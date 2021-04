Directo | Ayuso critica los cambios de criterio del Gobierno con AstraZeneca: "No se puede dar tantos palos de ciego"

Sanidad y comunidades acordaron el miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud suspender la administración de la vacuna de AstraZeneca en los menores de 60 años, la cual sólo se inoculará a las personas a partir de esa edad. Con el voto en contra de Madrid y la abstención de Euskadi y Ceuta, el interrogante que queda por resolver es qué hacer con los menores de 60 años a los que ya se les ha inoculado la primera dosis del fármaco anglosueco. El Ministerio baraja dos posibilidades que analizará este jueves la Comisión de Salud Pública: o proporcionarles una segunda dosis de otra marca o no inyectarles la segunda.

Una decisión que llega en plena campaña electoral de la Comunidad de Madrid, marcada por la propia pandemia pero también por el acto de Vox en Vallecas que terminó con al menos dos detenidos y 14 heridos.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

09.45. Monasterio critica que políticos de izquierdas justifiquen que fueran "lapidados a ladrillazos" en Vallecas. La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado este jueves que diferentes dirigentes políticos, entre ellos el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, hayan justificado que ayer fueran "lapidados a ladrillazos" en el acto de presentación de candidatura que realizaron en Vallecas. En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, ha señalado que fueron "lapidados" porque lo permitió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "no autorizó las cargas a tiempo para hacer el espacio necesario" en la conocida como plaza Roja. "Es una vergüenza que en España uno no pueda expresar con libertad sus ideas, que tengamos un ministro que permita que esto pase, que tengamos un presidente de Gobierno como (Pedro) Sánchez que permite que a un partido político se le lapide en un acto electoral, porque eso es lo que pasó ayer", ha expresado la candidata.

09.35. El Gobierno rebajará su previsión de crecimiento, pero confía en un fuerte rebote en la segunda mitad del año. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha confirmado que el Gobierno revisará a la baja su actual previsión de crecimiento para 2021 como consecuencia del impacto adverso de la tercera ola de la pandemia, que frenó la recuperación durante el primer trimestre del año, aunque ha expresado su confianza en que España registrará "un rebote muy fuerte" en el segundo semestre. "Dejamos atrás un duro primer trimestre que es la principal razón por la que vamos a revisar a la baja nuestra previsión para este año, en el que anticipábamos un crecimiento de alrededor del 7% y puede que sea más pequeño", ha explicado Calviño en una entrevista con Bloomberg TV. Sin embargo, la titular de Economía ha subrayado que en marzo se ha apreciado una mejoría muy rápida y todos los indicadores apuntan a una evolución positiva, mientras que se ha mostrado optimista sobre el desarrollo del proceso de vacunación en Europa.

09.30. Ayuso defiende que Madrid "tiene un ritmo de vacunación excelente": "El problema es que no llegan vacunas y hay cambios de criterio constantes". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en Onda Madrid el ritmo de vacunación de la Comunidad y lo ha calificado de "excelente". "El problema es que no llegan vacunas y hay cambios de criterio constantes", ha admitido. Asimismo, la presidenta también ha explicado que "según vayan llegando más vacunas" se ampliará los puntos de vacunación a más hospitales "por lo menos a 10".

09.15. Ayuso critica los cambios de criterio del Gobierno con AstraZeneca: "No se puede dar tantos palos de ciego". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en Onda Madrid preguntada sobre las vacunas de AstraZeneca que el Gobierno y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "no pueden cambiar de criterio constantemente ni dar tantos palos de ciego": "No se puede estar a mitad de la partida cambiando cuando ya hay gente vacunada volver a cambiar". "Lo que no se puede es estar creando inseguridad constantemente", ha insistido. Asimismo, la líder madrileña ha reconocido que desde su Ejecutivo "siempre" han defendido que "en el caso de AstraZeneca se pudiera vacunar a las personas mayores de 60 años, porque era muchísimo mayor el beneficio que el riesgo".

09.00. La Comisión de Salud Pública estudiará este jueves las cuestiones pendientes de la vacuna de AstraZeneca. La reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó el miércoles que sea la Comisión de Salud Pública la que estudie este jueves la vacunación con AstraZeneca a partir de los 65 años y que sucede con aquellas personas menores de 60 que ya han recibido alguna dosis de este fármaco.

08.30. El Gobierno actualiza el procedimiento de 'check-in' en los hoteles para reforzar la seguridad frente al covid. El Gobierno ha actualizado el procedimiento de check-in que realizan los viajeros a su llegada a los establecimientos hoteleros o analógos con el fin de reforzar la seguridad frente al covid de los ciudadanos y turistas que se alojen en territorio nacional. Así consta en una Orden firmada por el Ministerio del Interior y publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entrará en vigor dentro de 20 días. Según explica el Ejecutivo, la normativa actual no recoge la posibilidad de que se firmen los partes de entrada de viajeros en soporte digital o que los libros-registro sean conservados en ese formato. El Gobierno considera que estas medidas agilizarían los procedimientos de check-in en establecimientos hoteleros o análogos, "reforzándose, por tanto, las medidas de seguridad de los usuarios frente al covid-19".

08.00. Bruselas pide a los 27 un enfoque coordinado sobre la vacuna de AstraZeneca. La Comisión Europea ha instado este miércoles a los ministros de Sanidad de la Unión Europea a adoptar un enfoque coordinado con respecto a la administración de la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19 después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya detectado un "posible vínculo" entre el suero y lo casos de coágulos sanguíneos. Durante la reunión por videoconferencia que los responsables de Salud han mantenido con carácter de urgencia, la comisaria Stella Kyriakides ha pedido a los gobiernos del bloque que "hablen con una sola voz" para "mejorar la confianza pública en las vacunas". "La experiencia de AstraZeneca demuestra que nuestro sistema de farmacovigilancia funciona. Pero es esencial que sigamos un enfoque coordinado en la UE", ha instado la chipriota.

EMA pharmacovigilance concludes that the overall benefits of the Astrazeneca vaccine in preventing COVID-19 outweigh the risks of side effects. The link to very rare side effects will remain under close monitoring. https://t.co/XM12tscs7b