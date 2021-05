Publicada el 06/05/2021 a las 16:00 Actualizada el 06/05/2021 a las 17:56

"Ahí me van a encontrar. Gracias por haber tenido la paciencia para esperar. Pueden contar conmigo para ello". Son palabras de Juan Espadas, alcalde de Sevilla, que finalmente confirmó así este jueves, preguntado por las primarias en el PSOE andaluz, su candidatura para ser convertirse en el aspirante del PSOE a ser presidente de la Junta. El alcalde, que tiene la decisión tomada al menos desde marzo y que sí la había desvelado a nivel interno, se resistía a hacerla pública. Pero el momento ha llegado después de Ferraz, atendiendo a una petición formulada por el propio Espadas y direcciones del sector crítico con Díaz como Jaén, anunciase este miércoles que hoy jueves convocará las primarias, para celebrarlas en el mes de junio. La formalidad de Espadas para hacer el anuncio respetando "los tiempos" fue que la Ejecutiva regional del partido, con Susana Díaz al frente, había solicitado a la dirección federal el adelanto, realizando incluso una propuesta de calendario con votación el 13 de junio.

El movimiento de Espadas, que cuenta con el apoyo de Ferraz, afecta a la alcaldía de Sevilla, la ciudad más poblada gobernada por el PSOE. El proyecto de Espadas pretende ser, dijo el propio alcalde, un "revulsivo". Espadas lanzó un guiño a "lo local" prometiendo un proyecto "municipalista", sabedor de que los alcaldes y concejales serán clave en la victoria o derrota. El alcalde no prevé dejar el bastón de mando en Sevilla mientras no haya "un proceso que lo justifique", aseguran en su entorno, en referencia a las elecciones autonómicas. Sería cuando estas se convocasen, si Espadas es candidato, cuando dejaría el cargo. Esa es la previsión. Ahora, Espadas considera que "no se le debe pedir más que a nadie", señala un colaborador, que recuerda que Teófila Martínez fue alcaldesa de Cádiz y candidata del PP a la presidencia de la Junta, y que José Luis Martínez-Almeida es alcalde de Madrid y portavoz del PP. Ahora Espadas se suma a un proceso "orgánico" que en nada afecta a su tarea institucional, señalan.

En frente tendrá, si cumple su palabra de que no dará marcha atrás, al menos a una rival, Susana Díaz, que ya fue presidenta desde 2013 hasta su perder el poder en las elecciones de diciembre de 2018. Díaz quiere una nueva oportunidad, después de más de tres años de declive político. Perdió las primarias del PSOE contra Sánchez en 2017. Perdió la Junta de Andalucía en 2018. Ahora busca la oportunidad de obtener una victoria redentora: nada menos que como candidata frente a Juan Manuel Moreno (PP), en principio en diciembre de 2022 si no hay adelanto.

Son muchas las fuerzas que se le oponen. No sólo la dirección federal liderada por Pedro Sánchez. También un sector crítico en Andalucía, con su principal foco en la provincia de Jaén, que lanzó el debate del adelanto. A ese empuje por adelantar las elecciones internas para elegir al candidato cedió Díaz este miércoles. La secretaria general del PSOE andaluz, la federación más numerosa de España, con más de 44.000 militantes según un dato actualizado este mismo jueves, solicitó a la la Ejecutiva de su partido, de 49 miembros y a priori con mayoría afín a la secretaria general, que apruebe pedir a Ferraz la solicitud de adelantar las primarias. El sí fue unánime. Era lógico: los afines a Díaz aceptaban su propuesta, sus contrarios llevaban semanas reclamándolo. El sí unánime se produjo sin un debate previo, lamentaban miembros del sector crítico al término de la reunión semipresencial, en la que Díaz estuvo apenas unos minutos. Ya sin su presencia, hubo peticiones de palabra, de afines y detractores a la secretaria general.

Díaz, molesta con Ferraz

El movimiento de Díaz desvela en sí mismo la gravedad del enfrentamiento entre la secretaria general andaluza y la dirección del partido que lidera Pedro Sánchez. ¿Por qué? Antes de que Díaz pudiera hacer este anuncio, adelantándose y respondiendo así motu proprio a la creciente presión por adelantar las primarias, Ferraz desveló este miércoles que hoy jueves por la tarde convocará las primarias para junio. Ni ese tanto le dejó la dirección federal apuntarse a la lideresa. La maniobra molestó a Díaz, que no lo ocultó.

Antes de la reunión de la Ejecutiva, Díaz compareció en la sede del partido en la calle San Vicente, en Sevilla, en un ambiente de expectación que recordaba a los días de su gran protagonismo político. Ahora, con mascarillas de por medio. Allí explicó que no está de acuerdo con la celebración de primarias antes del congreso regional, previsto entre finales de 2021 y principios de 2022. Pero, al mismo tiempo, reconoció que cede ante al "ruido incesante" que "erosiona la imagen" del PSOE. "No soy ajena al ruido incesante, que impide que nuestra tarea de oposición llegue a la gente. He hecho miles de kilómetros por toda Andalucía y ningún ciudadano me ha preguntado por cuestiones internas", expuso.

Esa fue la esencia de su comparecencia. Un sí, pero. Un sí a regañadientes. Sí le pide a su Ejecutiva que a su vez solicite a Ferraz que adelante las primarias, pero no era lo que ella quería. "Hubiera preferido hacer primero un debate sobre las ideas y después sobre las personas", afirmó. La secretaria general recordó que no había sido ella, sino el comité federal, quien que había fijado el calendario que ahora se rompe. Ella había estado centrada en la oposición y en el "respeto" al PSOE de Madrid, dijo, mientras "algunos compañeros" habían promovido el adelanto, "cuando ni siquiera están convocadas las elecciones" autonómicas, dijo. Pero cede. "Nunca voy a negarme a los debates, ni a que los militantes decidan", añadió.

La secretaria general no lanzó críticas explícitas contra nadie en concreto, pero su descontento era evidente y tenía origen en la actitud de la cúpula de su partido. Este miércoles, explicó, había mandado un mensaje a Pedro Sánchez, pero no consiguió hablar con él. Sí la llamó José Luis Ábalos, secretario de Organización, pero este "en ningún momento" le comunicó que la decisión de Ferraz era convocar las primarias. Se enteró en la tarde del miércoles por la cadena Ser, que adelantó la noticia. "Espero poder hablar en las próximas horas con el secretario general del PSOE de España", añadió. Díaz tuvo recados para la dirección de su partido, a la que pidió "autocrítica" tras los resultados de Madrid. Sus afines recalcan la paradoja de que el movimiento sobre Andalucía esté sirviendo para eclipsar el fracaso en Madrid.

Díaz insiste en que se presentará a las primarias. Sí o sí. "Por supuesto", dijo. En su entorno, no hay fisuras. Dará la batalla y confía en la victoria, aseguran. Entre sus críticos, así como en Ferraz, hay voces que creen que puede dar marcha atrás e intentar pactar una salida, si finalmente comprueba que sus apoyos han menguado hasta el punto de tener asegurada la derrotada frente a Juan Espadas. "No me interesa el poder por el poder, como tampoco ascender", dijo Díaz, una velada referencia a su no a las ofertas de aceptar puestos en el Gobierno o en el legislativo, incluyendo la presidencia del Senado. "Mi compromiso es con los andaluces y con Andalucía", añadió.

Díaz vuelve a librar una batalla política, sólo que esta vez es ella la que tiene el aparato en contra. El candidato preferido por Ferraz es Espadas. Y la secretaria general repite una y otra vez la palabra "militancia". Más de 44.000 militantes decidirán, dijo.