolvoreado con una capa abundante de transfuguismo", ha descrito Sánchez en referencia al PP y Vox. Durante el acto, Sánchez ha comenzado criticando que se han convocado elecciones en la Comunidad porque en la región ha habido durante estos dos últimos años "un Gobierno fallido". "Todo el mundo es consciente de que nada tiene que ver con el interés general de Madrid", ha afirmado. A su juicio, la derecha madrileña "solo sabe gobernar a golpe de imposición, expulsando a sus socios, sin lograr ningún tipo de acuerdo ni consenso". "Si hay elecciones en Madrid es porque de una vez por todas, sin ambages y sin ningún tipo de rubor, la derecha madrileña ha decidido echarse en brazos de la ultraderecha", ha señalado.

12.20. Acto del PSOE con Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo.

12.10. Acto de Podemos sobre vivienda digna con Iglesias, Belarra y Colau.

12.00. El Congreso reduce a la mitad la factura total de viajes de diputados en 2020: se gastaron 2,83 millones. El Congreso redujo a más de la mitad su factura total en viajes nacionales e internacionales en 2020, el primero de la pandemia del coronavirus, en comparación con el año 2018, el último de funcionamiento ordinario. En concreto, el año pasado la Cámara gastó 2,83 millones de euros en desplazamientos frente a los 6,54 millones que invirtió en 2018, es decir, se ha producido un ahorro de 3,71 millones, el 56,7%. Con respecto a 2019, ejercicio en que las Cortes estuvieron disueltas durante cinco meses y otros tantos funcionando a medio gas por la falta de acuerdo para la formación de Gobierno, el ahorro ha sido de casi un millón de euros, el 25%. En concreto, durante todo 2020 el Congreso facturó un total de 2.604.987,07 euros en viajes de diputados por territorio nacional, a los que hay que sumar los 229.018,71 euros invertidos en tan solo 15 desplazamientos internacionales a los que también suelen acudir senadores.

11.30. La Guardia Urbana desaloja a 450 personas por saltarse el toque de queda en Barcelona. Un operativo de la Guardia Urbana ha desalojado el sábado por la noche a un total de 450 personas que formaban aglomeraciones y se saltaban el toque de queda en Barcelona. Del total de desalojados, 250 se encontraban a las 22.30 horas en el paseo Lluís Companys, han informado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona a Europa Press. Y un centenar estaban en los jardines Tres Xemeneies a las 22.45 horas, de los que 38 han sido identificados y sancionados por saltarse el toque de queda y beber en grupo.

11.20. Las residencias de mayores gallegas continúan sin usuarios contagiados y con solo dos trabajadores con covid. Las residencias de mayores de toda Galicia continúan este domingo, por cuarta jornada consecutiva, sin usuarios contagiados por la covid-19. Estos centros tan solo contabilizan dos contagios correspondientes a trabajadores. Según los datos facilitados este domingo por la Consellería de Política Social, las residencias de mayores de la comunidad permanecen sin casos de coronavirus por cuarto día consecutivo entre sus usuarios después de que recibiesen el alta 11 residentes de la Coviastec de Silleda (Pontevedra). Así, ahora tan solo se registran dos trabajadores de geriátricos contagiados, uno correspondiente a la Coviastec de Silleda, en la que se registró un brote, y otro de la de Oleiros (A Coruña).

11.10. Susana Díaz critica el "disparate" político madrileño y replica a Marín que ella convocó en 2018 por su falta de apoyo. La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado el "disparate" en el que, en su opinión, se ha instalado la política madrileña, y, en respuesta al vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha diferenciado la convocatoria de elecciones anticipadas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), para el próximo 4 de mayo, de la que ella realizó para los comicios andaluces del 2 de diciembre de 2018, que, según ha sostenido, acordó después de que el líder de Cs le trasladara que "no podía aprobar más nada ya en el Parlamento de Andalucía". En una entrevista concedida a Europa Press, la dirigente socialista ha replicado así a Juan Marín, quien el pasado lunes señalaba que la convocatoria de elecciones anticipadas en Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso le "recordada mucho" a la que adoptó la entonces presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, al convocar las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, unos meses antes de que concluyera la legislatura, con "el único objetivo" de "ganar escaños".

10.40. Abascal pide a López Miras que convoque elecciones "inmediatamente" y que no gobierne con "tránsfugas". El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al presidente del PP de la Región de Murcia y presidente regional, Fernando López Miras, que convoque elecciones "inmediatamente" y "no gobierne con tránsfugas". Abascal también le ha pedido que derogue la Ley del Mar Menor "que destruye la agricultura de la Región de Murcia y condena a los murcianos a la ruina". El líder de Vox ha hecho estas reivindicaciones a través de una publicación en su cuenta de Twitter, en la que ha concluido que "si no se atreve, que ceda el paso".

10.10. ERC garantiza que el pacto con la CUP se cumplirá íntegramente: "La CUP no debe temer nada". La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha garantizado que el acuerdo que los republicanos han alcanzado con la CUP se cumplirá íntegramente y que no se modificará ningún punto tras el eventual pacto de Govern que lleguen con Junts: "La CUP no debe temer nada". "Es un acuerdo y los acuerdos están para cumplirlos", ha afirmado en una entrevista de Europa Press, y ha defendido que se puede hacer compatible este acuerdo con el eventual pacto de Govern que los republicanos lleguen con Junts para investir al candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès. Lo ha dicho después de que la portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, advirtiera en una entrevista de Europa Press que, si se modifica algún punto del acuerdo, los cupaires harán otro debate interno y que pueden acabar retirando su apoyo a Aragonès, que esto "no será responsabilidad de la CUP", y también avisó a ERC de que algunos perfiles de Junts no responden al giro a la izquierda que defienden para el nuevo Govern.

10.00. Torra, sobre las negociaciones de investidura entre Junts y ERC: "Se juegan la credibilidad". El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha alertado de que la falta de un acuerdo entre Junts y ERC que permita la formación del Govern podría afectar a la credibilidad del espectro independentista del Parlament: "Ya llevamos tres meses y pico de negociaciones, y me parece que los partidos independentistas se juegan su credibilidad". Así lo ha dicho en una entrevista de El Punt Avui recogida por Europa Press este domingo, la semana en la que la Cámara catalana haya vuelto a rechazar investir presidente de la Generalitat al candidato de ERC, Pere Aragonès, por lo que ya se ha activado el plazo de dos meses para que se convoquen de nuevo elecciones. Ha insistido en que después de los resultados de las elecciones del 14F -que permitieron que los partidos independentistas ampliaran la mayoría absoluta y superaran el 50% del voto-, "la ciudadanía está esperando una hoja de ruta clara y un Govern a tres cuanto antes mejor".