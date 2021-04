Líder en seguros, segunda en conciertos: Madrid es un filón para la sanidad privada

Publicada el 25/04/2021 a las 06:00

La sanidad privada tiene un filón en Madrid. Lo dicen los datos. La Comunidad de Madrid es la segunda con mayor porcentaje de gasto público dedicado a conciertos de España, sólo por detrás de Cataluña. Esta partida ha subido un 12% de 2018 a 2019 –último ejercicio con gasto liquidado ofrecido por Sanidad–, un 55,7% desde 2009 y un 321,1 desde 2002. Los conciertos cada vez ocupan un bocado más grande del presupuesto. En menos de 20 años, casi se ha duplicado su trozo de la tarta, hasta llegar al 10,5%. La Comunidad de Madrid es tercera en porcentaje de hospitales privados sobre el total, y cuarta en porcentaje de camas privadas. Donde es indiscutible su primer puesto es en seguros privados. En gasto sanitario medio por hogar se sitúa tercera, por detrás de País Vasco y Navarra. Todo ello lo dicen los datos oficiales del Ministerio de Sanidad y el INE. Un informe de Audita Sanidad en colaboración con el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y otro de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, con análisis presupuestarios en detalle, alertan de las múltiples formas que adopta la "privatización" del sistema, sobresaliendo las fórmulas de la llamada "colaboración público-privada".

CONCIERTOS

La llamada "libre elección" sanitaria es una idea básica de la derecha madrileña, desde el PP a Cs pasando por Vox. El partido de Pablo Casado, en su rama aguirrista, es el más insistente en la reivindicación de un modelo basado en una fórmula conocida como "dinero sigue el paciente". Grosso modo, es esto: el horizonte óptimo es que el paciente pueda optar a sanidad pública o privada; en cualquier caso, la Administración lo paga. Es cuestión de libertad.

Se trata de un enfoque político que beneficia a la sanidad privada financiada con fondos públicos. Es decir, a la concertada. Madrid es la segunda que más dinero público dedica a concertación en relación al presupuesto sanitario global, con un 10,5%, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad [aquí se pueden ver todas las tablas, aquí el informe en PDF y aquí un resumen con los principales resultados, todo ello publicado en marzo de este año, con datos del cierre de 2019].

Por delante de Madrid sólo está Cataluña, con un 24,5%. Las comunidades que menos dedican porcentualmente a conciertos son Castilla y León (3,2%), Cantabria (3,4%) y Extremadura (4%).

El gasto en conciertos en Madrid ascendió en 2019 a 947,4 millones, 101,8 millones más que en 2018, lo que supone una subida de un 12% con respecto al año anterior (845,6 millones). El incremento de esta partida en la última década (2009-2019) ha sido del 55,7%. Si nos vamos a 2002, primer año de la tabla comparativa publicada por Sanidad, la subida es de un 321,1% (de 224,9 millones a 947,4).

¿Sube al mismo ritmo el gasto sanitario público global que el dedicado a conciertos? No. Entre 2018 y 2019 subió un 6,8%. Desde 2009, un 11,4%. Desde 2002, un 111,9%.

Es decir, el gasto en conciertos asciende a un ritmo muy superior al conjunto del gasto sanitario público.

La partida de conciertos en Madrid ha pasado de representar un 5,3% en 2002, a un 7,5% en 2009, y al 10,5% de 2019. No obstante, no está en máximos. El techo hasta ahora lo tocó en 2015, cuando supuso un 12,4%.

Mientras tanto, en el conjunto de las autonomías el gasto en conciertos ha bajado, al pasar de representar un 10,5% en 2002 a un 9,1% en 2009 y un 9% en 2019.

HOSPITALES Y CAMAS

Madrid tiene 90 hospitales, de los cuales 49 son privados (54,4%), según el catálogo informativo del Ministerio de Sanidad. En camas instaladas, esto supone 6.718 de 20.640 (32,5%).

¿Es mucho ¿Es poco? Veamos. La Fundación IDIS hizo en 2020 un estudio de hospitales y camas públicas y privadas por comunidades, con datos de cierre de 2018. Al ser el año y la metodología diferentes, los resultados son levemente distintos a los de Sanidad. La ventaja es que permiten establecer comparaciones homogéneas.

