Sánchez exige al PP aclarar "de qué lado está" y Casado dice que lo apoya mientras lo culpa de la crisis en Ceuta

Publicada el 19/05/2021 a las 09:53 Actualizada el 19/05/2021 a las 10:33

Sesión de control al Gobierno. En plena crisis diplomática con Marruecos y migratoria en la frontera de Ceuta, había expectativas por ver qué oposición se encontraba hoy Pedro Sánchez tras los contactos directos que mantuvo durante el día de ayer con el líder del PP. Y Pablo Casado ha despejado pronto la duda.

Con una pregunta registrada sobre la gestión de la pandemia, Casado empezaba excusándose a la presidencia por su cambio de tercio. “La actualidad manda”, decía el líder del PP para empezar a arremeter duramente contra el Gobierno por la crisis con Marruecos: “Es la crónica de una crisis anunciada fruto de los errores diplomáticos del Gobierno. La pérdida de peso exterior y el cambio de aliados pasan factura. El caos de su Gobierno es nuestra mayor debilidad fuera. Usted eligió la radicalidad de Podemos. No puede defender al ejército mientras pacta con sus socios de Bildu. No puede defender la integridad territorial mientras negocia la autodeterminación de Cataluña con sus socios de ERC. Ha demostrado que le queda grande el Gobierno”, ha concluido su turno de palabra el líder de la oposición.

Visiblemente molesto, el presidente del Gobierno ha reprochado a Casado su falta de apoyo ante “la mayor crisis con Marruecos” de nuestra democracia. “No me queda claro, ¿usted apoya al Gobierno de España o no lo apoya? Porque tenemos una conversación privada en la que me dice que me apoya y aquí hace justo lo contrario. Siempre hacen lo mismo. Utilizan cualquier calamidad, la mayor calamidad en 100 años como es la pandemia, y ahora la mayor crisis con Marruecos para intentar derribar al Gobierno de España. No lo van a lograr”.

Pedro Sánchez ha criticado que la irresponsabilidad del PP supone un “problema para la democracia española. Tenemos una oposición desleal con los intereses del Estado. España está sufriendo un desafío de un tercer país, que es Marruecos, y queremos saber de qué lado está la oposición. ¿Del lado del interés general o del lado de sus intereses partidistas?”

Sánchez ha vuelto a señalar hoy a Marruecos como responsable de la crisis de Ceuta, “que no es migratoria, es de otro tipo”, y ha recordado que el Gobierno siempre estará “del lado de la integridad territorial, de garantizar la seguridad de nuestros compatriotas y apoyando el a la Policía, la Guardia Civil, las ONG’s y el ejército, porque su trabajo en Ceuta es orgullo de la democracia española”.