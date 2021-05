Un juez anula la sanción al agente de los Mossos que le gritó "la república no existe, idiota" a un manifestante

Publicada el 05/05/2021 a las 13:10 Actualizada el 05/05/2021 a las 13:32

Un juez de Barcelona ha anulado la sanción que la División de Asuntos Internos impuso al agente de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra que gritó "la república no existe, idiota" a un agente del cuerpo de Agents Rurals que se manifestaba en unas protestas a favor de la independencia y en contra el Consejo de Ministros que se celebró en Barcelona en 2018.

En la sentencia, consultada por Europa Press, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de Barcelona ha estimado el recurso del agente de los antidisturbios de Mossos y ha anulado la sanción por una falta disciplinaria de carácter leve.

El juez ha concluido que el agente exclamó "la república no existe, idiota" en un contexto de "gran tensión", y ha expresado que el término idiota se utiliza habitualmente de forma coloquial, sin considerar que se utilizara por menospreciar, insultar u ofender, concreta el texto.

"Por otro lado la expresión hijos de puta vertida por el agente es una expresión genérica, no dirigida a nadie en concreto y, por tanto, del contexto en que se producen los hechos no puede concluirse que vaya dirigida al interlocutor", y sobre la expresión la república no existe el juez dice que no puede considerarse una injuria porque es un hecho.

Así, según el juez lo único que sería sancionable es llamarle idiota, y recuerda la obligación de los funcionarios de "dirigirse a los ciudadanos de forma respetuosa sin el empleo de términos o expresiones injuriosas o inapropiadas".

Sin embargo, considera que debe valorarse el contexto: "Una persona a la que, a los efectos aquí tratados, no puede dársele la consideración de ciudadano al portar la vestimenta de agente rural siendo razonable que el actor lo considerara como un funcionario como lo era él", y que ocurrió en un momento de tensión.