Lo primero que se observa es que Cataluña juega en otra liga: el 70% de sus hospitales y el 56,9% de sus camas son privadas. ¿En qué puestos está Madrid? Tercera en hospitales privados, con un 58% del total, sólo por debajo de Cataluña y Murcia (59%) y empatada con Galicia. Y cuarta en camas privadas, con un 32,4%, por debajo de Cataluña, Navarra (39,3%), Baleares (36%) y Canarias (34,3%).

Madrid se sitúa 5,1 puntos por encima del conjunto en camas privadas (27,3%).

Madrid, a pesar de su liderazgo económico, es la cuarta comunidad con menos camas en funcionamiento por cada 1.000 habitantes, sólo por encima de Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Andalucía. Pero esa posición rezagada en el conjunto del Sistema Nacional de Salud oculta en su interior un desequilibrio. Teniendo sólo en consideración las camas privadas, Madrid tiene 0,85 por cada 1.000 habitantes, mejor que el conjunto de España (0,57). En cambio, en camas públicas su dato es de 1,88, por debajo de la media de España (2,38). Es en camas públicas donde más flojea la Comunidad de Madrid.

SEGUROS PRIVADOS Y GASTO FAMILIAR

La Comunidad de Madrid sobresale en aseguramiento privado. Es la región de España con mayor porcentaje de clientes de seguros privados, con un 36,6%, por delante de Cataluña (31,8%). Son las dos únicas comunidades con más del 30%, según datos facilitados por la patronal Unespa a infoLibre [ver aquí información en profundidad].

La Comunidad de Madrid es líder absoluta en número de asegurados, con 2.476.199, tras sumar 149.961 en 2020, una subida del 6,4%, dos puntos más que el conjunto de España.

Entre 2015 y 2020, periodo abarcado por los datos de Unespa, el porcentaje de población asegurada en España ha pasado del 19,9% al 23,5%. En Madrid, del 32,9% al 36,6%.

Madrid es la comunidad en la que más gasto de bolsillo en seguros privados per cápita al año se produce, según el último informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública [ver aquí el informe, publicado en noviembre de 2020, con datos de 2019 y 2018]. Concretamente, se trata de 392 euros, frente a 146,4 del conjunto de las comunidades autónomas. El dato madrileño es 2,6 veces superior al estatal.

El gasto medio por hogar en sanidad en Madrid en 2019 fue de 1.197,4 euros, con el último dato disponible del INE. Esto la sitúa 149,7 euros por encima de la media en España (1.047,7), es decir, un 14,3% más. Madrid es la tercera comunidad donde más gastan de media los hogares en sanidad, sólo por detrás de País Vasco (1.202,1) y Navarra (1.202,5).

El aseguramiento privado no es una variable del gasto público, pero son numerosas las voces que alertan de una conexión entre el auge de la sanidad privada y déficits en la sanidad pública [ver aquí información en detalle]. Así lo denuncian organizaciones como Audita Sanidad y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. El lobby de la medicina privada Fundación IDIS hace una lectura diferente [ver aquí su informe de 2020]: "Determinadas comunidades que cuentan con una mayor penetración del seguro privado, como Madrid y Cataluña [...], pueden disponer de un menor presupuesto sanitario público per cápita". Es decir, según IDIS, el hecho de que Madrid sea la segunda comunidad con menor gasto sanitario por habitante, a pesar de ser la que tiene el mayor PIB regional y el mayor PIB per cápita, es algo que se puede permitir dado que hay cerca de un 40% de población con seguro privado.

GASTO EN "MEDIOS AJENOS PRIVADOS"

El informe El papel del sector privado en la sanidad pública madrileña, elaborado por Audita Sanidad en colaboración con el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y publicado en diciembre del año pasado, pone el foco en el gasto de la comunidad en 2018. Los autores del informe [ver aquí] elaboran una tabla con catorce categorías de gasto liquidado de la Consejería de Sanidad "en medios ajenos privados".

El montante global liquidado de estas 14 áreas en 2018 es, según el informe, de 4.131,25 millones, lo que supone un crecimiento del 15,6% con respecto a la cuantía de 2015. Esos más de 4.000 millones suponen el 49,4% del presupuesto de la Consejería de Sanidad. Solamente el 50,6% es financiado y gestionado directamente "por la Consejería de Sanidad". Si se resta lo dedicado a personal, el "gasto a gestionar" con margen de maniobra desde lo público se queda en 691,4 millones, lo cual supone un 8,3% del presupuesto liquidado de 2018.

Los autores del informe aseguran que existe un "deterioro programado" de la sanidad pública para abrir paso a intereses privados.

COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

El estudio destaca las partidas dedicadas a los hospitales con el modelo Public Private Partnership (PPP), uno de los más extendidos dentro de las fórmulas de colaboración público-privada. Estas partidas han crecido de 293,7 millones en 2015 a 302,6 en 2018, un 3%, repartiéndose entre los hospitales Rey Juan Carlos I (Móstoles), Valdemoro, Torrejón y Villalba. Las concesiones terminan entre 2037 y 2043. El principio beneficiario es Quirón, propiedad de la alemana Fresenius, siempre según recoge el informe.

El segundo modelo de colaboración público-privada hospitalaria analizado es el PFI, es decir, el pago a empresas concesionarias de Private Finance Initiatives, que apareja un montante de 166,2 millones, lo que supone un incremento del 19,8% con respecto a 2015. Los centros beneficiados son los hospitales del Tajo (Aranjuez), del Sureste (Arganda), del Henares (Coslada), Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) e Infanta Leonor (Vallecas, Madrid).

"De los siete hospitales modelo PFI existentes en la Comunidad de Madrid, seis [todos menos el Infanta Sofía] ya pertenecen a fondos de inversión", señala Audita Sanidad.

En conjunto, las colaboraciones público-privadas sumaron en Madrid 468,9 millones en 2018, un 8,4% más que en 2015, y representan un 5,6% del presupuesto liquidado de la consejería en 2018, recoge el informe.

Audita Sanidad pone énfasis en el trato de la Administración madrileña a Quirón. "Los recursos públicos transferidos a Quironsalud/Fresenius en 2018 por importe de 462.513.051 euros suponen el 5,6% del presupuesto liquidado de la Consejería de Sanidad en 2018", señala el informe, que añade que Sanidad ha acumulado una deuda entre 2015 y 2018 de 722,5 millones con diversos hospitales, de cuyo accionariado total Quirón es la principal propietaria.

PRIVATIZACIÓN

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que elabora un informe anual de privatización de la sanidad con escala autonómica, sitúa a Madrid como la sanidad más privatizada del país. Las variables que tiene en cuenta son [ver aquí información en detalle]:

– Población cubierta por mutuas de funcionarios.

– Gasto en seguros privados per cápita.

– Gasto sanitario de bolsillo per cápita.

– Porcentaje de camas privadas sobre el total.

– Porcentaje de equipamiento de alta tecnología en hospitales privados sobre el total.

– Porcentaje de gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados.

– Consultas anuales a especialistas del sector sanitario privado por cada 1.000 habitantes.

– Presencia de modelos de colaboración público-privada.

Su último informe, de noviembre de 2020, atribuye a cuatro comunidades un "elevado grado de privatización": Madrid (28 puntos), Cataluña (26), Baleares (23) y Canarias (22). Con un grado bajo de privatización están Aragón (14), Murcia (14), Cantabria (12) y Extremadura (11) [ver aquí el estudio, publicado en noviembre de 2020, con datos de 2019 y 2018]

Los cinco datos y fuentes clave 1) El gasto público en conciertos en Madrid supone un 10,5% del presupuesto autonómico de 2019, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. En 2002, suponía un 5,3%. Es la segunda comunidad que más dedica a esta partida, cuya cuantía ha subido más de un 300% en menos de 20 años. 2) La Comunidad de Madrid tiene 90 hospitales, de los cuales 49 son privados (54,4%), según el catálogo informativo del Ministerio de Sanidad. En camas instaladas, son 6.718 privadas del total de 20.640 (32,5%). 3) En Madrid hay 2.476.199 clientes con seguro sanitario, según la patronal Unespa. Es la comunidad con mayor porcentaje de población asegurada (36,6%). 4) Las colaboraciones público-privadas sumaron en Madrid 468,9 millones en 2018, un 8,4% más que en 2015, y representaron un 5,6% del presupuesto liquidado de la Consejería de Sanidad, recoge Audita Sanidad y Gestha. 5) Madrid es la comunidad más privatizada de España, con 28 puntos, por delante de Cataluña (26), Baleares (23) y Canarias (22), según el índice de 2020 elaborado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.